ดราม่า “ตรุษจีน” วันหยุดราชการ “สงขลา” ปี 69 ทั้งๆที่ประกาศใช้มากว่า 10 ปี ในพื้นที่ชายแดนใต้

ชาวเน็ตไทยดราม่า “ตรุษจีน สงขลา” เป็นวันหยุด บางคนโยงไปเรื่องผลเลือกตั้ง ทั้งๆที่ ครม.ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการมานานกว่า 10 ปี เหตุเพราะไม่เพียงเฉพาะตรุษจีนแต่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิม โดยในพื้นที่ชายแดนใต้ประกาศเป็นวันหยุดมาตั้งแต่สมัยนายกยิ่งลักษณ์
กลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียลมีเดีย ในปี 2569 นี้ หลังจาก สื่อต่างๆนำประกาศของ ครม. โดยนางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า เนื่องจากวันตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 จึงประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ จำนวน 1 วัน ครอบคลุมหน่วยงานราชการทุกแห่งในจังหวัดสงขลา รวมถึงสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แต่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เมื่อข่าวนี้นำเสนอไปตามสื่อต่างๆ ชาวเน็ต - โซเชียลมีเดียไทย ต่างแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ ไม่พอใจกันเป็นจำนวนมาก โดยบางความเห็นก็โยงไปเรื่องการเมือง หรือผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา บ้างก็ต่อว่าว่าจังหวัดอื่นก็มีคนเชื้อสายจีน หรือจังหวัดสงขลาไม่ใช่คนไทย
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงของการประกาศวันหยุดราชการ ในวันตรุษจีนของจังหวัดสงขลา ซึ่งความจริงแล้วรวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีก 4 จังหวัดด้วย (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล) เป็นสิ่งที่รัฐบาลประกาศมาเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
โดยในปี พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันอังคารที่ 10 ม.ค.2555 กำหนดวันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มอีก 1 วันให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ในปีนั้น ประกอบด้วย จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) เพื่อให้พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอยู่จำนวนหนึ่งได้มีวันหยุด ตามการเสนอของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น
สำหรับเหตุผลสนับสนุนของการเสนอ ครม. ในครั้งนั้น พิจารณาจากวันหยุดราชการประจำปีเป็นการทั่วไปรวมทั้งสิ้น 16 วัน แต่สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มอีก 2 วัน เนื่องในวันตรุษอีดิลฟิตรี หรือวันรายอปอซอ 1 วัน และวันตรุษอีดิลอัฎฮา หรือวันรายอฮัจยี 1 วัน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเห็นสมควรให้เสนอวันหยุดให้กับประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในโอกาส "ตรุษจีน" อย่างเท่าเทียมกันด้วย
จากนั้นในปี พ.ศ. 2556 ครม. มีประกาศเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้กับจังหวัดสงขลา เพิ่มอีก 1 จังหวัด เป็นไปเพื่อสอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ ควบคู่กับวันสำคัญทางศาสนาอื่น ได้แก่ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)
ดังนั้น การประกาศวันหยุดตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการของจังหวัดสงขลา จึงเป็นมติ ครม.ที่ประกาศใช้ยาวนานมากว่า 10 ปีแล้ว โดยไม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในปี 2569 ที่ผ่านมาแต่อย่างใด และประกาศดังกล่าวก็เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดน มีวันหยุดที่สอดคล้องไปกับวันหยุดของพี่น้องชาวมุสลิม อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้
นอกจากนี้ สำหรับเรื่องวันหยุดเฉพาะภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2564 สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยมีการประกาศวันหยุดราชการเฉพาะภูมิภาคมาก่อนซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค โดยหยุดเฉพาะหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโรงเรียนในภาคที่กำหนด (อ้างอิงจากสถานที่ตั้ง) ได้แก่ วันไหว้พระธาตุ (ภาคเหนือ), วันบุญบั้งไฟ (ภาคอีสาน), วันสารทเดือนสิบ (ภาคใต้), และ วันออกพรรษา (ภาคกลาง) แต่วันหยุดดังกล่าวขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐบาล เพราะเป็นการปรับเปลี่ยนวันในแต่ละปีตามมติคณะรัฐมนตรี