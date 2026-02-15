พิธีกล่าวคำอวยพรเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ฉลอง 51 ปีทองไทย–จีน

ททท. จัดพิธีกล่าวคำอวยพรเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 ฉลอง 51 ปีทองไทย–จีน สานสัมพันธ์มิตรภาพสองแผ่นดินแน่นแฟ้น พร้อมร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 ในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เย็นวันที่14 กุมภาพันธ์ 2569 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 51 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ภายในงานยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากศิลปินนักแสดงชาวจีน “จู เจิ้งถิง” พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 คณะ จากกรุงปักกิ่ง นครฉงซิ่ง มณฑลเหอหนาน และมณฑลฝูเจี้ยนที่ยกขบวนมาสร้างสีสัน ความสุข และความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มอิ่ม ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 เป็นวาระสำคัญยิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และครบรอบ 22 ปี ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและชาวไทยเป็นดั่งคำที่ว่า “จง ไท่ อี้ เจี่ย ชิน -จีนไทย ครอบครัวเดียวกัน” จนเกิดการผสมกลมกลืนทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งมีการเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุน คณะการแสดงวัฒนธรรมชุดพิเศษจากหลายมณฑล รวม 4 คณะ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครฉงซิ่ง มณฑลเหอหนาน และมณฑลฝูเจี้ยน มาร่วมสร้างสีสัน ความสุข และความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยนี้
นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลอันเปี่ยมด้วยความหมาย สะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนและไทยได้อย่างชัดเจน ปี 2025 ที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ท่ามกลางพัฒนาการของความร่วมมือทวิภาคีที่ก้าวกระโดดในทุกมิติ และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จฯเยือนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เขียนบทใหม่ในประวัติความสัมพันธ์ "จีน ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" ซึ่งมีมาช้านานและจะสืบสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น โดยปีม้าเป็นสัญลักษณ์ของการมุ่งมั่น พลัง
และความก้าวหน้า ปี 2026 จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ของจีน และเป็นจุดเริ่มต้นของปีทองแห่งความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในอีก 5 ทศวรรษข้างหน้า เพื่อส่งเสริมมิตรภาพที่ยั่งยืนและผลักดันการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้
ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง พร้อมก้าวไปข้างหน้า ร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับความสัมพันธ์จีน-ไทยตลอดไป
โดยช่วงพิธีกล่าวอวยพรฯ ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ พร้อมด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมสุดพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 4 คณะ และการแสดงชุด “ระบำต้อนรับตรุษจีน” จากมณฑลฝูเจี้ยน ขณะที่ประเทศไทยได้นำเสนอการแสดงชุด “ระบำอาชาศรีสยาม” ถ่ายทอดเสน่ห์และบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
ภายในงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 ในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าร่วมงานจะได้ดื่มด่ำกับสีสันแห่งวัฒนธรรมจากการแสดงศิลปะจีนทั้ง 4 คณะ จากกรุงปักกิ่ง นครฉงซิ่ง มณฑลเหอหนาน และมณฑลฝูเจี้ยน ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งด้วยกระดาษลายฉลุสีแดง ภายใต้คอนเซปต์ “ทางผ่านสู่แสงแห่งความเป็นสิริมงคล” พร้อมแลนด์มาร์กสำคัญเป็นงาน Art Installation รูปม้าขนาดใหญ่สุดตระการตา และจุดเช็กอินถ่ายภาพที่กระจายอยู่ทั่วลานกิจกรรมทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย-จีน อาทิ การประดิษฐ์โคมจีน การพิมพ์ลายอักษรมงคล การเขียนพู่กันจีน การวาดหัวโขน การตัดกระดาษจีน การปักผ้าไทย พวงกุญแจดอกไม้ประดิษฐ์ และโหราศาสตร์จีน ก่อนจะเพิ่มความงดงามให้บรรยากาศด้วยโคมไฟมงคลขนาดใหญ่ที่ประดับประดาอย่างตระการตา พร้อมเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินนักแสดงจีนชื่อดัง “จู เจิ้งถิง” และการแสดงจากศิลปินไทยรุ่นใหม่ตลอดช่วงเทศกาล โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับ Better Weather และ ต้าห์อู๋ พิทยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับวง HERS และ MEAN วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับ 2Ectasy, Jeffy Kakagoesbackhome และ Slapkiss วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับ Serious Bacon และ Klear และปิดท้ายความสุขในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 กับ Wanyai และโอบ นิธิ
นอกจากงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน แล้ว ททท. ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมการตกแต่งประดับไฟ ร่วมฉลองความสุข ส่งต่อความรุ่งเรือง ภายใต้แนวคิด “Ride the Fortune, Share the Future” ณ ถนนเยาวราช บริเวณวงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 รวมไปถึงการจัดงาน Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ Hat Yai วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังสนับสนุนการการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 10-21 กุมภาพันธ์ 2569 และงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 18 ปี มังกรสวรรค์ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2569
ททท.คาดการณ์ จะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาในประเทศ ประมาณ 1.25 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประมาณ 241,000 คน และ ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทาง 2.3 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว รวมประมาณ 4.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีทีผ่านมา คาดการณ์ภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีน ช่วงวันที่ 13-22 ก.พ. 69 จำนวน ประมาณ 2.18 แสนคน สร้างรายได้ ประมาณ 9,000 ล้านบาท
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline