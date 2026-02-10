Trip.com จับมือ Simon Cabaret Phuket ดัน “ภูเก็ต” สู่หมุดหมายความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส

Trip.com Group จับมือ Simon Cabaret Phuket ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญ ตั้งเป้าหมายปั้น “ภูเก็ต” เป็นหมุดหมายความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส
Trip.com Attractions & Tours ภายใต้ Trip.com Group ประกาศลงนามในข้อตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายระยะเวลา 3 ปีกับ Simon Cabaret Phuket หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและความบันเทิงชั้นนำของภูเก็ต ภายหลังการประชุมหารือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต
นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างสององค์กร โดยเป็นการสร้างกรอบการทำงานที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ร่วมกันในอีก 3 ปีข้างหน้า ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาดร่วมกัน การยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว รวมถึงทิศทางความร่วมมือในระยะยาว ซึ่งการหารือที่ครอบคลุมในครั้งนี้ ทำให้ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะผลักดันเป้าหมายความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจาก Trip.com Group ได้เข้าชมการแสดงของ Simon Cabaret Phuket และได้สัมผัสกับคุณภาพการแสดงที่โดดเด่น ความเป็นมืออาชีพของศิลปิน และเสน่ห์ในการแสดงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
พร้อมกันนี้ นาย Chase Liu ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของ Trip.com Attractions & Tours ได้มอบรางวัล Trip.Best Global 100 ประจำปี 2026 ในนามของ Trip.com Group ให้กับนายพรเทพ รวยริน รองประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตไซม่อนคาบาเรต์ จำกัด และคุณวริยา ฉัตรเท กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการยกย่องมาตรฐานที่เป็นเลิศด้านคุณภาพเนื้อหา การบริการ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ในอนาคต Trip.com Group มุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือกับ Simon Cabaret Phuket ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว เพื่อส่งมอบความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก
