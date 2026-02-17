ไวรัลดังจากญี่ปุ่น: “พั้นช์คุง” ลิงน้อยถูกทอดทิ้งกับตุ๊กตา “ตัวแทนแม่”

ลิงน้อยถูกแม่ทอดทิ้งในสวนสัตว์เมืองชิบะ กำลังเป็นไวรัลดัง สร้างกระแสให้กำลังใจทั่วโซเชียลของญี่ปุ่น
เมืองอิจิคาวะ, จังหวัดชิบะ ลิงญี่ปุ่นสายพันธุ์มาคาเคะตัวหนึ่งในสวนสัตว์อิจิคาวะ ซึ่งถูกแม่ทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิด ได้ค้นพบความอบอุ่นใจจาก “ตุ๊กตาลิง” และกำลังได้รับกำลังใจล้นหลามจากผู้คนในญี่ปุ่น
เมื่อเร็วๆนี้ บัญชี X อย่างเป็นทางการของ Ichikawa City Zoo ในเมืองชิบะ โพสต์ข้อความระบุว่า “ขณะนี้ มีลิงน้อยตัวหนึ่งกำลังอุ้มตุ๊กตาอยู่ในโซนภูเขาลิง” พร้อมแนะนำสมาชิกใหม่นี้ว่าชื่อ “พั้นช์” (Punch) หรือ พั้นช์คุง
พั้นช์คุง เป็นลิงเพศผู้วัย 6 เดือน ได้รับการเลี้ยงดูโดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์หลังจากถูกแม่ทอดทิ้ง ภาพของลิงตัวน้อยที่กอดตุ๊กตาอุรังอุตังราวกับเป็นแม่ของตน สร้างความประทับใจแก่ผู้คนจำนวนมาก จนเกิดแฮชแท็กภาษาญี่ปุ่นที่แปลได้ว่า “สู้ต่อไปนะพั้นช์คุง”
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ โคสุเกะ ชิคาโนะ และชุมเปย์ มิยาโคชิ อธิบายว่า การที่แม่ลิงทอดทิ้งลูก เกิดขึ้นได้ในบางกรณี โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญภาระจากการคลอดครั้งแรก ปกติแล้วในฝูงภูเขาลิงจะมีแม่ลิงตัวอื่นช่วยดูแลลูก แต่ในกรณีของพั้นช์คุงไม่ปรากฏสัญญาณเช่นนั้น แม้เขาจะมีสุขภาพแข็งแรง เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจแยกตัวออกมาดูแลชั่วคราวและป้อนนมให้เอง
โดยปกติ ลูกลิงจะเกาะขนแม่ตั้งแต่แรกเกิดเพื่อความอบอุ่นและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่เนื่องจากพั้นช์คุง ขาดประสบการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงพยายามหาสิ่งทดแทน ทั้งผ้าขนหนูม้วนและตุ๊กตาหลายแบบ ท้ายที่สุด ลิงน้อยกลับชื่นชอบตุ๊กตาอุรังอุตังเป็นพิเศษ
ชิคาโนะระบุว่า “ขนของตุ๊กตาทำให้จับเกาะได้ง่าย และรูปลักษณ์ก็คล้ายลิง จึงน่าจะช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัย” ในยามค่ำคืนหลังเจ้าหน้าที่กลับบ้าน พั้นช์คุงจะซุกตัวกอดตุ๊กตาเพื่อหลับใหล เปรียบเสมือนมี “แม่” อยู่เคียงข้าง
หลังเจ้าหน้าที่ค่อยๆ เพิ่มเวลาที่พั้นช์ใช้ชีวิตบนโซนภูเขาลิง เพื่อให้คุ้นชินกับฝูง เขาถูกปล่อยกลับเข้าฝูงเต็มตัวเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา ช่วงแรก ลิงตัวอื่นยังระแวง บางครั้งเขาถูกข่มขู่เมื่อเข้าใกล้ และยังไม่อาจปล่อยตุ๊กตาออกจากอ้อมแขน
จนกระทั่งไม่นาน ภาพถ่ายและวิดีโอของพั้นช์คุงที่นักท่องเที่ยวบันทึกไว้ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม X จนกลายเป็นไวรัลดัง โดยเฉพาะเมื่อบัญชีของสวนสัตว์โพสต์แนะนำตัวเขาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ข้อความจำนวนมากสะท้อนความรู้สึกซาบซึ้ง
ปัจจุบัน พั้นช์คุงมีน้ำหนักราว 2 กิโลกรัม แม้ยังไม่สามารถกินอาหารได้เพียงพอด้วยตนเองและต้องรับการป้อนจากเจ้าหน้าที่ เขามักเกาะติดผู้ดูแลหรือแยกตัวอยู่ลำพังบ้าง แต่ก็เริ่มปรับตัวกับฝูงได้มากขึ้น
มิยาโคชิกล่าวว่า “พั้นช์คุงเริ่มเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับลิงตัวอื่นอย่างกระตือรือร้น ผมรู้สึกได้ว่าเขากำลังเติบโต”
เรื่องราวของลิงน้อยผู้กอดตุ๊กตาแน่นไม่เพียงสะท้อนพลังของความเอาใจใส่จากมนุษย์ หากยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและการเติบโต ท่ามกลางกำลังใจจากผู้คนทั่วประเทศญี่ปุ่น
ที่มา: สำนักข่าว The Mainichi