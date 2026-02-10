ชมฟรี งาน “Thailand UFO Days” ครั้งแรกในไทย จัดเต็มเพื่อคนรัก UFO-มนุษย์ต่างดาว

ททท.ชวนเที่ยวงาน “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 69 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ นิทรรศการยูเอฟโอและอวกาศ ฟังประสบการณ์ตรงจากคนที่เชื่อ ชอบ และศึกษาเรื่องยูเอฟโออย่างจริงจัง กิจกรรมดูดาว ส่องท้องฟ้ายามราตรี การแสดงจากวงแตรเอเลี่ยน และตลาดรวมสินค้าไอเดีย ของสะสม และเมนูอาหารสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด UFO และมนุษย์ต่างดาว
ในปี 2569 นี้ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” มุ่งเน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายใต้ทิศทาง The New Thailand ที่เน้นคุณค่ามากกว่าปริมาณ ผ่านยุทธศาสตร์ Amazing 5 Economy โดยมี Sub-Culture Economy เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเปลี่ยนความสนใจเฉพาะกลุ่มให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล เพื่อร่วมผลักดันเป้าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวของประเทศ
สำหรับหนึ่งในอีเว้นต์น่าสนใจที่ถือเป็นความแปลกใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยก็คืองาน “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” กิจบกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเรื่องราวความเชื่อ ความสนใจเฉพาะกลุ่ม (Subculture) และมุมมองทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ เปิดมิติเที่ยวไทยอย่างแตกต่าง
งาน Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00-22.00 น. ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ
• UFO & Space Exhibition: นิทรรศการยูเอฟโอและอวกาศแบบสนุก เข้าใจง่าย เจาะลึกเรื่องลี้ลับ พร้อมยานยูเอฟโอจำลองขนาดใหญ่
• UFO Talk: เวทีแชร์มุมมองวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ตรงจากคนที่เชื่อ ชอบ และศึกษาเรื่องยูเอฟโออย่างจริงจัง อาทิ พีท ทองเจือ, ฟาโรห์ เตชภณ, กรทอง วิริยะเศวตกุล ดำเนินรายการโดยทอฟฟี่ สามบาทห้าสิบและฟางโกะ ฉัตรกมล
• Stargazing: กิจกรรมดูดาว ส่องท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยอุปกรณ์สังเกตการณ์ทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสันเขื่อนที่เปิดมุมมองการดูดาวแบบชิล ๆ ไม่เหมือนที่ไหน
• Alien Brass Band: เติมสีสันและจังหวะความสนุกไปกับวงแตรเอเลี่ยนสุดคึกคัก ที่จะพาเสียงดนตรีบุกทุกพื้นที่ สร้างบรรยากาศครึกครื้น
• UFO’s Lover Market: ตลาดรวมสินค้าไอเดีย ของสะสม และเมนูอาหารสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด UFO และมนุษย์ต่างดาว พร้อมขบวน Food Truck มากกว่า 35 ร้านค้า เติมสีสันให้การเที่ยวงาน รวมถึงกิจกรรมสุดสนุก ชวนแปลงร่างเป็นมนุษย์ต่างดาว ด้วยบริการเพนท์หน้าและเช่าชุดเอเลี่ยน ให้ผู้ร่วมงานได้สนุกและเก็บภาพความประทับใจแบบไม่เหมือนใคร
• Oracles: กิจกรรมชวนหาคำตอบจากจักรวาล ด้วยการเปิดไพ่ UFO Tarot, ฟังคำแนะนำจาก Therapy Oracle และเลือก Stones เสริมพลัง สนุกกับศาสตร์ลี้ลับในบรรยากาศเอเลี่ยนแบบจัดเต็ม
• Transform to Alien: กิจกรรม Photo Booth พื้นที่ถ่ายภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สร้างสรรค์ภาพถ่ายในธีม UFO และมนุษย์ต่างดาว
• Aliens Special Show: การแสดงพิเศษธีมมนุษย์ต่างดาว พร้อมแสง สี เสียง และความสนุกสนาน
• Signal Concert: ส่งสัญญาณเรียกความมันส์ สนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่ขนความสนุกมาแบบจัดเต็มทุกวัน นำโดย เล็ก รัชเมศฐ์ 13 ก.พ. 2569, พลอย ชมพู 14 ก.พ. 2569 และวงสามบาทห้าสิบ 15 ก.พ. 2569
• Aliens Costume Contest: กิจกรรมประกวดแต่งกายแนวสร้างสรรค์ ค้นหาสายพันธุ์ต่างดาว
สำหรับผู้สนใจงาน Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรี ตามวันเวลา และสถานที่ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: Thailand Festival หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy