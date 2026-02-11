ยินดีต้อนรับ “น้องกุมภา” สมาชิกใหม่ในโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติฯ

ข่าวดีรับกุมภาพันธ์ “แม่เปิ้ล” ตกลูกเชือกใหม่ “น้องกุมภา” สมาชิกตัวที่ 71 ตอกย้ำความสำเร็จโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริฯ ณ ป่าซับลังกา
เพจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เผยแพร่ภาพความประทับใจของสมาชิกใหม่ “น้องกุมภา” ลูกช้างป่าเพศเมียวัย 7 วัน ทายาทลำดับที่ 6 ของ “แม่เปิ้ล” ช้างในโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งตกลูกท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ สะท้อนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการฟื้นฟูประชากรช้างไทย
นายอรรณพ บัวนวล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เปิดเผยว่า การเกิดของ "น้องกุมภา" ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นข่าวดีที่ยืนยันว่าช้างที่เคยผ่านการเลี้ยงดูจากมนุษย์สามารถปรับตัวและสืบเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ โดยลูกช้างตัวน้อยมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลจากแม่อย่างดี
สำหรับ “แม่เปิ้ล” เป็นหนึ่งในช้างที่ได้รับโอกาสคืนสู่ผืนป่าตามแนวพระราชดำริ โดย “น้องกุมภา” ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าช้างที่เคยผ่านการเลี้ยงดูจากมนุษย์ สามารถปรับตัวและสืบเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์
โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในช้างไทย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำช้างบ้านและช้างเร่ร่อนกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริง
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศแบบ "ก้ามปูหุบเขา" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นปราการธรรมชาติที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ใหญ่ จากจุดเริ่มต้นที่ปล่อยช้างคืนสู่ป่า 6 เชือก ปัจจุบันประชากรช้างในพื้นที่ได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมเป็น 71 ตัว ถือเป็นก้าวย่างสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ประสบความสำเร็จ.
