เดินหน้าสร้าง “บ่อน้ำเขาใหญ่“ ดึงสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึก ลดปัญหาบุกรุกชุมชนอย่างยั่งยืน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผย สบอ.1 จับมือ จ.ปราจีนบุรี รุกโปรเจกต์ "บ่อน้ำเขาใหญ่" ดึงสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึก ลดปัญหาบุกรุกชุมชนอย่างยั่งยืน
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นำทีมผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมต้อนรับ นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตาม "โครงการสร้างแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า" ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มุ่งเป้าคืนความสงบสุขให้ชุมชนรอบแนวเขตป่า
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ เปิดเผยว่า โครงการสร้างแหล่งน้ำภายในอุทยานฯ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดึงดูดให้สัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่าและสัตว์กินพืช กลับไปหากินในเขตป่าลึกแทนการออกมารบกวนพื้นที่เกษตรกรรมและที่พักอาศัยของประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความคืบหน้าที่สำคัญประกอบด้วย
-ผลการดำเนินงานปี 2568 : การดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการสร้างแหล่งน้ำขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง บริเวณผาตะแบก ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
-แผนงานปี 2569 : เตรียมขยายผลสร้างแหล่งน้ำขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง บริเวณทุ่งเขาเขียว โดยขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคเพื่อเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุด
นายยศวัฒน์ กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งแหล่งอาหารและแหล่งน้ำภายในอุทยานฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่า และที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรอบแนวเขตป่าเขาใหญ่"
