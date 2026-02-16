ฉลอง 10 ปี "หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา" กับข้อเสนอสุดพิเศษตลอดเดือน มี.ค. 69

หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งการมอบประสบการณ์แสนประทับใจ พร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับพักห้องเพรสซิเดนเชียล สวีท
เตรียมเฉลิมฉลองวาระสำคัญในโอกาสครบรอบ 10 ปี หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ในวันที่ 2 มีนาคม 2569 ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาที่รีสอร์ทได้ส่งมอบการบริการด้วยหัวใจ พร้อมประสบการณ์การพักผ่อน และช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก
รีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางความงดงามของชายหาดหัวหินอันสงบ สถานที่พักผ่อนที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย ทุกความทรงจำได้หล่อหลอมให้หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา เติบโตก้าวสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางริมทะเลที่ผู้คนหลงรักและเลือกกลับมาเยือนเสมอ ด้วยการออกแบบร่วมสมัยที่ผสานอย่างลงตัวกับสถาปัตยกรรมไทยโคโลเนียล นับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2559 รีสอร์ทแห่งนี้ได้มอบประสบการณ์การบริการแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจ ให้ทุกท่านได้รับความเพลิดเพลินกับห้องอาหารทั้ง 5 แห่ง สระว่ายน้ำ 5 สระ รวมถึงสระลากูนที่ไหลคดเคี้ยวท่ามกลางสวนสวยเขียวชอุ่มรอบรีสอร์ท ไปจนถึงช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายที่ ควอน สปา ต่างก็ได้สร้างความทรงจำอันมีค่าที่หล่อหลอมเรื่องราวของรีสอร์ทแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบอันพิเศษนี้ในเดือนมีนาคม รีสอร์ทได้จัดเตรียมกิจกรรมและประสบการณ์สุดพิเศษตลอดหนึ่งเดือนสำหรับแขกที่เดินทางเป็นครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน ทั้งนี้ ท่านที่สำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือสำรองห้องพักโดยตรงกับรีสอร์ท จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ การเข้าพักหนึ่งคืนในห้องเพรซิเดนเชียล สวีท พร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามา คะแนนโบนัสโบนัสแมริออทบอนวอย และของรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับแขกผู้เข้าพักที่เช็คอินระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2569 และไม่รวมถึงการจองแบบกรุ๊ป การจองในราคาพิเศษ รวมถึงการใช้บัตรกำนัล
ตลอดช่วงการเฉลิมฉลองนี้ ทุกท่านยังสามารถลิ้มลองเมนูอาหารเช้าพิเศษ 10 รายการ ที่ทีมเชฟรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโอกาสครบรอบได้ที่ ห้องอาหารแอมเบอร์ คิทเช่น สำหรับคุณหนูๆ สามารถร่วมกิจกรรมระบายสีเสื้อสุดสร้างสรรค์ และข้อเสนอพิเศษจากควอน สปา “10 Years, 10 Deals, One Special Price” ตั้งแต่วันที่ 2–11 มีนาคม กับทรีตเมนต์ 45 นาทีในราคาเพียง 1,000 บาทสุทธิ และวันที่ 2 มีนาคม เพียงวันเดียวเท่านั้น สำหรับแขก 10 ท่านแรกที่ซื้อทรีตเมนต์จากราคาเต็ม จะได้รับเซ็ตของขวัญจาก Bhawa และ Mervek เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความผ่อนคลาย
ในโอกาสที่รีสอร์ทกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างภาคภูมิใจ วันที่ 2 มีนาคม 2569 ทางรีสอร์ทจัดงาน “Resort Cocktail Celebration” เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญ พร้อมจิบค็อกเทลสูตรพิเศษและอาหารว่างหลากหลายให้ได้ลิ้มลองอย่างเพลิดเพลินในค่ำคืนพิเศษนี้
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ยังเตรียมข้อเสนอสุดพิเศษในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 77 (Discovery Thailand) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–8 มีนาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (บูธ M01 และ M60) พบกับไฮไลต์โปรโมชันสุดคุ้ม รวมถึงสิทธิพิเศษรับบัตรกำนัลห้องพัก เมื่อซื้อครบ 10 ใบ เช่น ที่พักหนึ่งคืนในห้องเพรซิเดนเชียล สวีท อัปเกรดห้องพัก ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับสองท่าน นวดเท้าฟรี 30 นาที กิจกรรมสำหรับคุณหนูๆที่คิดส์คลับ เครื่องดื่มสปาร์กลิงไวน์ที่ล็อบบี้เลานจ์ เลทเช็คเอาต์ เครดิตสปา 500 บาท และอื่นๆอีกมากมาย
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา คือจุดหมายปลายทางที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเดินทาง ครอบครัว กลุ่มธุรกิจองค์กร งานเฉลิมฉลองส่วนตัว และงานแต่งงานริมชายหาด ทุกวาระถูกเติมเต็มด้วยบริการที่เปี่ยมด้วยหัวใจ ใส่ใจรายละเอียดอันพิถีพิถัน และทีมงานผู้มุ่งมั่นในการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย ในโอกาสสำคัญนี้ รีสอร์ทขอขอบคุณแขก พันธมิตร และพนักงานทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากทุกคนคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนของรีสอร์ทมาตลอดหลายปี และในก้าวต่อไป หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ความผูกพันที่มีความหมาย และมนตร์เสน่ห์เหนือกาลเวลาที่เป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ทตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการ
ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีอันทรงคุณค่าและเดินทางต่ออีกหลายปีข้างหน้าไปด้วยกัน และขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของเราตลอดมา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งสำหรับห้องอาหารได้ที่อีเมล huahinrestaurants@marriott.com หรือโทร. 0-3290-4666
หรือติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางเหล่านี้:
Website : www.huahinmarriott.com
Facebook : www.facebook.com/Huahinmarriott
Instagram : https://www.instagram.com/huahinmarriott
Line: @huahinmarriott
