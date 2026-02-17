โฆษณา ททท. “ลิซ่า” Feel all the Feelings ไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น คนแห่คอมเมนต์เพียบ!!

ททท. ปล่อยผลงานโฆษณาชิ้นล่าสุด ในแคมเปญ “Feel all the Feelings” ที่ได้ศิลปินระดับโลกอย่าง “ลิซ่า” มาร่วมงาน โดยวันนี้พาไปเที่ยว “น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น” ด้วยชุดสีขาวชุดเดิมที่หลายคนคุ้นตา งานนี้ชาวเน็ตแห่ไปคอมเมนต์เพียบจนต้องปิดการมองเห็นไปหลายคอมเมนต์
วันนี้ (17 ก.พ. 2569) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปล่อยผลงานโฆษณาเที่ยวไทยผ่านทางแฟนเพจ Amazing Thailand ที่ได้ "ลิซ่า ลลิษา มโนบาล" ศิลปินชาวไทยระดับโลก มารับตำแหน่ง Amazing Thailand Ambassador โดยครั้งนี้เป็นการนำเสนอภาพ “น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น” จังหวัดกาญจนบุรี โดยบรรยายไว้ว่า
รู้สึกถึงความนิ่งสงบที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี
น้ำตกที่โอบรับคุณให้พักจากความวุ่นวายในทุกวัน
ปล่อยจิตใจที่ว้าวุ่นไปกับสายน้ำที่ไหลริน
ให้ธรรมชาติชาร์จพลังกายและจิตใจได้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง
สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย
Feel stillness at Huai Mae Khamin Waterfall, Kanchanaburi.
A waterfall offers a quiet escape from the noise of everyday life.
Release your racing thoughts into the flowing water.
Let nature recharge your body and gently reset your spirit.
Feel all the Feelings
หลังการปล่อยภาพโฆษณาดังกล่าวออกมา ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจ Amazing Thailand เป็นจำนวนมากนับร้อยคอมเมนต์ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า เหลือคอมเมนต์ที่แสดงให้เห็นและอ่านได้ ไม่เท่ากับจำนวนตามจริง ซึ่งข้อความแทบทั้งหมดที่ปรากฏให้เห็น เป็นคอมเมนต์ในลักษณะชื่นชมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อสำรวจความคิดเห็นของโฆษณาดังกล่าวในช่องทางอื่น เช่น แฟนเพจของสำนักข่าว Amarin News กลับพบความคิดเห็นที่ตรงกันข้าม และหลากหลายกว่าแฟนเพจ Amazing Thailand พอสมควร ได้แก่
- ใครจะปีนน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นด้วยชุดนี้
- ไดอาร์ทเทสโคตรไร้รสนิยม เอาลิซ่ามาเสียของสุดๆ
- ทำงานกันยังไง ใส่ชุดเดียวเที่ยวทุกที่มันก็เกินไปจ้า
- น่าจะแกล้งทำ ให้ดูตลก เพื่อสร้างกระแสแบบรอบก่อนรึเปล่า
งานโฆษณาชิ้นนี้ใครคิดเห็นกันเช่นไร แต่ก็เชื่อว่าทุกงานของลิซ่า ยังคงสร้างปรากฏการณ์เที่ยวไทยไปได้ตลอดทั้งปี