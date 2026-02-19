เดินป่าระยะสั้น “ดอยปุย-ดอยหัวหมู” เติมธรรมชาติในวันเดียวที่เชียงใหม่

ถ้ามีเวลาแค่ 1 วัน ก็อาบป่าได้ ทุกคนอย่างลองดูไหม ? สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีรีเฟรชตัวเองโดยไม่ต้องหนีไปไหนไกล เชื่อหรือไม่ว่าแค่ไม่กี่นาทีจากใจกลางเมืองเชียงใหม่ ก็สามารถสัมผัส “การอาบป่า” บนเส้นทางศึกษาธรรมชาตื “ยอดดอยปุย (Trailhead ยอดดอยปุย – ดอยหัวหมู)” ที่ทั้งเดินง่าย และใกล้ชิดโลกธรรมชาติอย่างแท้จริง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย Doi Suthep-Pui National Park โทร. 0-5321-0244 (ในเวลาราชการ)
