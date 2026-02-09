เฉลิมฉลอง "ตรุษจีน" ปีม้าไฟ กับหลากหลายโปรโมชันต้อนรับความมงคล

ต้อนรับ "เทศกาลตรุษจีน" ร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมหน้า กับเมนูเสริมความมงคล และอาหารเลิศรส พร้อมโปรโมชันพิเศษจากหลากหลายที่
เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยมื้ออาหารมงคลในบรรยากาศริมน้ำ ณ เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์
เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์ ห้องอาหารสุดคลาสสิกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำอันงดงาม พร้อมอิ่มเอมกับ 6 เมนูพิเศษในเซต “Fire Horse Feast” ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อส่งมอบความสุข ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง ต้อนรับศักราชใหม่แห่ง “ปีม้าไฟ”
เริ่มต้นเสริมสิริมงคลด้วยเมนูไฮไลต์ “หยี่ซังโล้” (688 บาท++) สลัดมงคลตามธรรมเนียมโบราณที่เปี่ยมด้วยความหมายและสีสันสดใส โดยแขกทุกท่านจะได้ร่วมใช้ตะเกียบคลุกเคล้าส่วนผสมให้สูงขึ้น สื่อถึงการ “ชูโชคลาภ” พร้อมอธิษฐานขอให้ชีวิตรุ่งเรืองตลอดปี
ต่อด้วยความอร่อยจาก บาร์บีคิวหมูแดงสไตล์ฮ่องกง 3 อย่าง (688 บาท++) ที่รวมทั้งหมูแดงรสเลิศ หมูกรอบชั้นดี และซี่โครงหมูอบเนื้อนุ่ม สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีเมนูต้นตำรับที่ปรุงอย่างประณีต อาทิ บะหมี่ไข่ซี่โครงหมูแดงและเนื้อปู (388 บาท++) ข้าวหมูแดงสามชั้นอบหม้อดิน (388 บาท++) และเมนูที่ขาดไม่ได้อย่าง ซุปเกี๊ยวน้ำหมูแดงและหมูสับ (388 บาท++) รสชาติกลมกล่อม คล่องคอ ก่อนปิดท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานมงคล “ขนมอังกู๊” (288 บาท++) หรือขนมเต่าแดง สอดไส้ถั่วเขียวและมันหวาน รสชาติละมุนละไม โดย “เต่า” เป็นสัญลักษณ์แห่งสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว
สำหรับผู้ที่ต้องการเฉลิมฉลองกับครอบครัวที่บ้าน ห้องอาหารขอแนะนำ ชุดกล่องของขวัญมงคล (Delivery Box Set ราคา 1,288 บาท++) ซึ่งรวบรวมเมนูยอดนิยม อาทิ หยี่ซัง บาร์บีคิวหมูแดงสไตล์ฮ่องกง 3 อย่าง และขนมอังกู๊ จัดวางอย่างสวยงาม พร้อมส่งต่อความเป็นสิริมงคลให้กับคุณและคนที่คุณรัก
เพิ่มความตราตรึงใจในวันพิเศษ วันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 – 15.00 น. แขกทุกท่านจะได้ดื่มด่ำกับบทเพลงบรรเลงสไตล์จีนดั้งเดิม ที่จะมาสร้างความรื่นรมย์และเติมเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
เมนูพิเศษ “Fire Horse Feast” พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลดตามเงื่อนไข
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งและสั่งจองล่วงหน้า กรุณาโทร. 0-2059-5999 หรืออีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือจองผ่านทาง https://bit.ly/AncientTeaHousePR
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เชิญร่วมฉลองตรุษจีนปีมะเมียแบบเต็มอิ่ม
ต้อนรับเทศกาลด้วยการแสดงเชิดมังกรในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเริ่มต้นขบวนจากบริเวณล็อบบี้ในเวลา 11.00 น. และเคลื่อนขบวนไปยังห้องอาหารเดอะ ซิลค์ โร้ด ชั้น 3 ในเวลา 12.00 น.
ห้องอาหารเดอะ ซิลค์ โร้ด ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 14 – 24 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมนำเสนอ หยี่ซังหรือสลัดมงคล ในฐานะเมนูไฮไลต์ประจำเทศกาล ซึ่งสื่อถึงความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง เชฟเชง กัม ซิง หัวหน้าเชฟของห้องอาหารจีน เดอะ ซิลค์ โร้ด ได้รังสรรค์เมนูพิเศษที่เปี่ยมด้วยความหมายแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความสุข ผ่านชุดอาหารม้าทองคำนำโชคลาภ (Lucky Golden Horse) ประกอบด้วยเซตเมนู 6 คอร์ส ราคา 2,888 บาท++ต่อท่าน และเซตเมนู 8 คอร์สสำหรับ 10 ท่านราคา 24,888 บาท++ โดยเซตเมนู 8 คอร์ส ประกอบด้วย สลัดหยี่ซังปลาแซลมอน ซุปตรุษจีนสูตรพรีเมียมตุ๋นสองครั้งใส่หอยนางรมและเนื้อปู หมูหันทั้งตัว เป๋าฮื้อญี่ปุ่นเห็ดหอมราดเจี๋ยนซอสเอ็กซ์โอ ลูกชิ้นกุ้งนึ่งกับสาหร่ายเส้น และปลาเก๋าดำนึ่งซีอิ๊วสูตรพิเศษ
สำหรับเมนูอะลาคาร์ตประจำเทศกาล ประกอบด้วย สลัดหยี่ซัง ซึ่งมีให้เลือกทั้ง หยี่ซังปลาแซลมอน ราคา 1,888 บาท++ สำหรับขนาดปกติ และ 2,688 บาท++ สำหรับขนาดใหญ่ และหยี่ซังเป๋าฮื้อ ราคา 2,388 บาท++ และ 3,388 บาท++ พร้อมด้วยผู่นชอย เมนูตุ๋นหม้อดินมงคลเพื่อความสำเร็จ ราคา 2,200 บาท++ โดยเมนูอะลาคาร์ตราคาเริ่มต้นที่ 420 บาท++ และเมนูติ่มซำเริ่มต้นที่ 160 บาท++
เซตเมนูตรุษจีนและอะลาคาร์ตของห้องอาหารเดอะ ซิลค์ โร้ด ให้บริการมื้อกลางวัน เวลา 11.30 – 14.30 น. และมื้อค่ำ เวลา 18.00 – 22.00 น. สมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลด 10% และสมาชิกคลับ แมริออท รับส่วนลด 30% อย่างไรก็ตาม ส่วนลดเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2569
สำรองที่นั่ง ได้ที่ https://athenee.co/TSRChineseNewYear
นอกจากนี้ ยังร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยค็อกเทลสูตรพิเศษเพื่อเสริมสิริมงคลของห้องอาหารเดอะ ซิลค์ โร้ด โดยค็อกเทลแต่ละแก้วได้แรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง และเลือกใช้สุราพรีเมียมจากเอเชีย ผสานสมุนไพร พืชพรรณธรรมชาติและเครื่องเทศอย่างพิถีพิถัน พร้อมการนำเสนอที่สะท้อนความหมายมงคลอย่างงดงาม ได้แก่ Golden Prince, Heaven’s Blessings, White Dragon และ Ruby Fruity Sour ราคาแก้วละ 320 บาท ให้บริการทุกวันในช่วงมื้อกลางวันและมื้อค่ำ
สมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลด 10% และสมาชิกคลับ แมริออท รับส่วนลด 30%
สั่งจองค็อกเทลมงคลสูตรพิเศษล่วงหน้าได้ที่ https://athenee.co/TSRCocktail
พร้อมกันนี้ ยังมีชุดของขวัญมงคลสำหรับเทศกาลตรุษจีน เพื่อมอบความสุขและความหมายดี ๆ ให้กับเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือให้รางวัลกับตัวเอง 3 รูปแบบ ได้แก่ Nian Gao Box Set ราคา 988 บาทสุทธิ ภายในบรรจุขนมรูปปลาอันประณีต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญหรือใช้เป็นจุดเด่นบนโต๊ะเฉลิมฉลอง Steamed Orange Bun Hamper จำนวน 12 ชิ้น ต่อกล่อง ราคา 1,488 บาทสุทธิ โดดเด่นด้วยซาลาเปานึ่งสด เนื้อแป้งนุ่มฟู พร้อมไส้หอมกลิ่นส้ม สื่อถึงความมั่งคั่งและความโชคดีตลอดปีใหม่ และ Mandarin Orange Hamper จำนวน 9 ชิ้น ราคา 1,888 บาทสุทธิ ได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์มงคลแห่งความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรือง เหมาะสำหรับแบ่งปันคำอวยพรดี ๆ ให้กับครอบครัว เพื่อน และคู่ค้าทางธุรกิจ
สั่งซื้อชุดของขวัญมงคลได้ที่ https://shop.line.me/@theatheneehotel
สมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลด 10% และสมาชิกคลับ แมริออท รับส่วนลด 30%
ห้องอาหาร เรน ทรี คาเฟ่ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนก้วยบุฟเฟต์มื้อสายที่ครบครันด้วยอาหารจีนและนานาชาติ โดยเชฟกัมจากเดอะ ซิลค์ โร้ด ได้รังสรรค์เมนูอาหารจีนสำหรับเทศกาลตรุษจีนเพิ่มเติมในไลน์บุฟเฟต์ อาทิ เมนูผัดแบบปรุงสดใหม่ หมูสามชั้นตุ๋นผักดอง ถังหยวน หรือ บัวลอยจีน และเป็ดปักกิ่ง นอกจากนี้ บุฟเฟต์ยังอัดแน่นด้วยเมนูพิเศษระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมสด คาเวียร์ รวมถึงไลฟ์กริลล์สเตชันอันหลากหลาย ทั้งเนื้อวัวสันใน สะโพกไก่ ซี่โครงแกะ สันนอก รวมถึงแซลมอน และฟัวกราส์ย่างกระทะ
บุฟเฟต์มื้อสายฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ห้องอาหารเรน ทรี คาเฟ่ ให้บริการในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น. ผู้ใหญ่ราคา 2,400 บาท++ต่อท่าน เด็กอายุ 6-11 ปี ราคา 1,200 บาท++ และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลด 10% และสมาชิกคลับ แมริออท รับส่วนลด 30% สำหรับค่าอาหารเท่านั้น
สำรองที่นั่ง ได้ที่ https://athenee.co/RTCChineseNewYear
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2569 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
ประสบการณ์การรับประทานอาหารจีนสุดพิเศษ ที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเชฟมากฝีมือ เพื่อเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและความเป็นสิริมงคล ณ ห้องอาหารไบยุน และห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู
ห้องอาหารไบยุน ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยเซตอาหารจีนต้นตำรับระดับพรีเมียม รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเชฟยอดฝีมือ นำเสนอเมนูมงคลรับโชคลาภตั้งแต่ต้นปี ระหว่างวันที่ 16–22 กุมภาพันธ์ 2569 เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวและคนที่คุณรัก
เริ่มต้นมื้อพิเศษด้วย เป็ดปักกิ่ง สัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ ตามด้วย ซุปไก่ตุ๋นมะพร้าวนครปฐม คัดสรรพิเศษพร้อมเคี่ยวอย่างพิถีพิถัน กุ้งทอดทรงลิ้นจี่ สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ปูอบสไตล์ฮ่องกงสูตรคลาสสิก รสเข้มข้นพร้อมเนื้อปูคัดสรรอย่างดี ตามด้วย ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว รสกลมกล่อม สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จ จับคู่กับ เป๋ าฮื้อตุ๋นสูตรพิเศษ อันเป็นคำอวยพรแห่งเส้นทางชีวิตที่ราบรื่นและความมั่งคั่งยั่งยืน เฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องด้วย เมนูหมูสามชั้นตุ๋นเนื้อนุ่มหอมกลิ่นยูสุ และ ข้าวผัดกุนเชียงสูตรต้นตำรับ ก่อนปิดท้ายความอร่อยอย่างงดงามด้วยขนมหวานสุดมงคล บัวลอยงาดำในซุปถั่วแดง สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี ความสุข และความหวานชื่นของชีวิต
ยกระดับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของทุกท่าน ณ ห้องอาหารไบยุน ด้วยเซตเมนูสุดพิเศษในราคา 13,888 บาทสุทธิ ต่อโต๊ะ (10 ท่าน) หรือ 6,888 บาทสุทธิ ต่อโต๊ะ (5 ท่าน) เพื่อการเริ่มต้นปีใหม่อย่างเป็นมงคล เปี่ยมด้วยความมั่งคั่งและความสุขร่วมกับคนที่คุณรัก
ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู ร่วมสัมผัสประสบการณ์บุฟเฟต์สุดพิเศษ อิ่มอร่อยไปกับหลากหลายเมนูระดับนานาชาติที่คัดสรรมาอย่างดี ยกทัพมาจัดเสิร์ฟถึงชั้น 60 เพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์แสนงดงามแบบพาโนรามาของกรุงเทพมหานคร
พิเศษ ทุกท่านจะได้ลิ้มรสอาหารจีนสูตรต้นตำรับ รังสรรค์โดยเชฟมากประสบการณ์จากห้องอาหารไบยุน ห้องอาหารจีนชื่อดังประจำโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น ชุดติ่มซำสุดพรีเมียม หมูกรอบส่งตรงจากเมืองตรัง บักกุ๊ดเต๋ หอมกรุ่น รสกลมกล่อม และ ซุปกระเพาะปลา เคี่ยวอย่างพิถีพิถัน ทุกเมนูล้วนรังสรรค์อย่างประณีต เพื่อเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับเมนูนานาชาติอันหลากหลาย อาทิ สเตชั่นกริลล์ ที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพ เมนูซีฟู้ดสดใหม่คัดสรรอย่างดี สเตชั่นอาหารญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายมื้อพิเศษด้วย เมนูมงคลหยี่ซัง (Yee Sheng) เมนูแห่งความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองตามธรรมเนียมจีน อันสื่อถึงความสามัคคี ความมั่งคั่ง โชคลาภ และความสำเร็จตลอดปีใหม่จีนที่กำลังจะมาถึง
ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน พร้อมดื่มด่ำไปกับวิวสุดตระการตา ณ ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู สร้างสรรค์ประสบการณ์การเฉลิมฉลองที่เติมเต็มทั้งรสชาติและบรรยากาศอย่างน่าประทับใจ ในราคาเพียง 1,500 บาทสุทธิต่อท่าน พิเศษระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2679-1200 หรือ hostesses-bangkok@banyantree.com
เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีม้ามงคล ณ ห้องอาหารซิน เทียน ตี้
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีม้ามงคลอย่างอิ่มเอม ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ณ ห้องอาหารซิน เทียน ตี้ ด้วยหลากหลายเมนูรสเลิศ ทั้งเซ็ทเมนูพิเศษเฉพาะเทศกาลตรุษจีน และอะ ลา คาร์ท ที่ถูกรังสรรค์ด้วยวัตถุดิบชั้นพรีเมี่ยม ให้ท่านได้เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวและคนที่ท่านรัก
เซ็ทเมนูเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2569
เซ็ทแห่งความโชคดี (Fortune Feast Set Menu) สำหรับ 5 ท่าน ราคาเพียง 6,944 บาท++ ต่อ เซ็ท
เซ็ทแห่งความโชคดี (Fortune Feast Set Menu) สำหรับ 10 ท่าน ราคาเพียง 13,888 บาท++ ต่อ เซ็ท
เซ็ทมงคลหยก (Jade Harmony Feast Set Menu) สำหรับ 10 ท่าน ราคาเพียง 16,888 บาท++ ต่อ เซ็ท
นอกจากนี้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 11.30 – 13.30 น. ท่านจะได้พบกับการแสดงเชิดสิงโตแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อย่างใกล้ชิด อันเป็นสัญลักษณ์ที่จะนำมาซึ่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและเมนูได้ที่: https://bit.ly/bkkcpthcny2026
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร 02-632-9000 ต่อ ซิน เทียน ตี้ หรือ อีเมล xintiandi.bkkcp@ihg.com
สำรองที่นั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์: https://bit.ly/XTDReserve
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยเมนูไทยจีนความหมายมงคล ณ ห้องอาหาร ฟร้อนท์รูม
ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ห้องอาหารฟร้อนท์รูม (Front Room) โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (Waldorf Astoria Bangkok) ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความเป็นสิริมงคลและการอยู่พร้อมหน้าของครอบครัว ด้วยเมนูอะลาคาร์ตพิเศษไทยจีน ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยคำนึงถึงความหมายอันเป็นมงคลและรสชาติอาหารไทยที่ประณีต เมนูพิเศษนี้พร้อมให้บริการระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ
เมนูอะลาคาร์ตตรุษจีนได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันทั้งด้านรสชาติและความหมาย เริ่มต้นด้วย ยำอกเป็ดส้มแมนดาริน อกเป็ดย่างเสิร์ฟพร้อมส้มแมนดารินและน้ำยำสไตล์ไทย สื่อถึงโชคลาภและความมั่งคั่ง ตามด้วย ปลาเก๋าต้มเผือกในน้ำซุปขิงหอมกรุ่น ซึ่งปลาสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และซุปช่วยเติมเต็มความอบอุ่นให้กับทุกหัวใจในช่วงเทศกาล
สำหรับจานหลัก แขกสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับเมนูมงคลหลากหลาย อาทิ กั้งนึ่งซีอิ๊วและเห็ด ข้าวห่อใบบัวที่ประกอบด้วยหมูหวานแบบไทย ไข่เค็ม แปะก๊วย และเห็ดนานาชนิด หรือ ราดหน้าปูนิ่มเส้นใหญ่ทอด แต่ละเมนูล้วนสะท้อนความหมายแบบจีนควบคู่กับรสชาติอาหารไทยอย่างลงตัว
เพื่อปิดท้ายมื้ออาหารอย่างเป็นสิริมงคล ห้องอาหาร Front Room ขอแนะนำ มิลเฟยพุทราจีน ซึ่งทำจากแป้งพัฟสอดไส้มูสอินทผลัมเนื้อเนียนนุ่มและส้มแมนดาริน ซึ่งพุทราจีนและผลไม้ตระกูลส้มถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ความสุข และความมั่งคั่ง เหมาะสำหรับการจบมื้ออาหารแห่งการเฉลิมฉลองอย่างสมบูรณ์
เมนูอะลาคาร์ตสำหรับเทศกาลตรุษจีน ณ ห้องอาหารฟร้อนท์รูม พร้อมให้บริการระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ เวลา 11.30 น. – 15.00 น. และ 17.30 น. – 22.00 น. ราคาเริ่มต้นที่ 380 บาท++ต่อจาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่: โทร. 0-2846-8888, LINE: @WaldorfAstoriaBKK หรือ อีเมล: bkkwafb@waldorfastoria.com
ร่วมฉลอง “ปีมะเมีย” ด้วยประสบการณ์อาหารมงคลต้อนรับตรุษจีนที่โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา
หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา รีสอร์ทระดับห้าดาวริมชายฝั่งอ่าวไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ด้วยหลากหลายประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษ ที่คัดสรรขึ้นอย่างพิถีพิถันสำหรับคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามและผ่อนคลายของทะเลหัวหิน
เริ่มต้นความอร่อยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์ ห้องอาหารริมชายหาดระดับรางวัล พร้อมเสิร์ฟเมนู Chinese Inspired Creations ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน 4 รายการ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสตลอดทั้งเดือนกับสุดยอดวัตถุดิบอาหารทะเลและเนื้อพรีเมียม อาทิ ปูทะเลผัดซอสพริกไทยดำ ล็อบสเตอร์ภูเก็ตสไตล์กวางตุ้ง เนื้อเทนเดอร์ลอยน์ออสเตรเลียผัด และปลากะพงนึ่งซอสเนย ทุกเมนูเหมาะสำหรับมื้อค่ำกับคนที่คุณรักหรือการรวมตัวของครอบครัว เพื่อเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองเทศกาลมงคลนี้ ตั้งแต่ 1–28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00–23.00 น. ราคาเริ่มต้นเพียง 1,495 บาท++ต่อจาน
และ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน ห้องอาหารแอมเบอร์ คิทเช่น ห้องอาหารออลเดย์ไดนิ่งของรีสอร์ท ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับปีมะเมียด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษ ให้คุณและคนที่คุณรักได้ร่วมฉลองอย่างอบอุ่น พร้อมอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารจีน อาทิ หมูหัน เป็ดย่าง ข้าวมันไก่ไหหลำ ปลาแซลมอนแทสมาเนีย เนื้อผัดพริกเสฉวน และติ่มซำโฮมเมดอีกหลากหลายเมนู
สำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารทะเลจะได้ลิ้มลองปูคิงแครบ ปูม้า หอยนางรมแปซิฟิก และกุ้งแม่น้ำ เสิร์ฟบนบาร์น้ำแข็งและปิดท้ายด้วยของหวานสุดประทับใจ ร่วมฉลองตรุษจีนด้วยรสชาติแห่งความสุขและความมงคลกับบุฟเฟ่ตอาหารค่ำนี้ได้ที่ แอมเบอร์ คิทเช่น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00–22.00 น. ในราคา 1,888 บาท++ สำหรับผู้ใหญ่ และ 549 บาท++ สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี ส่วนเด็กอายุต่ำกว่าหกปีรัปทานฟรีพร้อมผู้ปกครอง
สมาชิกแมริออท บอนวอย และคลับแมริออท รับส่วนลดพิเศษ แนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งสำหรับห้องอาหารได้ที่อีเมล huahinrestaurants@marriott.com หรือโทร. 0-3290-4666
