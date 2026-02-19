โปรฯแรง “ลดเหนือเหนือ สุขทันที..ที่เที่ยวสุโขทัย” รับส่วนลดหลากหลายที่เมืองมรดกโลก

ททท.สุโขทัย จับมือภาคเอกชนจัดโปรฯ แรง สบายกระเป๋า เที่ยวสุดคุ้ม รับมูลค่าเพิ่ม 60% มอบคูปองมูลค่าเพิ่ม 300 บาท กับโปรโมชั่น “ลดเหนือเหนือ สุขทันที..ที่เที่ยวสุโขทัย”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุโขทัย กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสุโขทัย (YEC.) สุโขทัยพัฒนาเมือง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสุโขทัย จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการ “ลดเหนือเหนือ..สุขทันทีที่เที่ยวสุโขทัย” เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ด้วยการจำหน่ายคูปองท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่า เพียงซื้อคูปอง 1 ชุด ราคา 500 บาท จะได้รับคูปองมูลค่า 100 บาท จำนวน 8 ใบ มูลค่ารวม 800 บาท คูปองนี้ใช้แทนเงินสดกับสถานประกอบการ กว่า 200 แห่ง อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก รถเช่า บริษัทนำเที่ยวที่ แหล่งท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีตราสัญลักษณ์และโปสเตอร์ปรากฏหน้าสถานประกอบการ และสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั้นต่าง ๆ ของหอการค้าจังหวัดสุโขทัย และร้านค้าที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฯ ตามงานกิจกรรม Event ต่าง ๆ ได้ ตลอดจนสามารถใช้สะสมแต้ม โทเคน เพื่อแลกรับของที่ระลึกหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
สำหรับระยะเวลาการใช้คูปองอยู่ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2569 เริ่มจำหน่ายคูปองผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป เพียงสแกน QR Code ระบบจะนำเข้าสู่ line OA โดยเข้าสู่เมนู “คูปองลดเหนือเหนือ” และกด “สมัครเข้าร่วมโครงการ” โดยกรอกรายละเอียดข้อมูล พร้อมกดยอมข้อตกลงเงื่อนไขการสมัคร และกดยืนยัน จากนั้นจะพบหน้าให้ชำระเงิน 500 บาท กรณีเลือกเมนู “ให้จัดส่งคูปอง” ระบบจะเพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท จากนั้นกดที่เมนู “โอนเงินผ่านธนาคาร” โดยดำเนินการตามขั้นตอน และ แนบหลักฐาน (รูป) การโอนเงิน ดำเนินการตามขั้นตอน ”กดเมนูส่งข้อมูล“ ถือว่าการสมัครสมบูรณ์ และจะได้รับการยืนยันข้อมูลผ่านทาง E-mail หากสแกนสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้แสดงว่าคูปองจำหน่ายหมดแล้ว สงวนสิทธิ์หนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์
กรณีซื้อคูปองแล้ว ต้องการรับคูปองด้วยตนเอง สามารถติดต่อรับคูปอง เพียงแจ้งชื่อที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่ สำนักงานของบริษัท ลานหอยคอนกรีต จำกัด (ด้านหน้าสวนน้ำเปรมสุข ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย) เวลา 08.00 -17.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook: YEC Sukhothai กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสุโขทัย ซึ่งคูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และหากนักท่องเที่ยวใช้คูปองไม่หมด มูลค่าที่เหลือ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอนหรือเงินสดได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• ททท.สำนักงานสุโขทัย อาคารเลขที่ 200 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0 5561 6228-9 ในวันเวลาราชการ อีเมล์ tatsukho@tat.or.th เฟซบุ๊คเพจ: ททท.สำนักงานสุโขทัย
• YEC หอการค้าจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 08 3249 9898 เฟซบุ๊คเพจ: YEC Sukhothai กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสุโขทัย