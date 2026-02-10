KFC เสิร์ฟ “ไก่กรอบทั้งตัว” ครั้งแรก! เติมความเฮงให้เทศกาลตรุษจีน

KFC ประเทศไทยฉีกกรอบตรุษจีน เสิร์ฟ “ไก่กรอบทั้งตัว” ครั้งแรก! พร้อมจุดประทัดเสียงไก่กรอบเรียกโชค ส่ง “บักเก็ตไก่เทพประทาน” เติมความเฮงให้โต๊ะไหว้เจ้าทั่วไทยปีนี้ เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าระหว่าง วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2569
การเฉลิมฉลองตรุษจีนในปัจจุบัน จะไม่ได้หยุดอยู่แค่พิธีไหว้เจ้าแบบเดิมอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทั้งสนุกและน่าจดจำ KFC ประเทศไทยขอฉีกกรอบการไหว้เจ้า และแคมเปญตรุษจีนแบบเดิมๆ ด้วยไอเดียที่ฉีกกรอบทั้งเมนู ประสบการณ์ และความคุ้มค่า ด้วยการเปิดตัว “ไก่กรอบทั้งตัว” ครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ จำนวนจำกัด 150 ตัวเท่านั้น! และยังเสริมความมงคลและเติมความเฮงให้โต๊ะไหว้เจ้าทั่วประเทศ ด้วยโปรโมชันสุดคุ้ม “บักเก็ตไก่เทพประทาน” พร้อมไฮไลต์สุดเซอร์ไพรส์ในงาน “KFC ฉีกกร๊อบ เทศกาลตรุษจีน” พบกับประทัดเสียงไก่กรอบเรียกโชค จัดเต็มความเฮงแบบครบทุกประสาทสัมผัส พร้อมมุมถ่ายรูปสุดชิคเอาใจ Gen Z ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ สามย่าน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 11.30 – 20.30 น. เพื่อปั้นตรุษจีนปีนี้ให้กลายเป็นไอคอนใหม่ของเทศกาลที่ทั้งสนุก แปลกใหม่ และถูกพูดถึงกระหึ่มทั่วโซเชียล
ไฮไลต์ของแคมเปญคือการฉีกกรอบไก่ไหว้เจ้าแบบดั้งเดิม กับการเสิร์ฟ “ไก่กรอบทั้งตัว” ที่ยกความกรอบมาแบบจัดเต็มทั้งตัว ช่วยเติมสีสัน และเสริมความเฮงให้โต๊ะไหว้เจ้าปีนี้โดยเฉพาะ เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2569 (จำนวนจำกัดเพียง 150 ตัว) ผ่าน Facebook @KFCThailand ในราคา 329 บาท และสามารถรับสินค้าได้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ KFC สาขาดิอัพ พระราม 3, วัน แบงค็อก และเซ็นทรัลเวิลด์ โดยลำดับจากออเดอร์ที่ยืนยันการสั่งซื้อก่อนผ่าน Facebook @KFCThailand เท่านั้น ถือได้ว่าเป็นความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ KFC มอบให้แฟนๆ ในวันตรุษจีนนี้โดยเฉพาะ
สำหรับใครที่พลาดโอกาสในการพรีออเดอร์ไก่กรอบทั้งตัว ยังร่วมเสริมความเป็นสิริมงคลรับเทศกาลตรุษจีนแบบคุ้มๆ ล้นบักเก็ต ด้วยโปรโมชันพิเศษกับเมนู “บักเก็ตไก่เทพประทาน” อัดแน่นไปด้วย ไก่ทอด 6 ชิ้น, วิงซ์แซ่บ 3 ชิ้น, ชิคเก้น ป๊อป 7 ชิ้น, นักเก็ตส์ 6 ชิ้น, เฟรนช์ฟรายส์ (ขนาดปกติ) 1 ที่ และข้าวคลุกผู้พัน 1 ที่ ในราคาเริ่มต้นชุดละ 288 บาท ลดแรงจากราคาปกติ 511 บาท พร้อมเสิร์ฟความปังแบบจัดเต็มเฉพาะช่วงตรุษจีนนี้ ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น ที่ร้าน KFC ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ)
ซูเฮล ลิมบาดะ Chief Marketing Officer KFC ประเทศไทย กล่าวว่า “KFC ไม่เคยแค่มองวัฒนธรรมอยู่ห่างๆ แต่เลือกจะลงไปมีส่วนร่วมจริงๆ ตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีความหมายมากสำหรับคนไทย เราเลยตั้งคำถามง่ายๆ ว่า ถ้าจะฉลองตรุษจีนให้มีความเป็น KFC จริงๆ ควรออกมาเป็นแบบไหน ‘ไก่กรอบทั้งตัว’ จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดจากการที่เราตั้งใจฟังเสียงของแฟนๆ และพาความคิดสร้างสรรค์ไปให้สุด ทั้งกล้า ทั้งลิมิเต็ด และดูบ้าบิ่นนิดหน่อย แต่นี่คือวิธีของ KFC ในการร่วมฉลองตรุษจีนไม่ใช่ด้วยการทำตามแบบเดิมๆ แต่ด้วยการสร้างมุมใหม่ๆ ที่สนุก และเป็น KFC อย่างแท้จริง”
พบกับการเปิดตัว “ไก่กรอบทั้งตัว” ในงาน “KFC ฉีกกร๊อบ เทศกาลตรุษจีน” ที่ KFC รังสรรค์พื้นที่ ศาลเจ้าพ่อเสือ สามย่าน สถานที่แห่งความศรัทธาที่ผู้คนเดินทางมาไหว้ขอพร เสริมเฮง รับปีใหม่จีนกันทุกปี ให้ผสานวัฒนธรรม ความเชื่อ และความคิดสร้างสรรค์ เข้ากับความสนุกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เปิดประสบการณ์การไหว้เจ้าแบบใหม่ๆ ครบทุกประสาทสัมผัส ทั้งบรรยากาศ ภาพ และเสียง กับหนึ่งในไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดอย่าง “ประทัดเสียงไก่กรอบ” ฉีกกรอบเสียงประทัดแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นเสียงกรอบอันเป็นเอกลักษณ์ของ KFC ถูกใจคนรุ่นใหม่ ให้ทุกคนได้เติมความเฮงกันแบบกรอบสนั่นทั่วทั้งงาน พร้อมมุมถ่ายรูปสุดชิคสไตล์ Gen Z ที่ชวนกดชัตเตอร์รัวๆ แชร์ลงโซเชียล ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ สามย่าน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.30 – 20.30 น. วันเดียวเท่านั้น!
ร่วมสัมผัสการฉีกกรอบตรุษจีนแบบเดิมๆ และเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ที่ทำให้ตรุษจีนปีนี้ “กรอบ เฮง” ไปพร้อมกัน พร้อมติดตามและร่วมแชร์ความเฮงผ่านแฮชแท็ก #KFC #ฉีกกร๊อบรับตรุษจีน และอัปเดตข่าวสาร รวมถึงโปรโมชันสุดพิเศษจาก KFC ได้ทาง Facebook @KFCThailand, TikTok @KFCThailand, Instagram @kfcthailand และ X @KFCThailand
