ยิ่งใหญ่อลังการ! นุ่งโจงห่มสไบ เที่ยวลพบุรี งานสมเด็จพระนารายณ์ฯ 2569

กระทรวงวัฒนธรรม ชวน ‘นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง’ ย้อนเวลาสัมผัสความงดงามแห่งอัตลักษณ์ลพบุรี บรรยากาศย้อนยุค ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ประจำปี 2569 ยิ่งใหญ่ ตระการตา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นางสาวรานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 38 โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด และเขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์
นางสาวรานี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2569 มีความหลากหลายและน่าสนใจประกอบด้วย ขบวนแห่พิธีเปิดงานที่สะท้อนประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง พิธีสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรย์ธัญญมหาปราสาท การแสดงทางประวัติศาสตร์จินตนาการ ณ ตึกเลี้ยงรับรองราชทูต การจำลองบรรยากาศย้อนยุคผ่านตลาดย้อนยุค ตลาดชาติพันธุ์ และตลาดชาววัง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ การแสดงหมากรุกคน การแสดงละครลิง การสวดพระปริตรรามัญ นิทรรศการโอสถพระนารายณ์ และการตกแต่งสวนนารายณ์นฤมิตด้วยแสงไฟตระการตา ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์และพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน และที่เป็นไฮไลท์อีก 1 วัน คือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะเป็นการรำบวงสรวงของประชาชน จำนวน 11 อำเภอ กว่า 5,000 คน เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีผ่านการนำเสนอ Soft Power ของไทยสู่สายตานานาชาติ
นางสาวรานี กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้ธีมงาน “อัตลักษณ์ละโว้ธานี เทิดสดุดีพระนารายณ์มหาราช พระพันปีหลวงปวงไทย”
“ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานสำคัญใกล้เคียง โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกัน “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” เพื่อแสดงออกถึงเสน่ห์วิถีไทยและสร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงาม ของจังหวัดลพบุรีสืบไป” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline