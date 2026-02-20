“จิมมี่ เลี่ยว” (Jimmy Liao) ศิลปินไต้หวันผู้เปลี่ยนความเจ็บป่วย มาสู่แรงบันดาลใจ

รถไฟแล่นอยู่บนท้องฟ้าอันพร่างพราวไปด้วยดวงดาวจากความทรงจำวัยเด็ก ว่ากันว่า “รถไฟดวงดาว” สามารถพาผู้คนที่กำลังหลงทางไร้จุดหมายในชีวิต เดินทางไปยังลานป่าดิ่วดิ่วดัง (Diu Diu Dang Forest Plaza) และเด็กชายบนรถไฟ แท้จริงแล้ว คือ “พ่อมด” ผู้แอบโปรยลำแสงมหัศจรรย์ไปทั่วทั้งเมือง
เรื่องราวข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “The Starry Starry Night” หรือ “รถไฟดวงดาว” บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของ “จิมมี่ เลี่ยว” (Jimmy Liao) บ้างเรียก “จิมมี่ เหลียว” ศิลปินนักวาดภาพประกอบและนักเขียนหนังสือภาพชาวไต้หวันที่มีชื่อเสียงในระดับโลก (แต่คนไต้หวัน ออกเสียงว่า “จี๋หมี่”) ซึ่งผลงานของเขายังเนรมิตเป็น “จิมมี่ ปาร์ก” (Jimmy Park) แหล่งท่องเที่ยวแนวศิลปะในบ้านเกิดที่เมืองอี๋หลาน (Yilan) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน
นักวาดภาพประกอบผู้เปลี่ยนความเจ็บป่วยเป็นแรงบันดาลใจ
ในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก จิมมี่ เลี่ยว สร้างสรรค์หนังสือภาพอันน่าประทับใจให้กับผู้อ่านทั่วโลก และกลายเป็นไอคอนแห่งวงการหนังสือภาพที่ไม่จำกัดเฉพาะเด็กๆ แต่ยังดึงดูดผู้ใหญ่ด้วยธีมลึกซึ้งอย่างความเหงา ความหวัง และชีวิตประจำวัน
ชีวิตช่วงต้นของจิมมี่เดินตามเส้นทางปกติ เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีน (Chinese Culture University) สาขาศิลปกรรม สาขาวิชาเอกด้านการออกแบบ จากนั้นทำงานในบริษัทโฆษณานานถึง 12 ปี และต่อมาเป็นนักวาดภาพประกอบให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1995 เมื่อเขาป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว และต้องต่อสู้กับโรคร้ายนี้นาน 3 ปี การรักษาที่หนักหน่วงรวมถึงเคมีบำบัด ทำให้เขามองชีวิตใหม่และตัดสินใจทุ่มเททั้งชีวิตให้กับศิลปะอย่างเต็มตัว จิมมี่เคยกล่าวว่า โรคภัยนี้ทำให้งานศิลปะของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเศร้าแฝง ความรู้สึกแปลกแยก และความไร้ซึ่งหนทาง แต่กลับซ่อนไว้ในภาพวาดที่สดใสและเต็มเปี่ยมด้วยจินตนาการ
ปี ค.ศ. 1998 คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนหนังสือภาพอย่างเต็มตัว ด้วยผลงานชิ้นแรก "Secrets in the Woods" (ความลับในป่า) และ "A Fish that Smiled at Me" (ปลาที่ยิ้มให้ฉัน) ซึ่งได้รับรางวัลหนังสือเด็กยอดเยี่ยมแห่งปีและขายดีอย่างถล่มทลาย จากนั้นเขาผลิตผลงานออกมามากกว่า 80 เล่ม ขายได้หลายล้านเล่มทั่วโลก และถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาไทย
ผลงานโดดเด่น เช่น "Turn Left, Turn Right" ( A Chance of Sunshine ในฉบับภาษาอังกฤษ) ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ดัดแปลงไปสู่ภาพยนตร์ในปี 2003 เรื่อง “ผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวา”
เรื่องราวของชายหญิงในเมืองใหญ่คู่หนึ่ง ฝ่ายชายเป็นนักดนตรี ฝ่ายหญิงเป็นนักเขียน ทั้งคู่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาในอพาร์ตเม้นต์เดียวกัน ห้องติดกัน แต่ไม่เคยเจอกัน เพียงเพราะเขาและเธอมักขังตัวอยู่ในโลกเดิมๆ ของตน ไม่เคยเปลี่ยนเลย ผู้ชายชอบเดินเลี้ยวขวา ผู้หญิงชอบเดินเลี้ยวซ้าย พรหมลิขิตจึงต้องทำงานหนักมาก กว่าทั้งคู่จะได้เจอกัน
"The Sound of Colors" (เสียงของสีสัน) ซึ่งเล่าเรื่องเด็กตาบอดที่ค้นหาสีสันผ่านจินตนาการ, "The Moon Forgets" (พระจันทร์ลืม) เป็นต้น
ปัจจุบัน จิมมี่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หนังสือของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกวัย โดยเฉพาะในเอเชียที่ธีมเรื่องความเหงาและการค้นหาตัวตนสะท้อนถึงชีวิตสมัยใหม่ มรดกของเขาคือการขยายขอบเขตของหนังสือภาพให้กลายเป็นศิลปะที่เข้าถึงจิตใจมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่
เที่ยว "Jimmy Park” บ้านเกิดศิลปินดัง
บ้านเกิดของศิลปินรายนี้ คือ เมืองอี๋หลาน เมืองแห่งนี้จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกออกแบบมาให้จินตนาการของเขากลายเป็นโลกแห่งความจริงจับต้องได้ นั่นคือ "Jimmy Park”
"Jimmy Park” เป็นสวนสาธารณะริมถนน ที่มีการจัดซุ้มที่ให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของหนังสือภาพ มีรูปปั้นน่ารักๆจากจินตนาการของศิลปินรายนี้ นับเป็นพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรม และการเล่นที่ออกแบบให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เหมาะสำหรับการถ่ายรูปได้อย่างสนุก เพื่อเติมแต้มจินตนาการจากหนังสือให้กลายเป็นโลกความจริง รวมทั้งยังมีร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกและของขวัญจากผลงานของเขาด้วย
จุดถ่ายรูปยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็นตัวละครจาก "Turn Left, Turn Right” ที่เดินกันไปคนละทาง หรือ บริเวณลาน “รถไฟดวงดาว” ที่ถ่ายทอดจินนตนาการให้เห็นชัดเจน นักท่องเที่ยวจะได้เจอกับตัวละครคลาสสิกจากหนังสือภาพ
ไม่ว่าจะเป็น กระต่ายขนฟูน้อยจาก Secrets in the Woods เป่าแตรต้อนรับขบวนรถไฟอย่างครึกครื้น หมีในตู้ท้ายสุดยกหมวกทักทายกระต่ายอย่างสุภาพจากลานด้านล่าง ชายวัยกลางคนจาก A Fish That Smiled at Me อุ้มโหลปลาด้วยอ้อมแขน ขณะที่บริเวณจุดรอแท็กซี่ในลานพลาซ่า เด็กหญิงตาบอดจาก Sound of Colors ยืนเป็นเพื่อนให้กับนักเดินทางที่ขึ้นรถไฟผิดสาย หรือเลือกลงผิดสถานี ปลอบประโลมผู้ที่หลงทางให้ไม่รู้สึกเดียวดาย
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงเป็นการเดินทางที่เชื่อมโยงความทรงจำ การหลงทาง และความหวัง เข้ากับโลกจินตนาการอันอ่อนโยนของ “จิมมี่ เลี่ยว” ที่กำลังบอกเราว่า บางครั้งการหลงทางก็อาจเป็นหนทางพาเรากลับไปพบตัวตนที่แท้จริงของตนเองอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานจิมมี่ เลี่ยว https://www.jimmyspa.com/en#1