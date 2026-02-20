โปรโมชันจัดเต็มจาก "เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์" ในงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 77

พลาดไม่ได้กับมหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งยิ่งใหญ่ จากเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดเต็มกับโปรโมชั่นห้องพักสุดหรูทั่วทุกภาคในราคาสุดพิเศษ “งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 77” วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธหมายเลข G05, G06, G49 และ G50
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดเต็มกับโปรโมชั่นห้องพักสุดหรูหลากหลายสไตล์ในราคาสุดพิเศษในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 77” พลาดไม่ได้กับมหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งยิ่งใหญ่ วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธหมายเลข G05, G06, G49 และ G50 ตื่นตาตื่นใจกับตัวเลือกห้องพักแสนประทับใจหลากหลายสไตล์ ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวศูนย์รวมโลเคชั่นยอดฮิตในประเทศไทย อาทิ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย, โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย, โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน, โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, โรงแรมเคปราชา ศรีราชา, โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา, โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง, โรงแรมแคนทารี อยุธยา, โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง ฯลฯ ในราคาสุดคุ้มพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจและช่วงเวลาการเข้าพักของแต่ละโรงแรม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละโรงแรมกำหนด
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หรือพิเศษยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปถึงงานก็สามารถจองห้องพักโดยตรงได้ที่ www.capekantaryhotels.com/ThaiTeawThai/ (จองได้เฉพาะช่วงเวลาการจัดงาน)
