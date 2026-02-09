ดินเนอร์สุดโรแมนติก ฉลองวาเลนไทน์ ณ Macaria Bangkok ร้านอาหารเม็กซิกันร่วมสมัย

วาเลนไทน์นี้ "Macaria Bangkok" ร้านอาหารเม็กซิกันร่วมสมัย ณ โรงแรม Maple Hotel บางนา ชวนคู่รักมาสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดโรแมนติก กับ "Valentine's Sharing Set" มื้อพิเศษ 5 คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อแชร์ความสุขร่วมกัน ผสานรสชาติเม็กซิกันแท้กับวัตถุดิบคัดสรรชั้นเยี่ยม
เริ่มต้นความหวานด้วยออเดิร์ฟ "Guacamole with Pomegranate" กัวคาโมเล่รสมันนัวตัดด้วยความสดชื่นของทับทิม เสิร์ฟคู่กับตอร์ติญ่ากรอบรูปหัวใจ ต่อด้วย "Beetroot Aguachile" เมนูเรียกน้ำย่อยที่ผสานความสดของหอยเชลล์และปลาหมึกในน้ำซุปบีทรูทมิโซะ และ Grilled Caesar with “Kissing” Prawns ซีซาร์สลัดย่างหอมกรุ่น เสิร์ฟพร้อมกุ้งหมักเตกิล่ารสเลิศ แล้วเลือกอร่อยกับเมนคอร์ส ที่มีให้เลือกระหว่าง "New York en Salsa Verde" สเต็กเนื้อแบล็คแองกัสนุ่มชุ่มฉ่ำราดซอสซัลซ่าเวอร์เด หรือ "Trucha y Cilantro" สเต็กปลาเทราต์ย่างซอสซิลานโทรไลม์เสิร์ฟพร้อมมะม่วงย่าง ก่อนปิดท้ายค่ำคืนแสนหวานด้วย "Red Velvet Cake" เค้กเรดเวลเวทเนื้อนุ่มละมุนลิ้น ทานคู่กับสตรอว์เบอร์รีซอร์เบท์โฮมเมด
Valentine’s Sharing Set ราคาเซ็ตละ 3,399 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน รวมเครื่องดื่มต้อนรับ สปาร์กลิงไวน์หรือซิกเนเจอร์ม็อกเทล (ท่านละ 1 แก้ว) และเติมเต็มบรรยากาศโรแมนติกด้วยไวน์ทั้งขวด (สปาร์กลิงหรือไวน์คัดสรร) เพียง 1,200 บาท++ ตั้งแต่วันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ 2569 นี้เท่านั้น
Macaria ตั้งอยู่ที่โรงแรม Maple Hotel ย่านบางนา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับมื้อวาเลนไทน์ที่ไม่เร่งรีบ สงบส่วนตัว และหลีกหนีความวุ่นวายในย่านใจกลางเมือง บรรยากาศอบอุ่นสบาย ๆ เหมาะกับการใช้เวลาคู่ที่มีคุณภาพ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ทางเว็บไซต์ macariabangkok.com Facebook: Macaria Bangkok Instagram: macariabangkok หรือโทร. 065-439-9314
