อันซีนพังงา 5 ปีมีครั้ง “ดอกไม้สีทอง” บานเต็มต้นสำรองกะโหลกยักษ์ ที่ “ร้านกาแฟบนต้นไม้ ทรีคัพ”

ททท.พังงา ชวนชมอันซีนพังงา “ดอกไม้สีทอง” บานสะพรั่งสีเหลืองทองอร่ามเต็มต้นต้นสำรองกะโหลกยักษ์ ที่ “ร้านกาแฟบนต้นไม้ ทรีคัพ : Tree Cups Phangnga Coffee” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ 5 ปีมีครั้งที่ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้จะออกดอกบานสะพรั่งสวยงามให้ชมกัน
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา ชวนชมอันซีนพังงากับปรากฏการณ์ 5 ปีมีครั้ง เมื่อ “ดอกไม้สีทอง” ของ “ต้นสำรองกะโหลกยักษ์” แห่ง “ร้านกาแฟบนต้นไม้ ทรีคัพ : Tree Cups Phangnga Coffee” ออกดอกบานสะพรั่งเป็นสีเหลืองทองอร่ามเต็มต้น ตัดกับสีเขียวขจีของสวนในพื้นที่ โดยมีภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ตั้งเด่นตระหง่านเป็นแบ็กกราวน์เติมเต็มองค์ประกอบอย่างสวยงาม
สำหรับ ร้านกาแฟบนต้นไม้ ทรีคัพ : Tree Cups Phangnga Coffee ตั้งอยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมันริมถนนเพชรเกษม สายภูเก็ต-พังงา บริเวณ หมู่ 5 บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ร้านนี้เป็นร้านกาแฟขนาดน่ารัก บรรยากาศดี มีกาแฟสดและเครื่องดื่นหลากหลายเมนู พร้อมกับขนม เมนูอาหารทานเล่นไว้คอยบริการ บนจุดชมวิวแบบ 360 องศา
ร้านกาแฟบนต้นไม้ ทรีคัพ มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนความสูงราว 17 เมตร บนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาอยู่กลางร้าน ที่ช่วงนี้กำลังถูกแต่งแต้มด้วยช่อดอกสีเหลืองทองอร่ามบานเต็มต้น ดูงดงามแปลกตาเป็นอีกหนึ่งอันซีนพังงาที่หาชมไม่ได้ง่าย ๆ ทำให้หลาย ๆ คนที่พบเห็นพากันถ่ายภาพและแชร์ลงในโลกโซเชียล พร้อมระบุว่าเป็นช่วงเวลาหายากของพังงาที่ไม่ควรพลาด
นายมหัสวิน ใจชื่น เจ้าของร้านกาแฟบนต้นไม้ ทรีคัพ เปิดเผยว่า ร้านนี้เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นจากความฝันในวัยเด็กของตน ที่อยากจะมีบ้านในฝันสร้างอยู่บนต้นไม้ เมื่อพบว่าในสวนปาล์มน้ำมันของครอบครัวได้อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เอาไว้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ จึงได้เริ่มลงมือสร้างบ้านเป็นที่พัก หลังจากนั้นได้มีเพื่อน ๆ มาเที่ยวชมกัน เมื่อได้พบเห็นบรรยากาศและวิวรอบข้างแล้ว ก็ได้เชียร์ให้เปิดร้านกาแฟเพื่อสร้างราย และประกอบกับตนเป็นคนที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟสดอยู่แล้ว จึงเริ่มศึกษาเรื่องกาแฟและเครื่องดื่มต่าง ๆ อย่างจริงจัง ก่อนเปิดร้านกาแฟดังกล่าวขึ้น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากคอกาแฟและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไป-มาเป็นอย่างดี
ในส่วนของต้นไม้ยักษ์อันเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟนั้น นายมหัสวิน เล่าว่า ต้นไม้ต้นนี้แต่เดิมคิดว่าเป็นต้นตะเคียนราก แต่เมื่อ 5 ปีที่แล้วได้ออกดอกและออกผล เมื่อนำไปให้ผู้รู้ดูจึงทราบเป็น “ต้นสำรองกะโหลก” ซึ่งคาดว่าเป็นต้นสำรองกะโหลกที่อยู่ในที่ดินเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ในปีนี้ต้นสำรองกะโหลกยักษ์ต้นนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งมากกว่าครั้งก่อนที่ผ่านมา ทำให้ทางร้านคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่แสงแดดอ่อน ๆ ส่องกระทบกลีบดอกสีทอง เกิดประกายสวยงามโดดเด่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนต่างประทับใจ บางรายตั้งใจขับรถจากต่างอำเภอต่างจังหวัดเพื่อมาชมความงามด้วยตาตนเอง พร้อมระบุว่าบรรยากาศของร้านที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ยิ่งทำให้ดอกไม้สีทองดูโดดเด่นและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น
นายมหัสวิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปีนี้คาดว่าดอกไม้สีทองจะบานเต็มที่และอยู่ให้ชมอีกช่วงระยเวลาะหนึ่ง ก่อนจะค่อย ๆ ร่วงโรยลงตามธรรมชาติ ผู้ที่สนใจจึงควรรีบหาโอกาสแวะเวียนมาสัมผัสความงดงามด้วยตนเอง เพราะโอกาสแบบนี้มีเพียง 5 ปีครั้ง และถือเป็นอีกหนึ่งสีสันธรรมชาติที่ช่วยเติมชีวิตชีวาให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาอย่างแท้จริง
ภาพ : อโนทัย งานดี