ดื่มด่ำความหวาน ในเทศกาลวาเลนไทน์ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ชวนต้อนรับความหวานในเทศกาลวาเลนไทน์เดือนกุมภาพันธ์นี้ เฉลิมฉลองค่ำคืนสุดโรแมนติกด้วยดินเนอร์แสนหวานพร้อมบทเพลงรัก เซ็ตเมนูดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชุดน้ำชายามบ่าย และของหวานแสนละมุน
Riverside Rhapsody: Notes of Love
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกคู่รักร่วมเปิดค่ำคืนวาเลนไทน์สุดโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ Infinity Courtyard ท่ามกลางบรรยากาศเปิดโล่งที่โอบล้อมด้วยสายน้ำอันเงียบสงบ
เพลิดเพลินกับบทเพลงรักจาก วงแชมเบอร์ทรีโอและนักร้องโอเปร่า ที่ถ่ายทอดท่วงทำนองอ่อนหวาน เติมเต็มช่วงเวลาก่อนดินเนอร์ให้พิเศษยิ่งกว่าเดิม พร้อมเสิร์ฟ เครื่องดื่มต้อนรับและคานาเปรังสรรค์อย่างประณีต เพื่อเริ่มต้นค่ำคืนแห่งความรักอย่างงดงาม
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 18.00 – 19.30 น. ราคา 1,000 บาทสุทธิต่อท่าน รวมเครื่องดื่มต้อนรับและคานาเป
สำรองบัตรได้ที่ fsbangkokathome.com หรือ โทร. 0-2032-0885
เว็บไซต์สำหรับจองบัตร:
https://fsbangkokathome.com/collections/featured/products/riverside-rhapsody-notes-of-love
ดินเนอร์วาเลนไทน์สุดพิเศษที่ Riva del Fiume Ristorante
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ขอเชิญคู่รักร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนวาเลนไทน์ที่ Riva del Fiume Ristorante ด้วยดินเนอร์เซ็ตเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รังสรรค์ด้วยวัตถุดิบพรีเมียมจากทั่วโลก พร้อมการนำเสนออย่างประณีตในบรรยากาศริมแม่น้ำสุดโรแมนติก
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2026 ราคา 6,800 บาทต่อท่าน / เพิ่มไวน์แพริ่ง 3,200 บาทต่อท่าน
ไฮไลต์เมนูสุดพิเศษ อาทิ:
Gamberetti Blu – กุ้งบลูเบลลี่หมัก เสิร์ฟคู่มะเขือเทศ Amela เลมอนวอเตอร์ และโฟมโหระพาเย็น
Tartare di Ventresca di Tonno – โอโทโร่ทูน่าทาทาร์ ครีมหอยนางรมบาร์บีคิว และคาเวียร์ Kristal
Tiramisu’ di Scampo – ล็องกูสทีนย่างจากบริตทานี เสิร์ฟคู่ทรัฟเฟิลดำแคว้นแปริกอร์ ซันโช้ก และเบอร์กามอต
Tortellini Panna, Prosciutto e Piselli – ทอร์เตลลินีแฮมอิเบริโก ถั่วลันเตา และกลิ่นพาร์เมซาน
Guancia di Razza – แก้มปลากระเบนย่างถ่าน เสิร์ฟพร้อมคาโปนาต้าเนื้อมะเขือม่วงเหลว และซาบายองเคเปอร์
Pollo di Bresse – ไก่เบรสส์ตุ๋นสมุนไพรฤดูใบไม้ผลิ พิสตาชิโอ และหน่อไม้ฝรั่งขาว
Fragola e Rosa – สตรอว์เบอร์รี่ ออร์แกนิกโรส มาสคาร์โปเน และวานิลลาแทฮิเตียน
เมนู https://www.fourseasons.com/bangkok/dining/restaurants/riva-del-fiume-ristorante/valentines-dinner-set-menu-promotion/
สำรองที่นั่ง โทร. 0-2032-0885 หรือแชทผ่าน FS Chat App
Chef Miquel Guarro’s Afternoon Tea and Cafe Madeleine Takeover
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมต้อนรับ มิเกล กัวร์โร (Miquel Guarro) เพสทรีเชฟระดับโลกจากสเปน กับป็อปอัพพิเศษและความร่วมมือสร้างสรรค์ ชุดน้ำชายามบ่ายแบบลิมิเต็ดเอดิชัน ร่วมกับ เอ็กเซคคิวทีฟเพสทรีเชฟ อันเดรีย โบนัฟฟินี (Andrea Bonaffini)
ตั้งแต่ 14–28 กุมภาพันธ์ 2569 คาเฟ่ มาเดอลีน จะนำเสนอขนมหวานและช็อกโกแลตสไตล์โมเดิร์นที่เชฟมิเกลรังสรรค์โดยเฉพาะ ส่วนที่เดอะเลาจน์จะเสิร์ฟ Chef Miquel Guarro’s Afternoon Tea จนถึง 30 เมษายน 2569 ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากประเพณีอาหารสเปนในสไตล์ร่วมสมัย
ชุดน้ำชาประกอบด้วยเมนูคาวและของหวานที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน อาทิ ซุปอัลมอนด์มาร์โคนาเย็นกับน้ำองุ่นเกรนิเต โทสต์กุ้งแดงกับคาลามันซีและมะนาวมองตง แฮมโจเอลิโตจับคู่กับทรัฟเฟิลดำแปริกอร์ ขนมปังปิ้งมะเขือเทศหรือปาอัมตูมากัต หมึกเสิร์ฟคู่เฟนเนลและหญ้าฝรั่นบนขนมปังแก้ว และ ‘Fake Olives’
รวมถึงขนมหวานซิกเนเจอร์ Sant Jordi Rose และคอลเลกชันสไตล์โมเดิร์นอื่น ๆ ของเชฟมิเก็ล
เชฟมิเกลเป็นผู้ชนะรางวัล Lluís Santapau Trophy เชฟช็อกโกแลตที่ดีที่สุดของสเปน และเคยทำงานในร้านอาหารระดับมิชลิน 2 ดาว รวมถึงบทบาทใน Chocolate Academy และ Grupo Hofmann
Cafe Madeleine Pop‑Up: เปิดบริการทุกวัน 07.00–19.00 น.
Afternoon Tea ที่เดอะเลาจน์: ทุกวัน 14.00–17.00 น. ราคา 1,800 บาท++ต่อท่าน
สำรองที่นั่ง โทร. 0-2032-0885 หรือแชทผ่าน FS Chat App
