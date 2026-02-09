ฉงชิ่งเปิด “Firefly Harbour” สวนแมวริมน้ำแห่งใหม่ พลิกพื้นที่รกร้างสู่ศูนย์ช่วยชีวิตแมวจร

นครฉงชิ่ง เปิดตัวสวนแมวริมน้ำแห่งใหม่ในชื่อ Firefly Harbour บนพื้นที่ริมแม่น้ำที่เคยถูกทิ้งร้างกว่า 30,000 ตารางเมตร โดยออกแบบให้เป็นทั้งพื้นที่สาธารณะและศูนย์ช่วยเหลือ–ดูแลแมวจรอย่างเป็นระบบ
เขตหนานอั้นในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้เปลี่ยนพื้นที่ว่างตามแนวแม่น้ำแยงซีเป็นสวนสาธารณะแมว ขนาด 30,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับแมวที่เคยถูกทิ้งและแมวจรที่เคยเจ็บป่วย
โครงการดังกล่าวได้ช่วยเหลือแมวไปแล้วมากกว่า 600 ตัว ส่วนใหญ่เป็นแมวที่ถูกทอดทิ้งหรือได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะเข้าสู่พื้นที่สำหรับผู้เข้าชม แมวทุกตัวจะได้รับการรักษา ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ มีทีมเจ้าหน้าที่มืออาชีพ รวมถึงสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแล มากกว่า 40 คน ทำหน้าที่ดูแล การให้อาหาร ทำความสะอาด และให้คำแนะนำแก่ผู้มาเยือนเพื่อความปลอดภัย
หลังจากรับการรักษาและฉีดวัคซีนที่จำเป็นแล้ว แมวสุขภาพแข็งแรงดีจะได้วิ่งเล่นอย่างอิสระเสรีในพื้นที่เปิดกว้างและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มาเยือนสวนสาธารณะแห่งนี้ ส่วนแมวที่พิการจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่ในเขตดูแลพิเศษของสวนสาธารณะ
สำหรับผู้เข้าชม มีค่าเข้าชม 19.9 หยวน (ประมาณ 90 บาท) ซึ่งรวมขนมสำหรับแมวฟรี นอกจากนี้ แมวทุกตัวยังเปิดให้รับอุปการะ โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลซึ่งแสดงรายละเอียดรายตัวอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นชื่อ สถานะการรับเลี้ยง ประวัติการรักษา ระยะเวลาที่อยู่ในสวน และเรื่องราวการช่วยเหลือที่ผ่านมา
นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีรายงานว่าแมวกว่า 50 ตัว ได้รับบ้านใหม่แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าสวนแมวแห่งนี้ไม่เพียงเป็นพื้นที่พักผ่อนของผู้คน แต่ยังเป็นโครงการที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของสัตว์จรจัดได้อย่างเป็นรูปธรรม