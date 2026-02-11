เยาวราชประดับไฟสว่างไสว ฉลองตรุษจีนปีม้าทอง สานสัมพันธ์ไทย–จีน 51 ปี

ททท. ร่วมกับพันธมิตรประดับไฟตรุษจีนถนนเยาวราช ส่งมอบความสุข ส่งต่อความรุ่งเรือง
สะท้อนมิตรภาพไทย–จีน 51 ปีแน่นแฟ้นในปีม้าทอง
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายหยาง เสี่ยวหลง ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดประดับตกแต่งไฟในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2569 พร้อมด้วยพล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 พล.ต.ต. ดนุ กล่ำสุ่ม ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 นายธนาเดช จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ ประชาคมนักธุรกิจย่านเยาวราช นายวิรัช เมฆสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ททท. ให้เกียรติร่วมงาน เฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางการทูตไทย-จีน ปีที่ 51 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันจัดกิจกรรมตกแต่งประดับไฟเพื่อเฉลิมฉลองความสุขและส่งต่อความรุ่งเรือง บนถนนเยาวราช บริเวณตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรี ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “Ride the Fortune, Share the Future” ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความโชคดีและอนาคตอันสดใส ผ่านซุ้มอุโมงค์ไฟและโคมไฟประดับถนนที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ งดงาม สร้างสีสันให้ย่านเยาวราชตลอดค่ำคืน โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมการประดับตกแต่งไฟในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีในการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และในโอกาสของการครบ 51 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
นอกจากการประดับตกแต่งไฟบริเวณถนนเยาวราชแล้ว ททท. ยังจัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2569 ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. โดยจะมีพิธีกล่าวอวยพร ไทย-จีน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมไฮไลต์การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 คณะ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครฉงซิ่ง มณฑลเหอหนาน และมณฑลฝูเจี้ยน และกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย-จีน และการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำของไทย ตระการตากับสีสันโคมไฟมงคลขนาดใหญ่ และพลาดไม่ได้กับเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ศิลปินและนักแสดงจีนสุดฮอต “จู เจิ้งถิง” และการแสดงศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียง ต้าอู๋ พิทยา ,Klear, Better Weather,MEAN, HERS, Slapkiss, Sirious Bacon, Wanyai, โอบ นิธิ, 2Ectasy Jeffy Kakagoesbackhome รวมไปถึงการจัดงาน Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ Hat Yai วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ ททท. ยังได้สนับสนุนการการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่ชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่
และมีเอกลักษณ์อีก 2 พื้นที่ ได้แก่ ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 10-21 กุมภาพันธ์ 2569 และงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 18 ปี มังกรสวรรค์ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2569
