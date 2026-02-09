เปิดประสบการณ์รสชาติอาหารไทยจานเด่น ณ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน

ชวนทุกท่านออกเดินทางสู่โลกแห่งรสชาติอาหารไทยแท้ ที่ผสานความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ณ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ที่ซึ่งทุกเมนูถูกรังสรรค์ด้วยความตั้งใจจากเชฟผู้มากประสบการณ์ คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ปรุงอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน เพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยที่น่าประทับใจในทุกคำ
ลิ้มลองเมนูจานเด่นที่ไม่ควรพลาด อาทิ
ผัดไทยกุ้งสด ราคา 350 บาท++
แกงเขียวหวานไก่สูตรต้นตำรับ ราคา 250 บาท++
เบอร์เกอร์ชีสเนื้อฉ่ำสไตล์โฮมเมด ราคา 420 บาท++
ยำวุ้นเส้นครบรส ราคา 250 บาท++
สลัดผักสดจากฟาร์ม พร้อมเมนูอร่อยอีกมากมายที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวัน
เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขกับมื้อพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายและธรรมชาติอันร่มรื่นของเขาใหญ่ ณ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร. 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: RoukhKiri – รุกข์คีรี
Instagram: @roukhkiri
Line Official: https://lin.ee/B1SiiJw
