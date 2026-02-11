ต้อนรับตรุษจีนปีมะเมีย ไหว้ “องค์แชกง” จากวัดโฮชง ฮ่องกง ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต

ครั้งแรกในไทย! ‘เซ็นทรัล เวสต์เกต’ จัดพิธีแห่เกี้ยวอัญเชิญองค์แชกงสุดยิ่งใหญ่ รับตรุษจีนปีมะเมีย นำพิธีโดย ‘อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา’ พร้อมเปิดให้สักการะ “องค์แชกง” จากวัดโฮชง ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 69 – 1 มี.ค. 69 ที่บริเวณลานโปรชั่น ชั้น 1 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยสุดยิ่งใหญ่ จัดพิธีแห่เกี้ยวอัญเชิญ “องค์แชกง” จากวัดโฮชง ฮ่องกง วัดดั้งเดิมมากกว่า 460 ปี เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมะเมียมหามงคล ภายใต้แคมเปญ “The Great Chinese New Year 2026” มะเมีย เฮง เฮงที่เซ็นทรัล ตอกย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุด จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบที่เดียว นำโดย “อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา” นักโหราศาสตร์ชื่อดังของไทย และผู้ร่วมงานรับการ์ดมงคลองค์แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเปิดให้สักการะ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 69 – 1 มี.ค. 69 ที่บริเวณลานโปรชั่น ชั้น 1 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
ภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่านักแสดง ศิลปิน และเซเลบริตี้ชื่อดัง เข้าร่วมพิธีแห่อัญเชิญองค์แชกง อาทิ อู่อู๋ ธนภูมิ-เซฟ วรพงษ์ นักแสดงน้องใหม่สุดฮอต, เกรซ กาญจน์เกล้า, มอส ภาณุวัฒน์ -แบงค์ มณฑป, ดีเจ มะตูม และ BIRD Eye View (นก นภัสสร) หมอดูสายครีเอเตอร์ ร่วมงานอย่างคับคั่ง
“องค์แชกง” เป็นที่เคารพศรัทธาในความเชื่อของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ขึ้นชื่อเรื่องการพลิกผันดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เคราะห์กรรม และอุปสรรคต่างๆ ให้หมดไป โดยนิยมขอพรด้านความสำเร็จในหน้าที่การงาน โชคลาภเงินทอง สุขภาพแข็งแรง และการเดินทางปลอดภัย โดยพิธีแห่เกี้ยวองค์แชกงในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่ออัญเชิญองค์แชกง มาประทานพรแก่ประชาชนผู้ร่วมงาน ช่วยนำพาพลังบวกและความโชคดีมาสู่ชุมชนหรือสถานที่ที่อัญเชิญ และเสริมสิริมงคลรับเทศกาลตรุษจีน
การอัญเชิญองค์แชกงพร้อมกังหันนำโชค ได้ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย นำโดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และอาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา บินตรงสู่ฮ่องกง ร่วมทำพิธีศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญองค์แชกง เพื่อให้คนไทยได้ร่วมสักการะขอพรอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกง
อีกพิธีมหามงคลที่ห้ามพลาด! เซ็นทรัล เวสต์เกต ต่อยอดความสำเร็จ ชวนคนไทยร่วมพิธีไหว้ “องค์ไฉ่ซิงเอี้ย” เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และ “องค์แชกง” เพื่อเสริมความเฮง ขอโชคลาภ และความสำเร็จ ในคืนวันจันทร์ที่ 16 ก.พ. 69 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ณ ลานทางเชื่อม MRT เซ็นทรัล เวสต์เกต พร้อมแนะนำทริคมูสุดปัง ให้ผู้ร่วมงานทุกท่านนำกระเป๋าสตางค์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงิน มาลูบที่ก้อนทองที่บริเวณพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยผู้ร่วมงานสามารถหมุน “กังหันนำโชค” เพื่อรับพลังมงคล เติมความปังให้ชีวิตตลอดเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย
รวมแลนด์มาร์กเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอพรครบทุกด้านของชีวิต ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
สักการะองค์เทพเจ้ากวนอูมากสุดในไทยกว่า 20 สาขาทุกภูมิภาค พร้อมพิธีอัญเชิญสุดยิ่งใหญ่ อาทิ
- องค์เทพเจ้ากวนอู จากวัดที่ขึ้นเป็นมรดกโลกของเมืองมาเก๊า ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
- องค์เทพเจ้ากวนอู ขนาดสูง 2 เมตร จากฮกเกี้ยน ประเทศจีน ที่เซ็นทรัล นครสวรรค์
- องค์เทพเจ้ากวนอู จากสิงคโปร์ อัญเชิญโดย ศาลเจ้าตงหงี่ตึ๊ง ที่เซ็นทรัล โคราช
- องค์เทพเจ้ากวนอู ปางปราบมารลี้กวนกง ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่
- เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เสริมโชคลาภ การเงิน ความมั่งคั่ง ที่เซ็นทรัล เวิลด์, เวสต์เกต, ลาดพร้าว, อุบล, ขอนแก่น, อยุธยา, ลำปาง, นครสวรรค์, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี และ อุดร
- พระโพธิสัตว์กวนอิม เสริมความเมตตา สุขภาพแข็งแรง ที่เซ็นทรัล เวิลด์, ลาดพร้าว, ศรีราชา, พิษณุโลก, หาดใหญ่, อุดร และ อยุธยา
- เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย แก้ปีชง (ชวด มะเมีย เถาะ ระกา) ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว, อยุธยา, พิษณุโลก, นครสวรรค์ และอุดร
