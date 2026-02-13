“Torien Rooftop and Bar” โมเดิร์นอิซากายะและบาร์ชั้นดาดฟ้า แลนด์มาร์กใหม่ริมทะเลจอมเทียน

พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เปิดตัว “Torien Rooftop and Bar” โมเดิร์นอิซากายะและบาร์ชั้นดาดฟ้า แลนด์มาร์คแฮงค์เอาท์แห่งใหม่ริมทะเลจอมเทียน ยกระดับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ริมทะเลจอมเทียน ด้วยฝีมือกริลล์สไตล์ญี่ปุ่นแท้ และค็อกเทลคัดสรรพร้อมวิวทะเล 360 องศา
พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort and Spa) แลนด์มาร์คระดับห้าดาวสำหรับการพักผ่อนอย่างมีระดับบนหาดจอมเทียน ประกาศเปิดตัว “Torien Rooftop and Bar” (โทะริเอ็น รูฟทอป แอนด์ บาร์) จุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ของนักชิมแห่งใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ที่มุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พัทยาก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก โดยร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นอิซากายะและบาร์บนชั้นดาดฟ้าแห่งใหม่ล่าสุดนี้ ชูจุดเด่นความเป็น “อิซากายะรูฟทอปที่สูงที่สุดในพัทยา” มอบประสบการณ์การสังสรรค์ที่เปี่ยมด้วยพลังและความมีชีวิตชีวา พร้อมทิวทัศน์อันงดงามของชายหาดจอมเทียน
คุณไมเคิล โฮแกน ผู้จัดการทั่วไป พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ Torien Rooftop and Bar ร้านอาหารแห่งนี้ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนที่ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา ให้สมบูรณ์แบบ ด้วยทำเลบนชั้นดาดฟ้าที่มอบวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของอ่าวไทย ผนวกกับความทุ่มเทของทีมงานที่พร้อมส่งมอบบริการอันยอดเยี่ยม เรามั่นใจว่า Torien Rooftop and Bar จะเป็นมากกว่าแค่ร้านอาหาร และจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สร้างความมีชีวิตชีวาและความประทับใจให้กับแขกทุกท่าน”
Torien Rooftop and Bar ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดที่ผสมผสานศิลปะการย่างถ่านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เข้ากับการนำเสนอในรูปแบบร่วมสมัย เน้นเจาะกลุ่มนักชิมที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่น และผู้ที่ชื่นชอบการสังสรรค์ โดยร้านจะแบ่งโซนประสบการณ์เป็น 2 ส่วนหลัก คือโซนร้านอาหาร (ชั้น 15) ที่การตกแต่งนำสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างโคมไฟญี่ปุ่น (Chochin) มาตีความใหม่ สร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองด้วยแสงไฟ และโซนรูฟทอปบาร์ (ชั้น 16) แบบเปิดโล่งพร้อมเปิดรับวิวทะเลพัทยาแบบพาโนรามา
หัวใจสำคัญของ Torien Rooftop and Bar คือการนำเสนอรสชาติที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของวัตถุดิบคุณภาพยอดเยี่ยม ทุกจานถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อการแบ่งปันและสร้างบทสนทนาที่ออกรส ในสไตล์เมนูแชร์ริ่งที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เสิร์ฟพร้อมสาเก (Sake) และไฮบอล (Highball) ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ผสานเข้ากับบรรยากาศที่สนุกสนานแบบ “ฟู้ดสตรีท/ฟู้ดสตอลล์” ของโตเกียว แต่ยกระดับสู่ความหรูหราบนยอดตึกสูงริมอ่าวไทย โดยเมนูไฮไลท์ที่ต้องลิ้มลองคือ Waguu Katsu Sando ที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม โดดเด่นด้วยวากิวเทนเดอร์ลอยน์ชุบเกล็ดขนมปังทอดจนกรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟพร้อมซอสคัตสึสูตรเฉพาะ หอมหัวใหญ่คาราเมล และลัมป์ฟิชคาเวียร์ เพิ่มมิติของรสชาติที่ลุ่มลึกและหรูหราในทุกคำ
คุณเอกพจน์ แย้มละม้าย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา กล่าวว่า “ที่ Torien Rooftop and Bar เราไม่ได้แค่นำเสนออาหาร แต่เรานำเสนอ ‘จังหวะ’ ของการสังสรรค์แบบอิซากายะ คอนเซปต์ของเราคือการนำความเชี่ยวชาญด้านการย่างสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ มาเจอกับวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์อย่าง Wagyu Katsu Sando หรือซี่โครงแกะย่างถ่าน ซึ่งออกแบบมาให้แชร์ความอร่อยร่วมกันได้ โดยไฮไลท์สำคัญคือเมนูเครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างตั้งใจ ทั้งสาเกพรีเมียมและไฮบอลรสชาตินุ่มนวล เพื่อให้ทุกคำที่ทานและทุกแก้วที่ดื่ม เชื่อมโยงบทสนทนาและมิตรภาพบนโต๊ะอาหารได้อย่างลื่นไหล”
งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Torien Rooftop and Bar ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติคับคั่ง รวมถึง มร. ไมเคิล โฮแกน ผู้จัดการทั่วไป พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา และ มร. ซุเฟียน เซราวี (Mr. Souffian Zaeraoui) หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของพัทยา ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ริมชายหาดที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
Torien Rooftop and Bar โมเดิร์นอิซากายะและบาร์บนชั้นดาดฟ้า ตั้งอยู่ชั้น 15 ณ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เปิดให้บริการทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 23.00 น. (โซนห้องอาหาร) และ 17.00 - 00.00 น. (รูฟทอปบาร์)
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3316-8542, จองผ่าน https://sevn.ly/xEVGEdOV และติดตามอัปเดตข่าวสารของรีสอร์ตได้บนเว็บไซต์ www.pattayamarriott.com Facebook: www.facebook.com/pattayamarriott Instagram: www.instagram.com/pattayamarriott
