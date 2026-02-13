ททท.ระยอง ชวนเป็นสักขีพยาน “วิวาห์ปู” พิธีแต่งงานปู หนึ่งเดียวในไทยฉลองเดือนแห่งความรัก

ททท.ระยอง ชวนร่วมงาน “วิวาห์ปู @ รักษ์แสม Crab Wedding Fesival @ RakSamae, Rayong” สุดสัปดาห์รับวาเลนไทน์
ททท.สำนักงานระยอง เชิญทุกท่านร่วมมาเป็นพยานรัก(ษ์)ในพิธีวิวาห์ระหว่างพี่สมุทร (สมุทรสงคราม) และน้องแสม (ระยอง) เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ณ สะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กิจกรรมนี้ นับเป็นงานประจำปีของชาวเนินฆ้อ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีการนำ“ปูเจ้าบ่าว” จากป่าชายเลนที่อื่นเดินทางมาสู่ขอ “ปูเจ้าสาว” ที่บริเวณสะพานรักษ์แสม ท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมประเพณีพิธีแต่งงานแบบท้องถิ่น มีขบวนขันหมาก ขบวนกลองยาว รวมทั้งการแห่ขันหมากทางน้ำนับเป็นไฮไลต์ของงาน
สำหรับผืนป่าชายเลนบริเวณสะพานรักษ์แสมนั้น ถือเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะกับ“ปูแสม”(เป็นพื้นที่ห้ามจับปูแสม) โดยชาวชุมชนบ้านเนินทรายหมู่ที่ 2 และสมาชิกเครือข่าย ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้ง“ธนาคารปูแสม”ขึ้น เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุก อาทิ
กิจกรรมจดทะเบียนสมรสและการแต่งงานทางเรือ ตามประเพณีท้องถิ่น
เที่ยวชมบูธสินค้าโอทอป
ชมบูธนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง “แต่งงานปู” เพื่ออนุรักษ์ขยายพันธุ์ปูแสม ปูดำ
นั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติ “กินลม ชมเหยี่ยว”
เดินชมธรรมชาติป่าชายเลน
กิจกรรมละเลงไอเดีย ปั้นฝัน ฉันทำเอง
กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านเนินฆ้อ สาธิตอาหารพื้นถิ่น (โดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น (Soft Power) น้ำปลาเนินฆ้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเนินฆ้อ มาเป็นส่วนประกอบอาหารพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง
ร่วมสนุกกับการชมการแข่งขันวิถีชุมชน คนเนินฆ้อ
ร่วมสนุกกับการแสดงรำวงย้อนยุค
งานจัดขึ้นในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ : 038-037-612
ททท.สำนักงานระยอง : 038-655-420
