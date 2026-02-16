เพจดัง “ขาหมูฯ” แจงดราม่าที่อยู่ “หมูเด้ง” หลัง “ทราย สก๊อต” วิจารณ์สภาพกรงจนเจอทัวร์ลงยับ

หลังหนุ่มนักอนุรักษ์ “ทราย สก๊อต” แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของ “หมูเด้ง” จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ล่าสุดทางทางเพจ “ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง” ได้ออกมาชี้แจงสยบดราม่าแล้ว
จากกรณี “ทราย สก๊อต” หรือ สิรณัฐ สก๊อต นักอนุรักษ์ทางทะเลชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่าน X @siranudhscott แสดงความกังวลต่อสภาพความเป็นอยู่ของ “หมูเด้ง” ระบุแม้สร้างรายได้มหาศาล แต่ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงธุรกิจ ด้านชาวเน็ตสนใจอย่างล้นหลาม ยอดเข้าชมทะลุ 3.9 ล้านครั้ง
โดยเจ้าตัวระบุข้อความผ่าน X ว่า “วันก่อนเห็นภาพ สภาพกรง/ที่อยู่/สระ ของ Moodeng ในปัจจุบัน เศร้าจริงๆ สภาพแบบนี้แม้ว่าเขาได้สร้างรายได้เยอะขนาดนั้น สุดท้ายแล้วน้องเขาเป็นแค่ธุรกิจในสายตามนุษย์รอบข้าง”
ซึ่งต่อมา “ทราย สก๊อต” ได้โพสต์เพิ่มเติมเพื่อชี้แจงว่า ไม่ได้มีเจตนาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ดูแลหรือส่วนงานสัตว์ แต่ต้องการสื่อสารในมุมของคุณภาพชีวิตสัตว์ โดยระบุว่า
“ทุกคนครับ ทรายไม่อยากให้ใครๆ เข้าใจผิด ทรายไม่ได้วิจารณ์ผู้ดูแล moodeng หรือส่วนสัตว์ แต่ทรายพยายามสื่อว่าสัตว์ที่คนทั่วโลกมองถึงและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ควรมีคุณภาพชีวิต/พื้นที่/สถานรอบคอบ/เพื่อนสัตว์อยู่ด้วย ที่เหมาะกับคุณค่าที่เขาสร้างให้กับเรา”
ล่าสุดทางเฟซบุ๊กเพจ ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ได้ออกมาชี้แจงว่า
ทุกคนไม่ดราม่ากันนะครับ พี่เค้าก็คงมีเจตนาที่ดี
อยากให้หมูเด้งได้อยู่ที่ดีๆ
อธิบายให้ครับ คือว่าสวนสัตว์มีโครงการจะทำฮิปโปวิลเลจอยู่เเล้ว ก่อนที่จะมีหมูเด้งอีก ซึ่งก็มีการกำหนดเวลามาเเล้ว ซึ่งถ้าไม่มีหมูเด้งเราก็จะทำใหม่อยู่เเล้ว
พอมีหมูเด้ง คนก็อยากให้หมูเด้งอยู่ที่ดีๆ แต่ก็เป็นไปตามระบบครับ เอาจริงผมก็อยากให้หมูเด้งได้บ้านใหม่เร็วๆเหมือนกัน 🤣
และทางเพจดังกล่าวยังได้ลงภาพ “บ้านหมูเด้ง” ที่แฟนคลับทำแซวขึ้นมา พร้อมระบุข้อความขำขันเรียกรอยยิ้มว่า
ใครทำอันนี้ จี้จัดเลย 555
อนาคตบ้านหมูเด้งก็ประมาณนี้ครับ
แต่คงไม่อยู่ทั้งวันทั้นคืน เพราะธรรมชาติของฮิปโปค่อนข้างสกปรก555(นอนโคลน) และจะเริ่มขี้ตอนบ่ายๆ
จะต้องมีอีกบ่อสำหรับให้พี่ๆเค้าจัดหนัก จัดเต็ม
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline