ลิ้มรสอาหารจีนดั้งเดิมในมุมมองร่วมสมัย กับชุดเมนูตรุษจีน ณ ห้องอาหารเฟยยา

ตรุษจีนปีนี้ ชวนลิ้มรสอาหารจีนดั้งเดิมในมุมมองร่วมสมัย ณ ห้องอาหารเฟยยา โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ กับชุดเมนูตรุษจีน เมนูอลาคาร์ต เซ็ตเมนู และบุฟเฟต์ติ่มซำ พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต KTC
โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ประกาศความร่วมมือกับบัตรเครดิต KTC เพื่อมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ในการรับประทานอาหารจีน ณ ห้องอาหารเฟยยา ห้องอาหารจีนซิกเนเจอร์ของโรงแรม ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจร่วมกันในการยกระดับประสบการณ์อาหารจีน ผ่านการรังสรรค์ด้วยความประณีตและความคิดสร้างสรรค์โดย เชฟเจอร์รี่ ลี (Chef Jerry Li) เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟอาหารจีน โดยผู้ถือบัตร KTC สามารถรับสิทธิพิเศษส่วนลด 30% สำหรับการรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเฟยยา ตลอดปี พ.ศ. 2569 (สำหรับอาหารเมนูอลาคาร์ต, เซ็ตเมนู และ บุฟเฟต์ติ่มซำ)
เมนูแนะนำของห้องอาหารเฟยยาได้รับการรังสรรค์ภายใต้การดูแลด้านอาหารของเชฟเจอร์รี่ ลี ถ่ายทอดการตีความอาหารจีนดั้งเดิมในมุมมองร่วมสมัย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จากโรงแรมนานาชาติในเอเชียและตะวันออกกลาง นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่โดดเด่นด้วยรสชาติที่ชัดเจน เทคนิคการปรุงที่ประณีต และความสมดุลขององค์ประกอบอาหาร เมนูแนะนำ ได้แก่ หมูสามชั้นตุ๋นน้ำแดง กุ้งลายเสือทอดกรอบซอสวาซาบิมาโย และเกี๊ยวปลาทอดกรอบ
นอกจากนี้ ยังมีเมนูซิกเนเจอร์ที่ขึ้นชื่อและพลาดไม่ได้คือ "เป็ดปักกิ่งเฟยยา" อบด้วยไม้ลิ้นจี่จนได้กลิ่นหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและเนื้อลิ้นจี่อบแห้งรสหวานอมเปรี้ยว เพิ่มมิติแห่งรสชาติอย่างลงตัว ราคา 1,988 บาท++ ซึ่งสะท้อนถึงความอร่อยในแบบฉบับเฟยยาอย่างแท้จริง
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ผู้ถือบัตร KTC จะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 25% สำหรับ "ชุดเมนูตรุษจีน" ของห้องอาหารเฟยยา ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. 69 – 14 ก.พ. 69 และ 18 ก.พ. 69 – 19 ก.พ. 69 โดยชุดเมนูเริ่มต้นที่ราคา 11,888 บาท++ สำหรับ 6 ท่าน พร้อมรับ “หยี่ซัง” มูลค่า 888 บาท++ ฟรีทุกชุด สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จ และโชคลาภในปีใหม่จีน
ความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของห้องอาหารเฟยยาในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารจีนคุณภาพใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และ KTC ในการส่งมอบสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่าแก่ผู้ถือบัตร
“ห้องอาหารเฟยยา” (Fei Ya) โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เปิดให้บริการทุกวัน มื้อกลางวัน เวลา 11.30-15.00 น. มื้อเย็น 18.00-22.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2125-5000 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์
www.feiyabangkok.com
Facebook @feiyabkk, Instagram @feiyabangkok, and Add LINE: @renaissancebkk
