อิมแพ็ค ปักหมุด 3 แลนด์มาร์คฉลองวาเลนไทน์ ครบทุกสไตล์ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก - คาเฟ่สุดชิค - ต้นตำรับญี่ปุ่น

ร้านอาหารเครืออิมแพ็ค เมืองทองธานี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่น ชวนคู่รักมาสร้างความทรงจำสุดประทับใจในเดือนแห่งความรัก ผ่านแคมเปญสุดพิเศษจาก 3 ร้านอาหารชั้นนำในเครือ ได้แก่ “อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์”, “เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” และ “สึโบฮาจิ” ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการเดท ตั้งแต่มื้อค่ำสุดโรแมนติกริมทะเลสาบ ไปจนถึงเมนูของหวานระดับพรีเมียม ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์นี้
3 ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดในเทศกาลแห่งความรัก:
โรแมนติกเหนือระดับกลางทะเลสาบ กับ “อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์” (IMPACT Lakefront) ยกระดับความหวานด้วยแพ็กเกจ “Romantic Cruise Package 2026” ในราคาเพียง 1,988 บาท (สำหรับ 2 ท่าน) สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ทะเลสาบเมืองทองธานี พร้อมจิบเครื่องดื่มพิเศษ และรับฟรีบัตรกำนัลอาหารมูลค่า 1,200 บาท สำหรับใช้บริการต่อเนื่องที่ร้าน (บัตรกำนัลใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 69) สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
หวานละมุนสไตล์คอฟฟี่เลิฟเวอร์ กับ “เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” (The Coffee Academics) คาเฟ่ระดับโลกชวนเติมความหวานด้วยเมนูเลิฟลี่ซีรีส์ ทั้งเค้ก Heart of Velvet และ Ruby Berry Love Cheesecake (ชิ้นละ 190 บาท) จับคู่กับเครื่องดื่มสีหวานอย่าง Midnight Berry Kiss (220 บาท) พร้อมให้บริการที่สาขาเกษรวิลเลจ, โครงการเวลาหลังสวน, เซ็นทรัลเวิลด์ และคิงสแควร์
บอกรักผ่านรสชาติสไตล์ฮอกไกโด กับ “สึโบฮาจิ” (Tsubohachi) พิเศษเฉพาะวันที่ 14 ก.พ. นี้เท่านั้น! รับฟรีเมนู “Kokoro Cube” (มูลค่า 299 บาท) ปลาแซลมอนและมากูโร่สดใหม่ปรุงรสสไตล์ยุเกะ ท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนรูปหัวใจ เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,200 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (จำกัด 20 สิทธิ์/สาขา/วัน) พบกันได้ที่สึโบฮาจิทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเดอะ พอร์ทอล)
วาเลนไทน์นี้... มาสร้างประสบการณ์สุดพิเศษ ต้อนรับวาเลนไทน์ในเดือนแสนหวาน กับ 3 ร้านอาหารเครืออิมแพ็คใกล้ที่ไหนแวะไปได้ตามใจคุณ...ให้วาเลนไทน์นี้เป็นวันที่หัวใจพองโตกว่าที่เคย สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่:
อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์: โทร. 02-033-1851 | LINE: @IMPACTLakefront
เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์: LINE: @TCA_thailand | FB: The Coffee Academics Thailand
สึโบฮาจิ: โทร. 02-000-2180 | LINE: @tsubohachith
