“ฉงชิ่ง” ทดสอบ “บันไดเลื่อนยักษ์” ยาวกว่า 900 เมตร

ฉงชิ่งทดสอบบันไดเลื่อนยักษ์ยาว 905 เมตร แก้ปัญหาเหนื่อยเดินอ้อม-ขึ้นเขา
สัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลนครฉงชิ่ง เจ้าของฉายา “เมืองภูเขา” ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้เปิดทดสอบ “บันไดเลื่อนเสินหนี่ว์” ซึ่งเป็นบันไดเลื่อนยักษ์กลางแจ้งที่เชื่อมต่อกับจุดสำคัญหลายแห่งอย่างหน่วยงานรัฐบาล โรงพยาบาล โรงเรียน และท่าเรือ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื้อรังของประชาชนที่ต้องเดินอ้อมและเดินขึ้นเขา
อนึ่ง บันไดเลื่อนเสินหนี่ว์มีความยาว 905 เมตร ความลาดเอียงแนวตั้ง 242 เมตร ประกอบด้วยบันไดเลื่อน 21 ตัว ลิฟต์แนวตั้ง 8 ตัว ทางเดินเท้าแบบเคลื่อนที่ได้ 4 ตัว สะพานลอยคนเดิน 2 แห่ง และทางเดินข้าม 2 แห่ง จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากเกือบหนึ่งชั่วโมงเหลือเพียง 20 นาที เพิ่มความสะดวกสบายแก่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว