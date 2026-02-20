ชวนเช็กอิน ‘8 Local-Art Horses’ ประติมากรรมม้า ดีไซน์ท้องถิ่นสุดครีเอทีฟ

‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปั้น ‘8 Local-Art Horses’ ประติมากรรมร่วมสมัย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 8 สาขาทั่วประเทศ
เมื่อวัฒนธรรมที่งดงามสามารถสร้างมูลค่าและรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างแท้จริง เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อ Authentic Thai Soft Power สู่เวทีโลกในทุกเฟสทีฟ ต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น Local Wealth ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และศิลปินท้องถิ่น สร้างสรรค์ประติมากรรม “8 Local-Art Horses” แลนด์มาร์กตรุษจีนปีมะเมีย ภายใต้แคมเปญ ‘The Great Chinese New Year 2026’ โดยถ่ายทอดเรื่องราวและ City DNA ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นใน 8 พื้นที่ทั่วไทย สู่ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ทรงพลัง ผสานความหมายมงคลของ “ม้า” สัญลักษณ์ความก้าวหน้าและความรุ่งเรือง ผสานเสน่ห์วัฒนธรรมไทย–จีนอย่างร่วมสมัย ตอกย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุด จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบในที่เดียว ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และเอสพละนาด รัชดา
เช็คอิน ‘8 Local-Art Horses’ งานคราฟต์ประติมากรรมมหามงคล
· เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต: ร่วมกับ Chiangmai City Craft Space และ WASOO นำวัสดุรีไซเคิลทางการเกษตรแปรเปลี่ยนเป็นดอกไม้มงคล แห่งความหวังและอนาคตแห่งความสำเร็จ ผลิบานบนตัวม้าสูงกว่า 2.5 เมตร ในคอนเซ็ปต์ ‘Ride the Blooming Future’ ก้าวสู่อนาคตที่เบ่งบานกับม้ามงคลแห่งการเกิดใหม่ จากผืนดินสู่ลมหายใจของเมือง ต่อยอดคุณค่าจากธรรมชาติสู่เมืองที่ไร้หมอกควัน ม้ามงคลตัวนี้จึงไม่เพียงนำพาความโชคดีในเทศกาลตรุษจีน แต่ยังพาทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
· เซ็นทรัล ภูเก็ต: ชมความงดงามอัตลักษณ์ภูเก็ต ผ่านงานผ้า ‘เพอรานากัน’ ที่มีความโดดเด่นเรื่องการผสมผสานศิลปะจีนและท้องถิ่นมลายูเข้าด้วยกันอย่างวิจิตรบรรจง เน้นความหมายอันเป็นมงคลสีสันที่สดใส และรายละเอียดที่ซับซ้อน ดอกไม้ที่มีความหมายดีตามความเชื่อของจีน ดอกโบตั๋น ดอกเบญจมาศ ดอกกล้วยไม้ ผสานความงามและทรงพลังรับปีม้า
· เซ็นทรัล นครสวรรค์: ร่วมมือกับศิลปินท้องถิ่น ผ่านงานศิลปะเพ้นท์ลายพู่กัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Power in Motion, Prosperity Blooms’ ออกแบบลวดลายดอกไม้บนตัวม้าที่สื่อถึงพลังแห่งความก้าวหน้า พร้อมความมั่งคั่งที่เติบโต งอกงาม และยั่งยืน
· เซ็นทรัล ลำปาง: ประติมากรรมร่วมสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Enter the Blue Carriage – ลำปางเมืองแห่งรถม้าและเซรามิก’ ถ่ายทอดตัวตนผ่านงานศิลปะลงบนรถม้าลำปาง สัญลักษณ์แห่งกาลเวลา ที่ถูกแต่งแต้มด้วยโทนขาวและน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างสรรค์โดยศิลปินท้องถิ่น ‘อารมณ์ดิน สตูดิโอ’ ที่เลือกใช้ลายเส้นและโทนสีที่สะท้อนตัวตนงานเซรามิก
· เซ็นทรัล ชลบุรี: สร้างประติมากรรมร่วมสมัยจากภูมิปัญญาพนัสนิคม ในคอนเซ็ปต์ ‘ม้าสานศิลป์ กำแพงจีนเมืองสาน’ เปลี่ยนงานศิลปะเส้นไผ่ธรรมดาผสานศรัทธาจีน เป็นแลนด์มาร์กแห่งศรัทธา ความหวัง และต่อยอด Soft Power ไทย-จีน เพื่อปกป้องรากวัฒนธรรมและนำทางสู่พลังความรุ่งเรืองตลอดเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย
· เซ็นทรัล ศาลายา: ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา ม.ศิลปากร และ รร.สาธิต ศิลปากร สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ บนประติมากรรมม้ามงคล กว่า 60 ตัว ในคอนเซ็ปต์ ‘Flower of Chinese New Year 2026’ เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำอวยพรในตรุษจีนปีมะเมีย
· เซ็นทรัล กระบี่: จับมือศิลปินท้องถิ่นแนว Eco Art ‘ณรงค์ สัญจร’ สร้างสรรค์งานคราฟต์แนว Eco Art ในคอนเซ็ปต์ ‘Twin Horses of Love - ม้าคู่เคียง รักคู่ใจ’ สื่อถึงคู่แท้ที่ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม เข้ากับความสมบูรณ์ของโลกใต้ท้องทะเล Ocean Elements ผ่านลวดลายแนว Illustrative ที่ดูร่วมสมัย เน้นความรู้สึกของการเคลื่อนไหวพลังอำนาจ และความอิสระ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทุกส่วนเชื่อมถึงกัน
· เซ็นทรัล ขอนแก่น: ร่วมมือกับศิลปินท้องถิ่น Dulyawat Rakdecha สร้างสรรค์ ‘Lucky Red Horse ม้าไฟกับพลังแห่งโชคลาภ’ โดยลวดลายโค้งเว้าของม้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปลวไฟ ถูกดีไซน์ร่วมสมัย ถ่ายทอดความละเอียดอ่อน ความสดใส รับโชคลาภปีม้าทอง พร้อมมอบความโชคดีในเทศกาลตรุษจีนให้กับทุกคน
