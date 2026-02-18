มาแรง! เทรนด์ “ห่มสไบใส่ยีนส์” ปักหมุดฮิตที่ “ท่าวัดโพธิ์” ถ่ายติดวัดอรุณฯ ภาพปังแน่นอน

เรียกว่ากำลังเป็นไวรัลทั่วบ้านทั่วเมือง กับกระแส ”ห่มสไบใส่ยีนส์” จากเพลงฮิตอย่าง “Bangkok City” ของกระแต อาร์สยาม ที่คนแห่แต่งตามเพียบ จนเพลงนี้ดังไกลถึงต่างประเทศ และนอกจากเพลงจะดังแล้ว ยังทำให้คนทั่วโลกรู้จักกับแลนด์มาร์กของประเทศไทยอย่าง “วัดอรุณฯ” มากขึ้นไปอีก เพราะไวรัลฮิตนี้นิยมมาถ่ายกันที่ท่าวัดโพธิ์ ที่มีฉากหลังเป็นวัดอรุณฯ จนกลายเป็นภาพจำซอฟต์พาวเวอร์สุดเก๋ที่ใครๆ ก็อยากมาตามรอย
โดยเทรนด์นี้เป็นการหยิบเอาสไบ มาใส่คู่กับกางเกงยีนส์ตัวโปรด พร้อมกับหยิบเครื่องประดับแบบไทยๆ อย่าง สังวาล, เข็มขัด, กำไล และสร้อยฉลุลาย มามิกซ์แอนด์แมตช์ให้ร่วมสมัยด้วย
ซึ่งเทรนด์ฮิตนี้หลักๆ เริ่มมาจาก “กระแต อาร์สยาม” ที่ลุกขึ้นมา มิกซ์แอนด์แมตช์ชุดไทย สวมสไบกับกางเกงยีนส์ เพื่อถ่ายคลิปโปรโมตเพลง “Bangkok City” รวมไปถึงมีดารา นักแสดง และอินฟลูฯ อีกมากมาย ร่วมเล่นเทรนด์ฮิตนี้ จนกลายเป็นไวรัลใน TikTok ให้คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมือง แถมดังไกลถึงต่างประเทศอีกด้วย
โดยนอกจากที่ทุกคนจะมิกซ์สไบกับกางเกงยีนส์ออกมาได้สวยลงตัวแล้ว การเลือกสถานที่ถ่ายคลิปเพื่อบอกความเป็นไทยก็เรียกว่าไวรัลไม่แพ้กัน เพราะทุกคนมักปักหมุดมาที่ “ท่าวัดโพธิ์” และถ่ายให้มีฉากหลังเป็น “วัดอรุณราชวราราม” หรือ “วัดอรุณฯ” แลนด์มาร์กของประเทศไทยนั่นเอง
และนอกจากที่ท่าวัดโพธิ์แล้ว ก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่คนนิยมไปถ่ายตามเทรนด์กัน อาทิ วัดอรุณฯ, วัดพระแก้ว, ท่าเรือเขียว วัดโพธิ์ และเสาชิงช้า หรือแม้แต่ถ่ายกับรถตุ๊กตุ๊ก จนทำให้แทบทุกมุมเด็ดในกรุงเทพฯ กลายเป็นเหมือนรันเวย์ระดับโลกยิ่งกว่าเดิม
