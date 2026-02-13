เปิดตัว “EAT THE EAST” ขับรถเที่ยวลิ้มความอร่อย 9 จังหวัดภาคตะวันออก สวรรค์ของนักกิน

ททท. ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญ “EAT THE EAST : THE GRAND ROAD TRIP” ชวนเที่ยวแบบ Drive Tourism ชูเสน่ห์ไทยด้านอาหารผ่าน 9 จังหวัดภาคตะวันออก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย (Thailand Gastronomy Network) บัตรเครดิตเคทีซี Sixt Rent a Car และ พันธมิตรด้านการเดินทาง ยกระดับการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออก เปิดตัวแคมเปญ “EAT THE EAST : THE GRAND ROAD TRIP” ยกระดับการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกผ่านโมเดล Drive Tourism เปลี่ยนการขับรถเที่ยวให้เป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจตลอดเส้นทาง ชูเสน่ห์ไทยด้านอาหาร บอกเล่าเรื่องราว Gastronomad Lifestyle ผ่าน 9 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่การกระจายรายได้ตลอดเส้นทางพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
นางสาวกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. กล่าวว่า ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออก กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดภายใต้แนวคิด “สีสันตะวันออก” ชูหนึ่งจุดขายสำคัญ “สีสันสวรรค์นักกิน” ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำจัดทำแคมเปญ “EAT THE EAST : THE GRAND ROAD TRIP” เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกตามหารสชาติของเมืองอันมีเอกลักษณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบ Drive Tourism ค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่สนุกมีสีสันและเต็มไปด้วยรสชาติ
โดยทุกเส้นทางถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Gastronomad Lifestyle เรื่องเล่าของอาหารที่เน้นเรื่องของ “รส” มากกว่า “ร้าน” ที่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปเช็กอินแต่เดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหาร ซึ่ง ททท. คาดหวังว่าเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 9 เส้นทางที่ออกแบบขึ้นนี้ จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม ชวนให้นักเดินทางได้สำรวจอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านอาหาร และกระตุ้นการใช้จ่ายตลอดการเดินทางอย่างต่อเนื่อง
นายภูมน สมดี ผู้จัดการทั่วไป ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย กล่าวว่า “Drive Tourism” คือรูปแบบการเดินทางที่ทำให้ผู้คนสามารถวางแผนทริปได้ง่ายขึ้นและมีผลต่อการตัดสินใจออกเดินทางได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคภาคตะวันออกที่ได้รับเลือกเป็นพื้นที่ The Grand Road Trip ในแคมเปญนี้ เพราะเป็นภูมิภาคที่เหมาะสมที่สุดในการต่อยอด เนื่องจากมีความพร้อมด้านการเดินทางและเชื่อมเมืองได้สะดวก เหมาะกับการขับรถเที่ยวแบบระยะสั้น (Short Break) มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเล สวนผลไม้ เมืองเก่า ชุมชน ร้านอาหาร คาเฟ่ และวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งมีศักยภาพสูงในการเพิ่มมูลค่าการเดินทางผ่านการออกแบบประสบการณ์อาหารและการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพักค้างคืน ด้วยเหตุนี้จึงพร้อมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางในภูมิภาคตะวันออก เพื่อให้ทุกเส้นทางกลายเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเดินทางซ้ำ
ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานเครือข่าย Thailand Gastronomy Network (TGN) กล่าวว่า “EAT THE EAST : THE GRAND ROAD TRIP” ไม่ได้เริ่มจากการขายสถานที่แต่เริ่มจากการเล่าเรื่อง “วัฒนธรรมอาหาร” ของแต่ละเมือง เพื่อให้ผู้คนอยากขับรถออกไปสัมผัสด้วยตัวเอง เมื่อรสชาติกลายเป็นเหตุผลของการเดินทาง เมืองก็จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น การเดินทางในครั้งนี้เราไม่ชวนรีวิวร้าน แต่ชวนทุกคนออกเดินทางไปค้นหา “รสที่ชอบ” ในแบบฉบับของตัวเอง
นางสาววริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตเคทีซี (KTC) กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมีคุณภาพต้องสร้าง “แรงจูงใจให้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า” และสร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น KTC ยินดีร่วมขับเคลื่อนแคมเปญนี้ด้วยสิทธิประโยชน์และการสื่อสารที่ทำให้ผู้บริโภคออกเดินทางง่ายขึ้น และใช้จ่ายกับประสบการณ์ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น
สำหรับแคมเปญ “EAT THE EAST : THE GRAND ROAD TRIP” ได้เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด Flavour Identity หรือ “อัตลักษณ์รสชาติ” เพื่อให้นักเดินทางได้ออกแบบทริปขับรถท่องเที่ยวตามรสชาติที่ชื่นชอบ อาทิ จังหวัดสมุทรปราการ “Gate to the Flavour Road” พร้อม Bang Krachao Layover และ Gourmet Cycling จังหวัดฉะเชิงเทรา “Bangpakong River Feast” เมืองแห่งรสชาติจากสายน้ำ ผืนป่าและความศรัทธา จังหวัดชลบุรี “Seafood Capital & Coastal Living Paradise” จังหวัดระยอง “Slow Coast & Fruit Valley” จังหวัดจันทบุรี “Herbs Route Experience & Heritage Food Walk” จังหวัดตราด “Island-to-Table, Mangrove-to-Table Journey” และอีกหลากหลายเส้นทางที่สะท้อนรสชาติและเรื่องราวของเมืองนั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์อย่างเต็มอรรถรส
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / TikTok / YouTube: Thailand Gastronomy Network หรือ Website: www.Thailandgastronomynetwork.com หรือ โทร. 1672 Travel Buddy
