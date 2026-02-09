กุยบุรีไม่แผ่ว! “เสือดำ-เสือโคร่ง” ผู้ล่าลำดับสูงโผล่โชว์ตัว สะท้อนความสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลก

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เผยภาพ “เสือดำ-เสือโคร่ง” ที่โผล่มาอวดโฉมโชว์ตัวให้ได้เห็นกัน ซึ่งเป็นเครื่องตอกย้ำและสะท้อนความสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
เฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “เสือดำ-เสือโคร่ง” ที่ออกมาอวดโฉมโชว์ตัวในพื้นที่ป่ากุยบุรี ผืนป่ามรดกโลกอันสุดสมบูรณ์ พร้อมให้ข้อมูลว่า
การปรากฏตัวของเสือดำในป่ากุยบุรี ไม่ได้เป็นเพียงภาพที่หายาก แต่คือ “หลักฐานของความสมบูรณ์ของผืนป่า” เพราะผู้ล่าลำดับสูงจะดำรงอยู่ได้ ก็ต่อเมื่อป่ายังมีเหยื่อ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีสมดุลตามธรรมชาติ
ป่ากุยบุรีจึงไม่ใช่แค่บ้านของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ แต่เป็นระบบชีวิตที่ซับซ้อน ซึ่งทุกการอนุรักษ์ ทุกการเฝ้าระวัง และทุกความร่วมมือ มีส่วนช่วยให้ผู้ล่าอย่างเสือดำยังคงเดินย่างอย่างสง่างามอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ต่อไป
นอกจากนั้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรี กับ WWF ประเทศไทย โดยฝ่ายศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อสำรวจ ติดตาม และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่ากุยบุรีอย่างต่อเนื่อง
ภาพที่ได้จากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า โดยเฉพาะการบันทึกภาพ “เสือโคร่ง” ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าลำดับสูงสุดของระบบนิเวศ สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลของธรรมชาติ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ในผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ยังคงมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผืนป่ากุยบุรีคงอยู่เป็นถิ่นอาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นมรดกธรรมชาติที่ทรงคุณค่าสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป
ที่มา : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี - Kui Buri National Park จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
