Carpe Diem Beach Club จัดโปรฯ รับ "วาเลนไทน์" เสน่ห์ไวน์โรเซ่ มนต์ขลังความรัก และกลิ่นอายชายหาดสเปน

ช่วงสุดสัปดาห์วันวาเลนไทน์ปีนี้ Carpe Diem Beach Club ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองความรักและสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน กับสองประสบการณ์สุดพิเศษ ณ หาดบางเทา ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยรวบรวมทั้งเสน่ห์ของบีชคลับในบรรยากาศไวน์โรเซ่ ดินเนอร์สุดหรูริมหาด และบรันช์สไตล์ "Chiringuito" จากสเปนที่จัดเพียงวันเดียวเท่านั้น ก่อนจะส่งต่อความสนุกสู่ปาร์ตี้ริมสระสุดคึกคัก
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ – Rosé à la Plage: Valentine’s Day Edition
เริ่มต้นสุดสัปดาห์แห่งความรักในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. กับกิจกรรม Rosé à la Plage ฉบับพิเศษสำหรับวันวาเลนไทน์ ปาร์ตี้ริมสระสุดชิคที่ผสานทั้งแสงแดด ไวน์โรเซ่ (Rosé) รสเลิศที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน และบรรยากาศเมดิเตอร์เรเนียนอันเป็นเอกลักษณ์ของ Carpe Diem แขกผู้ร่วมงานสามารถเลือกพักผ่อนในโซนที่นั่งที่หลากหลาย โดยแพ็กเกจราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อท่าน (รวมเครดิตสำหรับใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มตามเงื่อนไขที่กำหนด)
สำหรับค่ำคืนสุดพิเศษตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป Carpe Diem นำเสนอ Valentine’s Dream Setup สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์ส่วนตัวในคาบาน่าริมหาดที่จัดวางบนผืนทรายใต้แสงดาวเพียง 4 หลังเท่านั้น โดยคาบานาแต่ละหลังออกแบบมาเพื่อแขก 2 ท่าน มาพร้อมเครดิตอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 10,000 บาท แชมเปญ Pommery 1 ขวด และวิวทะเลแถวหน้าสุดเพื่อให้วันวาเลนไทน์ปีนี้ตราตรึงใจกว่าที่เคย
นอกจากนี้ ห้องอาหารริมชายหาดจะเปิดให้บริการตามปกติ สำหรับแขกที่ต้องการดื่มด่ำกับมื้อค่ำสุดโรแมนติกริมทะเลในบรรยากาศสบาย ๆ
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ – La Dolce Vita Sundays: Spanish Chiringuito Edition
ในวันอาทิตย์ Carpe Diem ยกระดับกิจกรรม La Dolce Vita Sundays ไปอีกขั้นด้วย Spanish Edition ที่จัดขึ้นเพียงวันเดียว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากร้านสไตล์ “Chiringuito” หรือร้านอาหารริมหาดสุดชิลในเมืองมาลากา ประเทศสเปน พบกับการผสมผสานระหว่างการปรุงอาหารด้วยฟืนและไฟ (live-fire cooking) รสชาติอันจัดจ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และการเดินทางจากมื้อบรันช์สู่ปาร์ตี้ริมสระสุดพลัง
ความพิเศษของวันอาทิตย์นี้ คือการรวมตัวกันของเชฟชื่อดัง:
• เชฟ Álvaro Ramos (Palanca) จาก VASO Bangkok
• เชฟ David Aldea จาก La Cava Phuket
• เชฟ Willy Trullàs Moreno เจ้าของร้าน El Willy Bangkok
ระหว่างเวลา 12.00–15.00 น. แขกผู้ร่วมงานจะได้อิ่มเอมกับสเตชันปรุงอาหารสดและเมนูยอดนิยมสไตล์สเปนริมชายหาด อาทิ อาหารทะเลเผา ปลาหมึกทอด (Fried Calamari) ปลาแอนโชวีหมัก (Boquerones) กุ้งกัมบาส (Gambas) ปลาซาร์ดีนย่าง และซิกเนเจอร์ปาเอย่า (Paella) จากเชฟ
ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป บรรยากาศจะทวีความคึกคักเข้าสู่ปาร์ตี้ริมสระเต็มรูปแบบ พร้อมด้วยดีเจ เครื่องดื่มที่เสิร์ฟอย่างต่อเนื่อง และฝูงชนที่มาร่วมเฉลิมฉลอง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแสดงโชว์ควงไฟสุดตระการตาอันเป็นซิกเนเจอร์ของ Carpe Diem ในเวลา 20.00 น. โดยอีเวนต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก Clase Azul และ DRock Champagne
แพ็คเกจกิจกรรมบรันช์ La Dolce Vita Sunday เริ่มต้นที่ 3,745 บาทต่อท่าน
กิจกรรม Rosé à la Plage: Valentine’s Day Edition และ La Dolce Vita Sundays: Spanish Chiringuito Edition พร้อมแล้วที่จะสร้างประสบการณ์วันแห่งความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุด ตั้งแต่ความโรแมนติกอันแสนอบอุ่นไปจนถึงความสนุกสนานริมทะเลที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ซึ่งจัดขึ้นเพียงสุดสัปดาห์เดียวเท่านั้น
เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงแนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า สำหรับการสำรองที่นั่งและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ carpediemphuket.com
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ Carpe Diem Beach Club ได้ที่
• เว็บไซต์ https://carpediemphuket.com/
• Facebook: https://www.facebook.com/carpediembeachclub
• Instagram: https://www.instagram.com/carpediembeachclubphuket/
Carpe Diem Beach Club ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 โดยเป็นจุดหมายริมชายหาดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ตั้งอยู่บนชายหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต โดยผสมผสานอาหารริมชายฝั่งชั้นเลิศ เลานจ์ริมชายหาดสไตล์หรู ค็อกเทลสร้างสรรค์ และดนตรีสด เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำตลอดวัน กิจกรรมซิกเนเจอร์ของคลับ ได้แก่ Bespoke Bloody Mary Sundays, La Dolce Vita Sundays และโชว์ควงไฟซิกเนเจอร์ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย