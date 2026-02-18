ข่าวดี! ขุดพบ "กลองมโหระทึก" ครั้งแรกที่ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี

กรมศิลป์ขุดเจอหลักฐานเพิ่ม หลังพบกลองมโหระทึกครั้งแรกที่บ้านดอนพลับ จ.เพชรบุรี สันนิษฐานเป็นแหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,500 ปี
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการค้นพบกลองมโหระทึกกลางที่นาของชาวบ้านหมู่ 6 บ้านดอนพลับ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการพบกลองมโหระทึกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี โดยกลุ่มโบราณคดีดำเนินการขุดค้นเพิ่มเติม เพื่อศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย ก่อนส่งให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อนุรักษ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
นายพนมบุตร กล่าวว่า กลองมโหระทึกที่พบมีจำนวน 2 ใบ หล่อด้วยสำริด โดยกรรมวิธีแทนที่
โลหะด้วยขี้ผึ้ง (Lost Wax or Cire Perdue) รูปทรงของกลอง ช่วงบนมีลักษณะคล้ายกลองรำมะนา ตอนกลางตัวกลองเป็นทรงกระบอก ต่อกับส่วนล่างของกลองที่โค้งบานออก โดยใบที่ 1 อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีเพียงส่วนบนกลองอยู่ในสภาพชำรุดหน้ากลองแตกออกจากกัน ช่วงบนมีหูกลองหล่อติดตัวกลองเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 2 หู หูหักไป 1 หู ลักษณะทำเป็นลายคล้ายเชือกถัก ตัวกลองช่วงล่างมีการตกแต่งลวดลายเส้นขนานในแนวนอน มีเส้นตั้งเรียงตัวคล้ายลายซี่หวี ด้านข้างทั้ง 2 ด้านพบรอยตะเข็บต่อที่เกิดจากแม่พิมพ์ในการหล่อค่อนข้างชัดเจน วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนฐานกลองได้ประมาณ 40 เซนติเมตร ส่วนสูงจากฐานถึงบ่าที่หูกลองติดอยู่ ประมาณ 23 เซนติเมตร ส่วนใบที่ 2 อยู่ในสภาพชำรุดมาก แตกออกเป็นชิ้นๆ มีคราบดินและสนิมติดอยู่บนผิวเนื้อกลองค่อนข้างมาก เมื่อทำความสะอาดและนำมาประกอบต่อกันได้บางส่วน พบว่าหน้ากลองทำลวดลายเป็นลายดาวหรือดวงอาทิตย์ 11 แฉก ล้อมรอบด้วยวงกลม ถัดมามีลายซี่หวีล้อมรอบด้วยวงกลมคู่ขนาน 2 วง ส่วนชิ้นส่วนลำตัวกลองสามารถนำมาประกอบต่อกันได้เพียงเล็กน้อย พบว่ามีการทำลวดลายบริเวณลำตัวกลองเช่นเดียวกัน จากปริมาณของชิ้นส่วนกลองมโหระทึกใบที่ 2 พบในปริมาณน้อย คาดว่าส่วนลำตัวและส่วนฐานน่ายังอยู่ในดินที่ยังไม่ได้นำขึ้นมา
นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานว่ากลองมโหระทึกที่พบมีขนาดและรูปทรงใกล้เคียงกับกลองมโหระทึกที่พบในแหล่งโบราณคดีคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จากการขุดกู้แหล่งโบราณคดีขณะนี้ได้พบภาชนะดินเผา จำนวนอย่างน้อย 3 ใบ ฝังร่วมกับกลองมโหระทึก และลูกปัดแก้ว จำนวน 2 เม็ด ใกล้กับตำแหน่งที่พบกลอง จากข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดี อาจกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีมีอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยทวารวดี หรืออยู่ในช่วงประมาณ 2,000 – 1,500 มาแล้ว
อนึ่ง การพบกลองมโหระทึกครั้งนี้ ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการพบกลองมโหระทึกในจังหวัดเพชรบุรี โดยในพื้นที่ใกล้กันที่เคยมีการพบกลองมโหระทึก ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และพื้นที่จังหวัดชุมพรลงไป ซึ่งหากได้รับการศึกษาอย่างละเอียดทั้งในบริบทของตัวกลองและตำแหน่งที่พบและพื้นที่ใกล้เคียง จะทำให้ทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านดอนพลับ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น
