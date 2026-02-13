สัมผัสมนต์เสน่ห์จากท้องทะเลกับ "เทศกาลหอยนางรม" ตลอด 10 วัน ณ ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น+บาร์

ห้องอาหาร โกจิ คิทเช่น+บาร์ ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมดื่มด่ำรสหวานละมุนและสัมผัสเนื้อสัมผัสอันประณีตของหอยนางรมสดที่แกะใหม่ ในโปรโมชั่นพิเศษตลอด 10 วัน ซึ่งคัดสรรหอยนางรมชั้นเลิศจาก Les Huîtres Cadoret ฟาร์มหอยนางรมชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศส พร้อมอาหารทะเลพรีเมียมจากประเทศไทยและแหล่งคุณภาพชั้นนำจากทั่วโลก
Les Huîtres Cadoret ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1880 เป็นธุรกิจที่สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงหอยนางรม บนพื้นที่เพาะเลี้ยงกว่า 250 เฮกตาร์ ในน่านน้ำสะอาดและอุดมด้วยสารอาหารของแคว้นบริตตานี บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก หอยนางรมทุกตัวได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยมือด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคงไว้ซึ่งความสดใหม่ รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และคุณภาพระดับพรีเมียม
เทศกาลหอยนางรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดโอกาศให้คู่รัก กลุ่มเพื่อน และครอบครัว ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยของหอยนางรมหลากหลายสายพันธุ์ โดยในวันธรรมดาจะมีให้เลือก 8 ชนิด และเพิ่มเป็น 12 ชนิดในช่วงสุดสัปดาห์ รวมถึงหอยนางรมชั้นเลิศจาก Les Huîtres Cadoret ประเทศฝรั่งเศส อาทิ La Belon, Le Fine de Cadoret, La Perle Noire, La Lune, L’Heritage ตลอดจนหอยนางรมนางรมจากประเทศไทย ที่มาจากหลายพื้นที่ เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสุราษฎร์ธานี
เชฟของเราได้ใช้วัตถุดิบพิเศษในการรังสรรค์เมนูหลายจาน อาทิ หอยนางรมอบชีสกับผักโขม สลัดหอยนางรมรสเผ็ดกับสมุนไพรไทย หอยนางรมทอดกรอบกับซอสมะขาม และไข่เจียวหอยนางรม และยังมีอาหารทะเลหลากหลายชนิด ได้แก่ ปูคิงแครป หอยเชลล์ กุ้งมังกร หอยแมลงภู่ หอยหวาน และกุ้งแชบ๊วย พร้อมด้วยซูชิและซาซิมิสดใหม่ อาทิ แซลมอน ทูน่า ฮามาจิ ฮอตาเตะ อูนางิ และวากิว นอกจากนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์สามารถลิ้มรสอาหารทะเลสไตล์ฝรั่งเศสได้ที่ Sustainable Seafood Station ไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมย่างซอสมอร์เนย์ หอยหลอดย่าง เสิร์ฟพร้อมซอสมัลเทส ซุปปลา ซูเฟล่ปู (crab quiche) และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย
ความอร่อยจากท้องทะเลเหล่านี้จะถูกเสิร์ฟควบคู่ไปกับเมนูอาหารไทย เอเชีย และตะวันตกที่หลากหลาย ซึ่งปรุงสดจากไลฟ์สเตชัน เริ่มต้นด้วยชีสนำเข้าและโคลด์คัตคุณภาพเยี่ยม อาทิ แฮมอิเบริโก ต่อด้วยเมนูอาหารตะวันตกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนอบเกลือทั้งตัว ซี่โครงเนื้อวัวไพรม์ดรายเอจ ซี่โครงแกะออสเตรเลียย่าง สเตชันพาสต้าแบบปรุงสด และพิซซ่าโฮมเมด รวมถึงสเตชันอาหารเอเชียที่มีเมนูเด่นอย่างต้มยำซีฟู้ด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวตุ๋น วากิวบริสเก็ตหมักย่าง และชาบู ชาบู ปิดท้ายด้วยความหวาน ด้วยของหวานนานาชาติหลากหลายประเภท เช่น เค้ก มูส และขนมเค้ก ไอศกรีมและซอร์เบต์โฮมเมด ข้าวเหนียวมะม่วง และขนมไทยหอมหวาน
สัมผัสประสบการณ์ Oyster Indulgence ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2569
มื้อค่ำวันจันทร์ – พฤหัสบดี (17.30 – 21.30 น.) ราคา 1,999 บาท++ต่อท่าน
มื้อค่ำวันศุกร์ – อาทิตย์ (17.30 – 21.30 น.) ราคา 2,599 บาท++ต่อท่าน
มื้อกลางวันวันเสาร์ (12.00 – 14.30 น.) ราคา 2,599 บาท++ต่อท่าน
ซันเดย์บรันช์ (12.00 – 14.30 น.) ราคา 2,899 บาท++ต่อท่าน
ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ตั้งอยู่ที่ชั้น G โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค จุดหมายปลายทางที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรับประทานมื้ออาหารกับคนพิเศษ, งานเลี้ยงครอบครัว หรือในโอกาสพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com.
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์: www.gojikitchenbangkok.com
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/gojikitchenandbar
ไลน์: @gojikitchenbar
