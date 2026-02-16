พาเหรดซีฟู้ดสุดพรีเมียม ทุกคืนวันเสาร์ ณ ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ดื่มด่ำบรรยากาศแห่งความสดชื่นราวกับยกท้องทะเลมาไว้ใจกลางเมือง กับซีฟู้ดคุณภาพเยี่ยมที่คัดสรร และส่งตรงจากทะเลไทยและนานาชาติ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญคุณมาสัมผัสค่ำคืนสุดพิเศษทุกวันเสาร์ กับบุฟเฟต์ธีมซีฟู้ดที่ผสานความโดดเด่นของรสชาติสไตล์อิตาเลียน – ไทย พร้อมเมนูนานาชาติหลากหลาย ที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันที่มอบประสบการณ์ความอร่อยครบครันในทุกคำ ให้คุณได้ควงแขนครอบครัว และเพื่อนๆ มาอิ่มเอมแบบจัดเต็มไม่อั้น อาทิ มุมสลัดออร์แกนิค, มุมอาหารญี่ปุ่น ซูชิ ซาชิมินานาชนิด, ซุป, ซีฟู้ดออนไอซ์ กั้งกระดาน กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่ หอยหวาน ปูม้า และไข่ปลาแซลมอน ห้ามพลาดกับเมนูไฮไลท์ ปลาแซลมอนอบ, ปลาหมึกย่าง, กุ้งแม่น้ำย่าง, ปูนิ่มทอดกระเทียม, ลิงกวินี่ซีฟู้ด, ซีฟู้ดกราแตง, หอยนางรมสุราษฎร์ธานี, หอยนางรมเกาหลี, หอยนางรมฝรั่งเศส เป็นต้น ปิดท้ายความอร่อยกับขนมหวานทั้งไทยและอิตาเลียน ให้ทุกมื้อค่ำของคุณเต็มไปด้วยความสด หวาน ฉ่ำ และความประทับใจไม่รู้ลืม
บุฟเฟต์ธีมซีฟู้ด ทุกคืนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.30 น. ราคา 2,490 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มไม่อั้น
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/centara.cgcw
อินสตาแกรม: centaragrand_centralworld
เว็บไซต์: https://www.ventisibangkok.com
