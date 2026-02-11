อย่าสับสน “ผาช้างน้อย” ในโฆษณาลิซ่าชวนเที่ยวไทย ไม่ใช่ “ภูลังกา” อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด

“ภูลังกา” กับ “ผาช้างน้อย” 2 จุดเช็กอินชื่อดังของจังหวัดพะเยา น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อนกันเป็นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งหน่วยงานทางการท่องเที่ยวที่สื่อสารออกมาแบบผิดฝาผิดตัว จนทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจผิด เพราะความจริงแล้วสถานที่ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ห่างกันราว 30 กิโลเมตรเลยทีเดียว
หลังจาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “Feel All the Feelings” ไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้ได้ “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ศิลปินชื่อดังระดับโลกชาวไทยมาร่วมงานในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” จนสร้างปรากฏการณ์ “ลิซ่าเอฟเฟกต์” ให้กับการท่องเที่ยวไทย มีคนแห่เที่ยวตามรอยลิซ่ากันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็น ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี,ไร่ชา จ.เชียงราย, บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน และที่วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ททท. ได้ปล่อยข้อมูลภาพนิ่งและคลิปสั้นผ่านแฟนเพจ “Amazing Thailand” ด้วยภาพ “ลิซ่า” ยืนแบบผิดสัดส่วนคู่กับขุนเขาและทะเลหมอกอันงดงาม โดยบรรยายภาพว่า
“รู้สึกถึงความอัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ม่านหมอก ณ วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา ในวินาทีที่เมฆหมอกเบาบาง พลันเผยให้เห็นยอดเขาเรียงรายไม่มีสิ้นสุด ช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีค่ามหาศาลที่ธรรมชาติมอบให้ เพื่อเยียวยาหัวใจที่อ่อนล้า สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย”
ขณะที่ในภาพยนตร์โฆษณา Feel All the Feelings ก็ระบุสถานที่ในภาพเดียวกันนี้ว่าเป็น “ภูลังกา” จังหวัดพะเยา
แต่ในความเป็นจริงแล้ว นี่นับเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เพราะภาพภูเขาหินปูนอันโดดเด่นที่มีสายหมอกปกคลุมในภาพโฆษณาดังกล่าว คือ “ผาช้างน้อย” หรือ “จุดชมวิวผาช้างน้อย” ไม่ใช่ “ภูลังกา” อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด
นอกจากนี้จุดชมวิวบริเวณนี้ยังไม่สามารถมองเห็นภูลังกาอีกด้วย เพราะแหล่งท่องเที่ยว “ภูลังกา” (ของจริง) คือ ยอดดอยสูงกว่า 1,700 เมตร นั้นตั้งอยู่ห่างจากจุดชมวิวผาช้างน้อยไปอีกราว 30 กิโลเมตร
อย่างไรก็ดีที่พักบริเวณผาช้างน้อย ได้มีบริการรถนำเที่ยวรับ-ส่ง ขึ้นภูลังกา ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอยภูลังกากันเป็นจำนวนมาก
รู้จัก “ภูลังกา” ที่แท้จริง
“ภูลังกา”* หรือ “ยอดดอยภูลังกา” ในอดีตเคยอยู่ในพื้นที่ของ “วนอุทยานภูลังกา” แต่ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ สก.2 (ภูลังกา) “อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน” ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่านและพะเยา โดยพิกัดทางภูมิศาสตร์ของภูลังกา ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งสถานที่นี้เรียกโดยรวมว่า “แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา”
จุดเด่นของภูลังกา คือ การเป็นยอดดอยที่มีความสูง 1,745 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งนอกจากจะเป็นยอดดอยที่สูงสุดในจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นดอยที่มีทิวทัศน์งดงามสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา โดยจุดยอดสูงสุดของภูลังกา “ชาวเมี่ยน (เย้า)” เรียกขานกันว่า “ฟินจาเบาะ” หรือ “แท่นเทวดา” เพราะเชื่อว่า บนนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพ เทวดา
นอกจากนี้ในเส้นทางเดินสู่ยอดดอยภูลังกายังมี “ลานหินล้านปี” ที่เป็นลานหินโบราณ อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้แปลก ๆ หายาก และ “ภูนม” ยอดภูเขาหญ้า 2 ลูก ที่เป็นดังสัญลักษณ์แห่งภูลังกา มีความสูงประมาณ 1,600 เมตร
ภูลังกาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ ด้วยมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติประมาณ 4 กิโลเมตร แต่การเดินทางจริงมีรถโฟร์วีลส์ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นรูปแบบวิสาหกิจชุมชน นำผู้มาเยือนไปได้ถึงกิโลเมตรที่ 3 และเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 800 เมตร
สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวที่ภูลังกาสามารถทำได้เกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นบางจุดที่จะมีการปิดในบางช่วงให้ธรรมชาติฟื้นฟู หรือเมื่อมีภัยธรรมชาติ ส่วนในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนั้นสามารถเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริป หรือพักค้างคืน (ติดต่อล่วงหน้า)
โดยในฤดูท่องเที่ยวยอดนิยมนั้นอยู่ประมาณช่วงเดือนตุลาคม- กุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสลมหนาวชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอยภูลังกา ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกบนยอดดอยภูนม เก็บภาพสวย ๆจากจุดชมวิวลานหินล้านปี ชมน้ำตกภูลังกา หรือศึกษาพืชพันธุ์ธรรมชาติระหว่างทาง เป็นต้น
“ผาช้างน้อย” เขาหินปูนกลางสายหมอก หนึ่งในสัญลักษณ์แห่งพะเยา
ภูเขาหินปูนตระหง่านเด่นที่โอบล้อมทะเลหมอกจนกลายเป็นภาพจำของใครหลายคน และเป็นซีนส่งท้ายของโฆษณา “Feel All the Feelings” มีชื่อว่า “ผาช้างน้อย” หรือ “จุดชมวิวผาช้างน้อย” ตั้งอยู่บนภูเขาริมทางหลวงหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-เชียงคำ) ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา (ผาช้างน้อย อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน)
จุดชมวิวดังกล่าวสามารถมองเห็นได้จากร้านกาแฟ ร้านอาหาร ที่พัก บริเวณนั้น ในยามเช้าของวันที่อากาศเป็นใจ เมื่อมองลงไปยังหุบเขาแอ่งกระทะเบื้องล่าง จะเห็นทะเลหมอกลอยอ้อยอิ่งอย่างสวยงามท่ามกลางองค์ประกอบของภูเขาน้อยใหญ่ โดยมีภูเขาหินขนาดย่อมตั้งเด่นเป็นพระเอกอยู่ตรงกลาง
ด้วยความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผาช้างน้อย ที่นี่นอกจากจะเป็นจุดชมทะเลหมอกขึ้นชื่อที่เป็นดังสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นจุดที่มีการถ่ายทำโฆษณากันอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงโฆษณาในแคมเปญ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” ของ ททท. ในปี 2568 ที่ได้ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” มาเป็นพรีเซนเตอร์ และล่าสุดในโฆษณาชุด “Feel All the Feelings” ที่ได้ลิซ่ามาเป็น Ambassador เชิญชวนให้คนเที่ยวเมืองไทย
อย่างไรก็ดีพื้นที่บริเวณผาช้างน้อยดังกล่าว รวมทั้งภูเขางามราวภาพจิตรกรรมในโฆษณานั้นไม่ใช่ “ภูลังกา” ตามการให้ข้อมูลของ ททท. เพราะผาช้างน้อยและภูลังกาเป็นคนละจุดกัน ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ทำไม “ผาช้างน้อย” ถูกเรียกว่า “ภูลังกา”
ย้อนกลับไปกว่าสิบปีก่อน ถนนสาย 1148 ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนอกกระแสที่มีคนรู้จักไม่มาก จนกระทั่งผู้ประกอบการรายแรกในพื้นที่อย่าง “อาจารย์แคะเว่น ศรีสมบัติ” อดีตผู้บริหารโรงเรียนในท้องถิ่น ได้มาสร้างที่พักให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิวผาช้างน้อย แล้วตั้งชื่อว่า “ภูลังการีสอร์ท” (ปัจจุบันชื่อ ภูลังกาบ้านสวน)
อาจารย์แคะเว่น ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การตั้งชื่อที่พักโดยใช้คำว่า “ภูลังกา” ก็เพื่อหวังให้คนจะได้รู้จักยอดดอยในพื้นที่มากขึ้น โดยนักเดินทางสามารถแวะมาพัก และประสานการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ดอยภูลังกาได้
เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาพักที่นี่มากขึ้น ภาพของ “ผาช้างน้อย” ก็เริ่มปรากฏสู่สายตาผู้คนในวงกว้าง กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมแบบก้าวกระโดด มีร้านอาหาร ที่พัก คาเฟ่อื่น ๆ ให้เลือกมากขึ้น แต่นักท่องเที่ยวหลายคนก็สื่อสารข้อมูลออกไปแบบคลาดเคลื่อน ด้วยการเรียกจุดชมวิวผาช้างน้อย และพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณนั้นไปแบบเหมารวมว่า “ภูลังกา” ตามชื่อของรีสอร์ทในตำนานที่มาบุกเบิกที่นี่เป็นเจ้าแรก
ท้ายที่สุด “ภูลังกา” กับ “ผาช้างน้อย” จึงกลายเป็นความเข้าใจที่สับสนของใครต่อใครหลายคนมาเป็นเวลาหลายปี
แต่วันนี้ในยุคโลกโซเชียลชื่อของผาช้างน้อยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น หลังมีผู้ไปเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวแล้วเผยแพร่ชื่อเรียกขานที่ถูกต้องกันอย่างกว้างขวาง
ดังนั้นสำหรับหน่วยงานที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวที่ยังเรียกขานชื่อ “ผาช้างน้อย” อย่างผิด ๆ ว่า “ภูลังกา” หรือ “วนอุทยานภูลังกา” ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิด ๆ กันอีกต่อไป
##############################
หมายเหตุ : แหล่งท่องเที่ยวชื่อ “ภูลังกา” ในเมืองไทยมี 2 แห่ง คือ ภูลังกา จังหวัดพะเยา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน และ ภูลังกา ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ-นครพนม
สำหรับผู้สนใจเที่ยวภูลังกา จ.พะเยา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน โทร.089-0459831 (อช.ถ้ำสะเกิน) หรือ โทร.098- 2010340 (แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา) และ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/thamsakoen