xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวดี! ขุดพบ "กลองมโหระทึก" ครั้งแรกที่ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมศิลป์ขุดเจอหลักฐานเพิ่ม หลังพบกลองมโหระทึกครั้งแรกที่บ้านดอนพลับ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการค้นพบกลองมโหระทึกกลางที่นาของชาวบ้านหมู่ 6 บ้านดอนพลับ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการพบกลองมโหระทึกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี โดยกลุ่มโบราณคดีดำเนินการขุดค้นเพิ่มเติม เพื่อศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย ก่อนส่งให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อนุรักษ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป


นายพนมบุตร กล่าวว่า กลองมโหระทึกที่พบมีจำนวน 2 ใบ หล่อด้วยสำริด โดยกรรมวิธีแทนที่
โลหะด้วยขี้ผึ้ง (Lost Wax or Cire Perdue) รูปทรงของกลอง ช่วงบนมีลักษณะคล้ายกลองรำมะนา ตอนกลางตัวกลองเป็นทรงกระบอก ต่อกับส่วนล่างของกลองที่โค้งบานออก โดยใบที่ 1 อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีเพียงส่วนบนกลองอยู่ในสภาพชำรุดหน้ากลองแตกออกจากกัน ช่วงบนมีหูกลองหล่อติดตัวกลองเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 2 หู หูหักไป 1 หู ลักษณะทำเป็นลายคล้ายเชือกถัก ตัวกลองช่วงล่างมีการตกแต่งลวดลายเส้นขนานในแนวนอน มีเส้นตั้งเรียงตัวคล้ายลายซี่หวี ด้านข้างทั้ง 2 ด้านพบรอยตะเข็บต่อที่เกิดจากแม่พิมพ์ในการหล่อค่อนข้างชัดเจน วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนฐานกลองได้ประมาณ 40 เซนติเมตร ส่วนสูงจากฐานถึงบ่าที่หูกลองติดอยู่ ประมาณ 23 เซนติเมตร ส่วนใบที่ 2 อยู่ในสภาพชำรุดมาก แตกออกเป็นชิ้นๆ มีคราบดินและสนิมติดอยู่บนผิวเนื้อกลองค่อนข้างมาก เมื่อทำความสะอาดและนำมาประกอบต่อกันได้บางส่วน พบว่าหน้ากลองทำลวดลายเป็นลายดาวหรือดวงอาทิตย์ 11 แฉก ล้อมรอบด้วยวงกลม ถัดมามีลายซี่หวีล้อมรอบด้วยวงกลมคู่ขนาน 2 วง ส่วนชิ้นส่วนลำตัวกลองสามารถนำมาประกอบต่อกันได้เพียงเล็กน้อย พบว่ามีการทำลวดลายบริเวณลำตัวกลองเช่นเดียวกัน จากปริมาณของชิ้นส่วนกลองมโหระทึกใบที่ 2 พบในปริมาณน้อย คาดว่าส่วนลำตัวและส่วนฐานน่ายังอยู่ในดินที่ยังไม่ได้นำขึ้นมา


นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานว่ากลองมโหระทึกที่พบมีขนาดและรูปทรงใกล้เคียงกับกลองมโหระทึกที่พบในแหล่งโบราณคดีคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จากการขุดกู้แหล่งโบราณคดีขณะนี้ได้พบภาชนะดินเผา จำนวนอย่างน้อย 3 ใบ ฝังร่วมกับกลองมโหระทึก และลูกปัดแก้ว จำนวน 2 เม็ด ใกล้กับตำแหน่งที่พบกลอง จากข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดี อาจกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีมีอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยทวารวดี หรืออยู่ในช่วงประมาณ 2,000 – 1,500 มาแล้ว


อนึ่ง การพบกลองมโหระทึกครั้งนี้ ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการพบกลองมโหระทึกในจังหวัดเพชรบุรี โดยในพื้นที่ใกล้กันที่เคยมีการพบกลองมโหระทึก ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และพื้นที่จังหวัดชุมพรลงไป ซึ่งหากได้รับการศึกษาอย่างละเอียดทั้งในบริบทของตัวกลองและตำแหน่งที่พบและพื้นที่ใกล้เคียง จะทำให้ทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านดอนพลับ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

ข่าวดี! ขุดพบ "กลองมโหระทึก" ครั้งแรกที่ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี
ข่าวดี! ขุดพบ "กลองมโหระทึก" ครั้งแรกที่ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี
ข่าวดี! ขุดพบ "กลองมโหระทึก" ครั้งแรกที่ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี
ข่าวดี! ขุดพบ "กลองมโหระทึก" ครั้งแรกที่ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี
ข่าวดี! ขุดพบ "กลองมโหระทึก" ครั้งแรกที่ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี