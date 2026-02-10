“ทะเลแหวกสันหลังมังกรเกาะพลอง” สุดอันซีนถนนทรายกลางทะเลพังงา ยาวกว่า 2 กิโลเมตร

พาไปสัมผัสกับอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของทะเลพังงาอันน่าตื่นตาตื่นใจ กับ “ทะเลแหวกสันหลังมังกรเกาะพลอง” ที่มีลักษณะคล้ายถนนทรายกลางทะเล ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอันซีนพังงาที่ผู้มาเที่ยวเกาะยาวน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง
“เกาะพลอง” เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ห่างจากเกาะยาวน้อยไปด้านทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร
เกาะพลองแม้เป็นเกาะเล็ก ๆ ไม่มีคนอยู่อาศัย แต่ที่นี่มีปรากฏการณ์แปลกตาน่ามหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา คือ “ทะเลแหวกสันหลังมังกรเกาะพลอง” อันสวยงามสุดอเมซิ่ง ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นกันเป็นจำนวนมาก
ทะเลแหวก เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของน้ำขึ้น-น้ำลง โดยยามน้ำทะเลลดระดับลงต่ำ จะทำให้เห็นแนวสันทรายที่อยู่ในช่วงน้ำตื้นโผล่ขึ้นมาอยู่กลางทะเล จนกลายเป็นอันซีนดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วสารทิศอยากเดินทางไปพบความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์เอาไว้สักครั้ง
สำหรับทะเลแหวกสันหลังมังกรเกาะพลอง ที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับเกาะยาวน้อยนั้น ยามเมื่อน้ำทะเลลดระดับลงต่ำ จะมีลักษณะเป็นสันดอนทรายกลางทะเลระยะทางความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ทอดตัวคดเคี้ยวจากเกาะพลองทอดยาวไปหาเกาะยาวน้อย จนหลายคนยกให้เป็นดัง “สันหลังมังกร” กลางทะเลตามรูปลักษณ์ที่พบเห็น
นักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวที่นี่ (ในช่วงน้ำทะเลลดระดับ) สามารถลงไปเดินบนทะเลแหวกหรือสันดอนทรายกลางทะเล ซึ่งจะให้ความรู้สึกคล้าย ๆ กับเดินบนถนนทรายกลางทะเล ที่บริเวณรอบข้างห้อมล้อมไปด้วยเกาะใหญ่น้อย ถือเป็นบรรยากาศอันซีนพังงาที่ดูน่ามหัศจรรย์ไม่น้อย
นอกจากนี้ในระหว่างทางที่เดินบนสันหลังมังกรยังสามารถพบเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่มาหาหอยแถวให้บริเวณนั้น ซึ่งเราสามารถเข้าพูดคุยทักทายกับชาวบ้านผู้เปี่ยมมิตรไมตรีเหล่านี้ได้
ด้วยเหตุนี้วันนี้ทะเลแหวกสันหลังมังกรเกาะพลอง จึงเป็นอีกหนึ่งอันซีนพังงา เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวอันโดดเด่นไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวพักผ่อนที่เกาะยาวน้อย และในจังหวัดพังงา
ส่วนบรรดาช่างภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ที่นี่ถือเป็นจุดถ่ายรูปชั้นดีกลางทะเล ที่มีมุมหลากหลายให้เลือกบันทึกภาพ โดยเฉพาะการถ่ายภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่แต่ละคนถ่ายได้ไม่ซ้ำกันในบรรยากาศของแต่ละเวลา
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการจะสัมผัสกับความสวยงามแปลกตาน่าทึ่งของปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลแหวกสันหลังมังกรเกาะพลอง เมื่อเดินทางมาถึงที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาแล้ว สามารถติดต่อเหมาเรือนำเที่ยวของชาวบ้านในพื้นที่ให้พาไปเที่ยวชมทะเลแหวกที่เกาะพลองได้ หรืออาจจะติดต่อล่วงหน้ากับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เกาะยาวน้อยก่อนเดินทางก็ได้ โดยคนขับเรือในพื้นที่จะรู้เวลาการขึ้น-ลง ของน้ำทะเล และเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวชมได้เป็นอย่างดี
ภาพ : อโนทัย งานดี