สัมผัสบรรยากาศริมทะเล อาบแสงอาทิตย์สีทอง ณ โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน

อาบแสงอาทิตย์สีทองในจังหวะใหม่ของพัทยา ในแบบ The Standard สัมผัสบรรยากาศริมทะเลที่ผสานความสนุก สไตล์ และจังหวะชีวิตแบบไม่ซ้ำใคร ที่ Esmé Beach Club และ Mmhmmm ณ โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน
หลังจากเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน ได้พลิกโฉมชายฝั่งทะเลไทยให้กลายเป็นจุดหมายระดับโลก โรงแรมริมทะเลที่มีห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 161 ห้อง ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์โรงแรมบูทิคไลฟ์สไตล์ ในการขยายตัวสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พลิกโฉมเมืองพัทยากลับมาสู่เวทีนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นด้านดีไซน์และวัฒนธรรม โดยโรงแรมตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงประมาณหนึ่งชั่วโมง พร้อมต้อนรับและมอบประสบการณ์พักผ่อนริมทะเลที่เดินทางสะดวก บรรยากาศที่ผสมผสานดีไซน์สุดล้ำ ดนตรี แฟชัน และไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนได้อย่างลงตัว เปลี่ยนย่านนาจอมเทียนให้กลายเป็นจุดหมายแห่งใหม่สำหรับนักเดินทางเทสดีที่ไม่เหมือนใครและมองหาการพักผ่อนท่ามกลางแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน
สำหรับแขกที่มองหาประสบการณ์การเข้าพักในสวีทระดับพรีเมียม รีสอร์ทริมทะเลแห่งใหม่นี้ได้ยกระดับไลฟ์สไตล์ริมชายหาดด้วยห้องสวีทออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัว หรูหรา และสไตล์ที่เป็นธรรมชาติ โดยห้อง Deluxe One Bedroom Suite with Private Pool ด้วยพื้นที่ขนาด 100 ตารางเมตร ถ่ายทอดความมีระดับแบบมินิมัลลิสต์ได้อย่างลงตัว ตกแต่งด้วยเตียงคิงไซส์ พื้นที่นั่งเล่นกว้างขวาง และมินิบาร์ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและระเบียงที่มีเดย์เบด ซึ่งช่วยขยายพื้นที่พักผ่อนออกสู่กลางแจ้งได้อย่างรื่นรมย์
ยกระดับการเข้าพักอีกขั้น กับห้อง Deluxe One Bedroom Suite with Ocean View and Private Pool ที่มอบพื้นที่กว้างถึง 130 ตารางเมตร พร้อมความสบายในแบบหรูหรา เตียงคิงไซส์และมุมนั่งเล่นสุดอบอุ่นจับคู่มากับเรนชาวเวอร์และอ่างอาบน้ำ ขณะที่เว็ตบาร์ที่จัดเตรียมไว้อย่างดีและเดย์เบดนุ่ม ๆ เชิญชวนให้พักผ่อนแบบไม่ต้องรีบเร่ง ภายนอกยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวและระเบียงที่เปิดรับวิวทะเลแบบพาโนรามา ออกแบบมาเพื่อไม่ใช่แค่การพักอาศัย แต่เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง
และที่สุดของประสบการณ์แบบ The Standard ก็คือ The Penthouse ห้องพักที่ได้รับการจับตามองและเฝ้ารอมากที่สุดของโรงแรม กับพื้นที่กว้างขวางถึง 322 ตารางเมตร ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการทุกอย่างครบครัน โดดเด่นด้วยเตียงคิงไซส์และเตียงทวิน สิ่งอำนวยความสะดวกระดับลักซ์ชัวรี และครัวขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ครบครัน ภายในห้องเติมเต็มการพักผ่อนด้วยเรนชาวเวอร์ อ่างอาบน้ำ และผลิตภัณฑ์อาบน้ำพรีเมียมจาก Davines ที่ช่วยยกระดับช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลาย ขณะที่ภายนอกคือ สระว่ายน้ำส่วนตัว และวิวอันตระการตาที่มอบความรู้สึกของการหลีกหนีจากทุกสิ่งอย่างแท้จริง สดใหม่ หรูหรา และเป็นของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ The Penthouse คือนิยามของไลฟ์สไตล์ริมทะเลระดับพรีเมียมในแบบฉบับของ The Standard
Paw-sitive Dog Policy
เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา ณ จอมเทียน ชวนคุณออกเดินทางพักผ่อนริมทะเลไปพร้อมเพื่อนสี่ขาคู่ใจ เพราะที่นี่ต้อนรับสุนัขอย่างเป็นมิตร ให้คุณไม่ต้องทิ้งน้องหมาไว้ข้างหลัง เช็กอินบรรยากาศชายฝั่ง และปล่อยให้เจ้าตูบได้ใช้เวลาพักผ่อนในห้องพักหรือห้องสวีทของ The Standard ที่จัดเตรียมทุกดีเทลไว้อย่างใส่ใจ ตั้งแต่เตียงนอนนุ่ม ผ้าห่ม ชามน้ำ ไปจนถึงขนมต้อนรับเมื่อมาถึง ทั้งนี้โรงแรมสามารถรองรับสุนัขได้สูงสุด 2 ตัวต่อห้อง โดยแต่ละตัวมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ทั้งนี้มี ค่าลงทะเบียนสุนัข 2,000++ บาทต่อหนึ่ง paw ต่อการเข้าพัก เพื่อให้ทุกการพักผ่อนเป็นประสบการณ์ที่แสนพิเศษสำหรับทั้งคุณและเพื่อนสี่ขา
Esmé Beach Club
Esmé คลับริมทะเลสุดคึกคักที่กลายเป็นจุดเช็กอินช่วงพระอาทิตย์ตกของพัทยาอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่มุมชิลยามบ่ายท่ามกลางแสงแดดอุ่น ไปจนถึงค่ำคืนอันคึกคัก Esmé เคลื่อนไหวไปตามจังหวะของวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผสานทิวทัศน์ชายฝั่งกว้างไกลเข้ากับบรรยากาศแบบ day-to-night ได้อย่างไร้รอยต่อ แขกผู้มาเยือนสามารถเพลิดเพลินกับอาหาร เดินเล่นให้เท้าแตะทราย และปล่อยให้ช่วงบ่ายคล้อยค่อย ๆ ไหลต่อไปจนกลายเป็นช่วงเย็นอย่างสบาย ๆ
ท่ามกลางแสงสีทองของช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ทางโรมแรมมีจัดโปรโมชั่น Happy Hour ในช่วงเวลา 16.00–18.00 น. จะเปิดบรรยากาศด้วยเครื่องดื่มสุดชิล ก่อนจะเข้าสู่อีเวนต์สุดพิเศษที่หมุนเวียนกันไปตามประจำวันของ Esmé ตั้งแต่เมนูยอดฮิตช่วงวันธรรมดาไปจนถึงความฟินของสุดสัปดาห์ ปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ถูกออกแบบมาให้สดใหม่และสนุกเสมอ เช่น เสียงเพลงเพลินๆ จาก Resident DJ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ ขณะที่คืนวันศุกร์และเสาร์เพิ่มความเร้าใจด้วย การแสดงไฟ (Fire Show) ที่ปลุกพลังชายหาดและเพิ่มจังหวะสนุกยามค่ำคืนของ Esmé ให้ยิ่งทวีคูณ และท้ายสุดในวันอาทิตย์ปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศผ่อนคลายผ่านกิจกรรม Sundown Run ที่เชื่อมความเป็นชุมชนเข้าด้วยกัน ผ่านการดื่มด่ำแสงอาทิตย์สุดท้ายก่อนก้าวเข้าสัปดาห์ใหม่ ทุกช่วงเวลาถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสุขอยู่กับเราแบบนาน ๆ ขอต่ออีกหนึ่งแก้ว ขอเต้นอีกหนึ่งเพลง และอีกหลากหลายเหตุผลที่อยากอยู่ต่ออีกสักนิด
บีชคลับแห่งแรกของ The Standard แห่งนี้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม Coastal Cantina ของเม็กซิโก พร้อมผสมผสานลูกเล่นแบบนิกเกอิ นำเสนอรสชาติจัดจ้านสไตล์ยูคาทานที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบไทยท้องถิ่นอย่างพิถีพิถัน เมนูซิกเนเจอร์ประกอบด้วย Scallop Nikkei Carpaccio เสิร์ฟพร้อมฟิงเกอร์ไลม์และซอสงาโพนสึ Tostada del Mar ที่โดดเด่นด้วยปลาทูหมัก ขี้เถ้าพริก และน้ำมันยูสุ รวมถึงเมนูทานเล่นยอดนิยมอย่าง Crispy Corn Ribs (V) เสิร์ฟกับชิลลีบัตเตอร์ มะนาว และชีสเคซโซ ห้ามพลาด กับเมนูจานหลักแบบจัดเต็มรวมถึง Peruvian Grilled Octopus เสิร์ฟกับซอสอาจีพันกาและปาปริก้ารมควัน ไปจนถึง Nikkei Black Cod Miso เคลือบด้วยซอสยูสุบัตเตอร์ นอกจากนี้ยังมีทาโก้สุดฟินอย่าง Carnitas Tacos และ Wagyu Nikkei Taco ที่เสิร์ฟพร้อมยูนิบัตเตอร์และซอสถั่วเหลือง–ชิโปเล่ กลมกล่อมลงตัว ปิดท้ายด้วยของหวานสุดอลังการ นำโดย Flambé Pineapple สับปะรดรมเหล้ารัม เสิร์ฟคู่ไอศกรีมมะพร้าว
Esmé เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 น. – เที่ยงคืน (ให้บริการมื้อกลางวันและมื้อเย็น)
Sereia
Sereia ยกระดับมาตรฐานอาหารสไตล์ Coastal Grill ในพัทยา โดยนำเสนอเอกลักษณ์ของอาหารทะเลจานโปรดของคนไทยผสานมรดกวัฒนธรรมชายฝั่งของชลบุรีในรูปแบบร่วมสมัยที่ปรับให้หรูหรายิ่งขึ้น อาหารเช้าได้รับการยกระดับด้วยเมนูอาหารเช้าที่สะท้อนมุมมองสนุกสนาน เพิ่มความหลายหลายแต่คงความอร่อย และคำนึงถึงเมนูเพื่อสุขภาพ เช่น Tropical Protein Smoothie Bowl ที่ผสมผสานกล้วย มะม่วง โยเกิร์ตมะพร้าว เมล็ดเจีย และกราโนลา ไปจนถึงเมนูคลาสสิกสุดฟินอย่าง Brioche French Toast Deluxe ที่เสิร์ฟพร้อมกล้วยคาราเมล น้ำตาลอบเชย และซอสวานิลลา และยังมีความคอมฟอร์ตฟู้ดที่ยกระดับขึ้นมาอย่าง Short Rib Hash Bowl เนื้อวัวตุ๋นช้า ๆ จับคู่กับแฮชมันฝรั่งกรอบ ไข่ออนเซ็น และซอสไวน์แดง ปิดท้ายประสบการณ์ด้วยอาหารเช้าสไตล์เอเชียร่วมสมัย เช่น Crispy Pork Belly Bao Trio เคลือบซอสชาร์ซิว และ Lemongrass Fish Congee Deluxe ที่ราดน้ำมันขิงและสมุนไพรสด เพิ่มความอบอุ่น สมดุล และกลิ่นอายท้องถิ่นให้มื้อเช้าอย่างลงตัว
ต่อยอดคาแรกเตอร์อาหารทะเลของร้าน Sereia เปิดตัวบุฟเฟต์พรีเมียมมื้อเย็น Weekend Coastal Grill Buffet ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00–22.00 น. ราคา 1,600++ บาทต่อคน ไฮไลต์รวมถึง King Crab Legs, Snow Crab Claws, White Prawns, Baby Squid, Flower Crab, Mussels และ Fine de Claire Oysters พร้อมด้วยเมนูเนื้อคุณภาพคัดสรรเป็นพิเศษ นอกจากนี้แขกยังสามารถเลือกแพ็กเกจเครื่องดื่มแบบ Free-Flow Alcohol Package ที่รวมไวน์แดง–ขาว เหล้า และเบียร์ ราคา 799++ บาทต่อคน
Sereia เปิดให้บริการทุกวัน (อาหารเช้า: 07.00–10.30 น. / อาหารกลางวัน: 11.00–15.30 น. / อาหารเย็น: 17.00–22.30 น.)
Mmhmmm
Mmhmmm คือพื้นที่พักผ่อนบนรูฟท็อปสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งมีเฉพาะที่โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียนเท่านั้น โดยออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพแบบสนุกมีสไตล์ แขกสามารถปล่อยใจไปกับประสบการณ์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่ Mud Lounge ชำระล้างผิว อ่างน้ำเย็น (Ice Bath) ที่ช่วยปลุกความสดชื่น ไปจนถึง ซาวน่า ที่ให้ความอบอุ่นลึกถึงข้างใน โดยแต่ละประสบการณ์สามารถเลือกสัมผัสได้ตามจังหวะและสไตล์ของตัวเอง
หัวใจของประสบการณ์อยู่ที่ สระว่ายน้ำส่วนตัว รายล้อมด้วยเตียงอาบแดดดีไซน์ประติมากรรมที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนยาวตลอดยามบ่ายอย่างไม่เร่งรีบ เสริมด้วยคาบาน่าที่ให้ร่มเงาอย่างเป็นส่วนตัว สร้างบรรยากาศใกล้ชิด เหมาะสำหรับคู่รักหรือกลุ่มเพื่อนขนาดเล็ก Mmhmmm คือโซเชี่ยลสปาตามแบบฉบับ The Standard ตอบโจทก์ความร่วมสมัย มีสไตล์ และเปิดพื้นที่ให้การดูแลตัวเองกลายเป็นเรื่องสนุกและน่าจดจำ
Mmhmmm เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00–22.00 น.
Mud Lounge & Ice Bath: 10.00–20.00 น.
The Hut, The Gym and Retail Shop
เด็ก ๆ (และผู้ที่ยังมีหัวใจแบบเด็กๆ) ต่างหลงรัก The Hut และไม่ยากเลยที่จะเข้าใจว่าทำไม พื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งสตูดิโอสร้างสรรค์และสนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง พร้อมแทรมโพลีนที่ช่วยปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้จินตนาการได้โลดแล่นผ่านกิจกรรมศิลปะ งานประดิษฐ์ และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นการเพนต์ร่ม วาดภาพบนผ้าใบ เวิร์กช็อปงานดิน ไปจนถึงค่ำคืนดูหนังที่เติมเต็มรอยยิ้ม
นอกเหนือจากโปรแกรมไฮไลต์หลักต่างๆ แล้ว แขกยังสามารถสัมผัสไลฟ์สไตล์ที่หลายมิติ ซึ่งค่อยๆ เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ฟิตเนส ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงที่ The Gym ไปจนถึงปฏิทินกิจกรรมเวลเนสประจำสัปดาห์ที่หมุนเวียนกันไป ออกแบบมาเพื่อเติมพลัง ฟื้นฟู และปรับจังหวะร่างกายและจิตใจให้สมดุล
Shop at The Standard ต่อยอดประสบการณ์จากการเข้าพัก ด้วยการเลือกสรรสินค้าซิกเนเจอร์และคอลแลบพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พื้นที่รีเทลตั้งอยู่ที่ Esmé นำเสนอชุดชายหาดลิมิเต็ดอิดิชันและไอเท็มประจำแบรนด์จากคอลเลกชันทั่วโลกของ The Standard แขกยังสามารถแวะที่มุมโฟโตบูธเพื่อเก็บภาพความประทับใจและนำกลับบ้าน เป็นวิธีง่าย ๆ และสนุกที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาที่สวยงามให้กลายเป็นความทรงจำ
What’s The Offer?
การวางแผนล่วงหน้ามักมาพร้อมรางวัลที่คุ้มค่า กับ Lock It In Offer ที่ชวนคุณจองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน แล้วรับส่วนลด 15% ในราคาที่เริ่มต้นเพียง 5,600+++ บาทต่อคืน เหมาะสำหรับผู้ที่รู้ใจตัวเองดีว่าอยากหนีไปพักผ่อนริมทะเลเมื่อไร
หรือถ้าอยากอยู่นานขึ้นอีกนิด ชิลให้เต็มที่ขึ้นอีกหน่อย The Stowaway Offer คือคำตอบของการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ เมื่อจอง ตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป รับส่วนลด 20% จากราคาที่ดีที่สุดของโรงแรม ให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับการอาบแดด เดินเล่นริมชายหาด และซึมซับจังหวะความสบายในแบบ The Standard อย่างไม่ต้องรีบร้อน
แม้ไม่ได้เข้าพักก็ยังมาใช้ชีวิตริมทะเลได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพัก ทางโรมแรมฯ ขอชวนมาใช้วันว่างให้คุ้มค่าด้วย Day Pass ราคา 800 บาท ใช้ได้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00–17.00 น. พร้อมสิทธิ์เข้าใช้ สระว่ายน้ำหลักและฟิตเนสตลอดวัน เสริมด้วย ผ้าเช็ดตัว และ เครดิตรับประทานอาหารมูลค่า 500 บาท ที่เติมเต็มวันพักผ่อน ตั้งแต่การเอนกายริมสระ ไปจนถึงมื้ออร่อยหลังออกกำลังกาย
