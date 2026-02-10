xs
ฉลองความรักพร้อมความเฮงตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จากห้องอาหารในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เมื่อเดือนแห่งความรักมาบรรจบกับเทศกาลแห่งความเฮง กุมภาพันธ์ 2569 นี้ จึงพิเศษกว่าที่เคยด้วยโปรโมชันต้อนรับวาเลนไทน์และตรุษจีนจากห้องอาหารยอดนิยมในโรงแรมเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ที่ยกทัพมาให้เฉลิมฉลองกันแบบจัดเต็ม ทั้งความหวาน ความอร่อย และเติมเต็มความเป็นสิริมงคล ครบจบในเดือนเดียว!


โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกบนเกาะอันทรงเสน่ห์ ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก ณ ห้องอาหารหิว (HUE) ที่พร้อมรังสรรค์เซตเมนูพิเศษสำหรับวันวาเลนไทน์ เติมเต็มช่วงเวลาแสนหวานให้คู่รักได้สร้างความทรงจำอันน่าประทับใจร่วมกัน อิ่มเอมไปกับเมนูสุดพรีเมียมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน เช่น หอยเชลล์ย่างชีสพาร์มิจาโน ปลาแซลมอนนอร์เวย์เสิร์ฟคู่ซอสครีมฮันนี่มัสตาร์ดรสกลมกล่อม หรือเลือกอิ่มอร่อยกับเนื้อออสเตรเลียนเทนเดอร์ลอยน์จับคู่ซอสทรัฟเฟิลหอมเข้มข้น แล้วปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสุขด้วยสตรอว์เบอร์รีชีสเค้ก เพิ่มความหวานละมุนให้หัวใจ

เซตอาหารมื้อค่ำวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องอาหารหิว (HUE) ราคา 6,900 บาทสุทธิ สำหรับ 2 ท่าน ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย โทร. 0 7760 2301 ext.196

สำหรับเทศกาลตรุษจีน โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ร่วมเฉลิมฉลองด้วยการแสดงเชิดสิงโตสุดเร้าใจในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีมื้ออาหารแสนพิเศษจากห้องอาหารหิว (HUE) พร้อมเสิร์ฟท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่ผ่อนคลาย เพลิดเพลินกับเมนูอาหารจีนและฟิวชันที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันชวนลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น เป็ดย่าง ปลากะพงสไปซีเสิร์ฟคู่สลัดมะม่วง รสจัดจ้านสดชื่น รวมถึงเมนูอาหารจีนยอดนิยมอีกมากมาย อาทิ ซุปหอยเป๋าฮื้อและปู สลัดแมงกะพรุน ปอเปี๊ยะปู และเต้าหู้ทอด ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้อิ่มเอม ก่อนปิดท้ายมื้ออาหารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยของหวาน แปะก๊วยในน้ำเชื่อมเสิร์ฟในมะพร้าวอ่อน หอมหวานละมุน ต้อนรับปีใหม่จีนอย่างเต็มอิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย โทร. 0 7760 2301 ext.196


โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก
ห้องอาหารคาเฟ่ อันดามัน ขอเชิญคู่รักร่วมดื่มด่ำกับค่ำคืนวันแห่งความรักอันแสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลเคล้าเสียงคลื่นที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติก พร้อมมอบประสบการณ์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเซตเมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน อิ่มเอมกับจานหลักสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น Lobster Thermidor ล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์ตัวใหญ่ เนื้อแน่น หวานฉ่ำ หรือ Pan Fried Marinated Fillet of Beef เนื้อสันในหมักนุ่ม ทอดกระทะอย่างพอดี ให้รสชาติละมุนละไมในทุกคำ แล้วมาเติมเต็มความหวานกันต่อด้วยเค้กมูสราสป์เบอร์รี่ เนื้อเนียนนุ่ม รสเปรี้ยวอมหวานอย่างลงตัว ช่วยปิดท้ายมื้อพิเศษให้ทุกช่วงเวลาในค่ำคืนนี้กลายเป็นความทรงจำแสนงดงาม

เซตอาหารมื้อค่ำวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องอาหารคาเฟ่ อันดามัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. ราคา 2,800 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอภินันทนาการไวน์ท่านละ 1 แก้ว สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก โทร. 0 7658 4700


โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
ร่วมฉลองวันแห่งความรักด้วยเซตอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษ ณ นิมมาน บาร์ แอนด์ กริลล์ มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให้คู่รักได้ดื่มด่ำท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติก ภายในห้องอาหารโฉมใหม่ที่ได้รับการเรโนเวตล่าสุด โดยเซตดินเนอร์ 6 คอร์ส มีตัวเลือกที่น่าลิ้มลองมากมาย อาทิ กาม็องแบร์ชีสซอสสตรอว์เบอร์รี่ ซุปเย็นสตรอว์เบอร์รี่ สเต๊กเนื้อสันนอกเสิร์ฟพร้อมซอสคาเฟ่เดอปารีส ปลาแซลมอนซอสวาซาบิ ไปจนถึงของหวานอย่างสตรอว์เบอร์รี่ชีสทาร์ตและเค้กเรดเวลเวตสตรอว์เบอร์รี่

เซตอาหารมื้อค่ำวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องอาหารนิมมาน บาร์ แอนด์ กริลล์ ราคาท่านละ 1,299 บาทสุทธิต่อท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดครึ่งราคา) และพิเศษกว่าด้วยราคาสำหรับ 2 ท่าน เพียง 2,399 บาทสุทธิ พร้อมอภินันทนาการเครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ โทร. 0 5322 2111


โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง
เติมเต็มบรรยากาศแห่งความโรแมนติกให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยทัศนียภาพสุดตระการตาบนรูฟท็อปชั้น 7 ที่เปิดมุมมองกว้างให้ได้สัมผัสวิวเมืองยามค่ำคืนและสายลมเย็นสบายตลอดมื้ออาหารในค่ำคืนวันวาเลนไทน์ โดยมีเมนูอาหารสุดพิเศษมาเสริมความอิ่มอกอิ่มใจให้กับคู่รัก อาทิ เป็ดรมควันเสิร์ฟคู่กับมะเขือเทศซัลซา รวมถึงสลัดอะโวคาโด โดยมีเมนคอร์สสุดพิเศษให้เลือกตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนย่างเสิร์ฟคู่ซอสเลมอนบัตเตอร์ หรือเนื้อริบอายฉ่ำนุ่มจับคู่กับซอสไวน์แดง ที่ให้รสชาติลุ่มลึกสุดประทับใจ ก่อนปิดท้ายค่ำคืนแห่งความรักด้วยของหวาน ช็อกโกแลตมูสซอสเบอร์รี่ เติมความหวานละมุนให้ช่วงเวลาพิเศษสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่เคย

เซตอาหารมื้อค่ำวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ รูฟท็อป ชั้น 7 ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ในราคา 1,500 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมอภินันทนาการสปาร์กลิ้งไวน์ท่านละ 1 แก้ว (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. ลดครึ่งราคา) สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง โทร. 0 3895 3545


โรงแรมแคนทารี อยุธยา
ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก ต้อนรับวันแห่งความรักด้วยบุฟเฟต์มื้อค่ำที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อค่ำคืนสุดโรแมนติกของทุกคู่รัก รวบรวมความอร่อยของอาหารไทยและนานาชาติมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม อิ่มอร่อยกับเมนูไฮไลต์หลากหลาย อาทิ กุ้งลายเสือกระเทียมพริกไทย ปูนิ่มผัดไข่เค็ม เป็ดย่างซอสสตรอว์เบอร์รี่ ซี่โครงแกะซอสฮันนี่มัสตาร์ด หอยเชลล์อบไวน์ขาว ลาซานญาซีฟู้ด และอีกมากมาย พร้อมเติมเต็มความสุขด้วยโซนอาหารที่จัดเตรียมอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็น สลัดบาร์ โคลด์คัท และชีสหลากชนิด รวมถึง ซุ้มพาสตา พิซซา และเทมปุระ ที่ปรุงสดใหม่จานต่อจาน ปิดท้ายมื้อพิเศษด้วยโซนของหวานที่มีเค้กให้เลือกหลากหลาย รวมถึงช็อกโกแลตฟองดูและผลไม้ตามฤดูกาล

บุฟเฟต์มื้อค่ำวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องอาหารแคลิฟอร์เนีย สเต็ก ราคา 1,050 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมอภินันทนาการไวน์โรเซ่ท่านละ 1 แก้ว (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร รับส่วนลดครึ่งราคา) ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมแคนทารี อยุธยา โทร. 0 3533 7177


โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง
เชิญคู่รักร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งความรักสุดแสนพิเศษ บนพื้นที่ชั้นดาดฟ้าที่โอบล้อมด้วยแสงดาว อบอวลไปด้วยความโรแมนติก ชมวิวเมืองยามค่ำคืนพร้อมดื่มด่ำกับประสบการณ์ดินเนอร์สุดพรีเมียม กับเมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเทศกาลแห่งความรักโดยเฉพาะ เช่น อกเป็ดรมควัน สลัดทับทิม พร้อมเมนูจานหลักซึ่งมีให้เลือกชิมทั้งปลาแซลมอนย่างราดครีมซอส เนื้อนุ่ม ฉ่ำ หอมละมุน และเนื้อเทนเดอร์ลอยน์ซอสไวน์แดง ที่ให้รสสัมผัสนุ่มลึก สร้างช่วงเวลาแสนอบอุ่นและน่าประทับใจสำหรับคุณและคนพิเศษ

เซตอาหารมื้อค่ำวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ราคา 1,600 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมอภินันทนาการสปาร์กลิ้งไวน์ท่านละ 1 แก้ว (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รับส่วนลดครึ่งราคา) ให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง โทร. 0 3862 1626


โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักริมสระว่ายน้ำ สนุกไปกับการแสดงเชิดสิงโตสุดเร้าใจ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่จีน พร้อมการแสดงรำแบบจีนที่ช่วยเพิ่มสีสันและความสนุกสนานตลอดค่ำคืน สร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ยกขบวนเมนูน่าลิ้มลองมาอย่างจุใจ โดยเฉพาะเมนูอาหารจีนหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่อาหารทานเล่นยอดนิยมอย่างหอยจ๊อ ติ่มซำ ซาลาเปา ไปจนถึงเมนูจานหลักรสกลมกล่อม อาทิ ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน ไก่นึ่งซีอิ๊วเนื้อนุ่มฉ่ำ และเต้าหู้ผัดยัดไส้หมูราดน้ำแดง และพลาดไม่ได้กับสเตชันพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบสดใหม่จานต่อจาน ไม่ว่าจะเป็นหมูหัน หมูกรอบ และเป็ดย่าง หั่นเสิร์ฟร้อน ๆ ให้คุณได้ลิ้มรสอย่างเต็มอิ่มตลอดงาน

เทศกาลตรุษจีน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 19.30-20.50 น. ราคาท่านละ 1,800 บาท++ พิเศษ! เมื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ราคา Early Bird ท่านละ 1,450 บาท++ (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รับส่วนลดครึ่งราคา) สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต โทร. 0 7939 1123


โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี ชวนเปิดปีใหม่จีนกับเซตอาหารมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีน รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม เพื่อความอิ่มอร่อยและความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี โดยมีเซตอาหารมงคล ราคา 2,099 บาทสุทธิ เหมาะสำหรับ 4–5 ท่าน รวมเมนูเด็ดอย่างไก่แช่เหล้า หมูฮ่องกง ปลาหมึกผัดพริกไทยดำ คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย ซุปเยื่อไผ่ ราดหน้าปลาเต้าซี่ และผลไม้ตามฤดูกาล สำหรับโต๊ะใหญ่ที่อยากเฮงแบบจัดเต็มนั้นมีเซตอาหารมงคล ราคา 3,199 บาทสุทธิ เหมาะสำหรับ 10 ท่าน ประกอบด้วยเมนูสลัดกุ้งร้อน เป็ดอบยอดผัก ผัดผักสี่สหาย ปลาราดพริก ทะเลผัดผงกะหรี่ ไก่บ้านตุ๋นยาจีน ข้าวผัดทะเล แถมฟรีบัวลอยน้ำขิง หวานอุ่น ปิดท้ายให้มื้อมงคลนี้กลมกล่อมยิ่งขึ้น

เซตอาหารมงคลมื้อกลางวันและมื้อเย็น ณ ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี พร้อมเสิร์ฟระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2569 ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา โทร. 0 3521 2535


โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
ชวนครอบครัวฉลองวันเที่ยวด้วยบุฟเฟต์มื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี ที่พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยบรรยากาศอบอุ่นและกลิ่นอายความอร่อยแบบต้นตำรับ อิ่มเอมไปกับสารพัดเมนูติ่มซำสไตล์นึ่งสดใหม่ ปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงเอกลักษณ์อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง เพลิดเพลินกับก๋วยเตี๋ยวเส้นสดสไตล์ฮ่องกง เสิร์ฟคู่หมูตุ๋นและเนื้อตุ๋นแสนนุ่ม พร้อมด้วยอาหารจีนอีกหลากหลายเมนูสุดตระการตา และซุปสไตล์เสฉวนร้อน ๆ ปิดท้ายด้วยของหวานจีนสูตรดั้งเดิมที่หาทานได้ยาก ได้แก่ ขนมมาไลโกวและกะลอจี๊ทอด ให้ทุกคนอิ่มอร่อยและประทับใจตลอดทั้งมื้ออาหาร

บุฟเฟต์อาหารจีนมื้อกลางวัน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.30-14.00 น. ราคา 650 บาทสุทธิต่อท่าน (เด็กส่วนสูง 90-120 เซนติเมตร รับส่วนลดครึ่งราคา) สำรองที่นั่งล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง โทร. 0 3861 4340-9





