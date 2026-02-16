ททท.สุพรรณบุรี ชวนเที่ยว ”ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 18 ปี มังกรสวรรค์"

ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 18 ปี มังกรสวรรค์” ประจำปี 2569 ยิ่งใหญ่อลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย – จีน
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ชวนเที่ยวงาน ”ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 18 ปี มังกรสวรรค์" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร, ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะ กราบไหว้บูชาเจ้าพ่อหลักเมืองในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ในโอกาสที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมครบรอบ 18 ปี โดยใช้ชื่องานว่า "ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 18 ปี มังกรสวรรค์" ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง และจอ LED ขนาดใหญ่ ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดงาน ชมศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน การแสดงชุดลูกหลานพันธุ์มังกร เป็นการแสดงโดยเยาวชนสุพรรณบุรีที่ถอดแบบมาจากจีน ได้แก่ กลองศึก สิงโตวูซู มังกร 9 เชียน กังฟู เอ็งกอบู๊ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงระบำหงส์ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดารา
นอกจากการแสดงดังกล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดได้มีการจัดประดับตกแต่งบริเวณสถานที่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง - อุทยานมังกรสวรรค์ -ในหมู่บ้านมังกรสวรรค์ อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) และลานสัจจะกตัญญู (สวนหน้าอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา) ด้วยระบบ แสง – สี ดอกไม้ให้เป็น สวน แสง สีสัน สวรรค์ เมืองสุพรรณฯ สวยงามตื่นตาตื่นใจ เพื่อเป็นจุดบันทึกภาพที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าในรูปแบบคาราวานสินค้าและอาหารราคาประหยัด และการจัดโรงครัวบริการอาหารกลางวันสำหรับผู้ที่มากราบไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมือง ตลอดเวลาการจัดงาน
