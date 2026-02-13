เซตเมนูมงคล ต้อนรับตรุษจีนปีมะเมีย ณ ห้องอาหารจีนวาล็อค

ฉลองเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีมะเมียด้วยเซ็ตเมนูมงคล ที่ ห้องอาหารจีนวาล็อค โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2569
เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปี 2569 อย่างสง่างามและเปี่ยมความหมาย ณ ห้องอาหารจีนวาล็อค โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท ห้องอาหารจีนชื่อดังที่ได้รับการยกย่องจาก MICHELIN Guide ต่อเนื่องถึง 5 ปีซ้อน ต้อนรับปีมะเมียด้วยเซ็ตเมนูระดับพรีเมียมที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน สื่อถึงความมั่งคั่ง ความกลมเกลียว และความโชคดีตลอดปี
วาล็อคนำเสนอ 3 เซ็ตเมนูตรุษจีน ให้บริการระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2569 เหมาะสำหรับการเฉลิมฉลองร่วมกันในทุกโอกาส ได้แก่ Deluxe Set Menu ราคา 1,999++ บาทต่อท่าน (สำหรับ 4 – 6 ท่าน) มอบความลงตัวของรสชาติและบรรยากาศสำหรับการสังสรรค์แบบอบอุ่น Kinship New Year Set ราคา 26,999++ บาท (สำหรับ 10 ท่าน) เหมาะสำหรับการรวมญาติ งานเลี้ยงขนาดใหญ่ และสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ที่หรูหราเหนือระดับ Opulence New Year Set ราคา 49,999++ บาท (สำหรับ 10 ท่าน) มอบความอิ่มเอมอย่างเต็มอรรถรสด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ
สามารถเลือกชมเมนูได้ที่ qrco.de/bgSjFG
เมนูพิเศษต้อนรับตรุษจีน
เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับมื้อของคุณด้วยเมนูอะลาคาร์ตที่คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยม
- หยี่ซางแซลมอน เป๋าฮื้อ (1,388++ บาท)
- ปลาเก๋าดอกแดงนึ่งกับดอกไม้จีนและเห็ดหูหนูดำสไตล์กวางตุ้ง (530++ บาท / 100 กรัม)
- กุ้งลายเสือทอดราดซอสครีมมะนาว (3 ตัว) (1,388++ บาท)
- เป๋าฮื้อรุ่งเรือง หอยนางรมแห้ง และขาห่านในซอสเป๋าฮื้อ (1,888++ บาท)
- พาสต้าแองเจิลแฮร์ผัดหอยเชลล์และกุ้งซอสเห็ดทรัฟเฟิลดำ (888++ บาท)
- ซุปมงคลกระเพาะปลาสด ตุ๋นกับเห็ดถั่งเช่าสีทองและเทียนหม่า (888++ บาท)
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความเป็นสิริมงคล และความมั่งคั่งในตรุษจีนปีนี้ ด้วยประสบการณ์รับประทานอาหารกวางตุ้งเลิศรส ณ ห้องอาหารจีนวาล็อค ให้ทุกจานเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ที่เต็มไปความอบอุ่น ความสำเร็จ และ ความโชคดี
ห้องอาหารจีนวาล็อค
ชั้น 2 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท
มื้อกลางวัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น.
มื้อเย็น ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2090-7888 หรืออีเมล์ Fbreservations@carltonhotel.co.th
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline