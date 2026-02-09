"Visit Shanghai: Super Spring Festival" ท่องเที่ยว "เซี่ยงไฮ้" มุมมองใหม่ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

เซี่ยงไฮ้จัดแคมเปญ "Visit Shanghai: Super Spring Festival" เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ สัมผัสมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง นครเซี่ยงไฮ้ได้เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วเมืองอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "Visit Shanghai: Super Spring Festival" เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง แคมเปญนี้จัดขึ้นต่อเนื่องจากการแข่งขันจัดทำคู่มือท่องเที่ยว "Discover Shanghai" ซึ่งจัดโดยสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจของประชาชนต่อการท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง ตลอดจนผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิถีชีวิตในเมือง ฟื้นฟูบรรยากาศเทศกาล และนำเสนอแนวทางใหม่ในการสำรวจรากเหง้าทางวัฒนธรรมของนครเซี่ยงไฮ้
สวนอวี้หยวน (Yuyuan Garden) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเซี่ยงไฮ้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำหน้าที่เป็นเวทีหลักของแคมเปญนี้ ด้วยการรวบรวมกิจกรรมเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกือบ 100 โครงการมาไว้ด้วยกัน พร้อมแบรนด์ท้องถิ่นเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงระบำโคมไฟ และการแสดงศิลปะการต่อสู้หย่งชุน พร้อมชมการสาธิตชงชาโดยผู้เชี่ยวชาญ และลิ้มลองชาสูตรดั้งเดิม นอกจากนี้ การผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนถึงความเปิดกว้างและความมีชีวิตชีวาของนครเซี่ยงไฮ้ได้อย่างเด่นชัด
นอกเหนือจากสวนอวี้หยวนแล้ว นครเซี่ยงไฮ้ยังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีนอีกมากมาย ภายใต้หัวข้อ "Savoring the Warmth of Everyday Life" ครอบคลุมทั่วเมือง ทั้งในย่านการค้า ย่านประวัติศาสตร์ และย่านชานเมือง
ในย่านการค้าบริเวณวัดจิงอัน (Jing'an Temple) มีการเปิดตลาดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาธิตการทำกำยานแบบโบราณและการผูกปมกระดุมจีน ขณะที่สินค้าแบรนด์ท้องถิ่นเก่าแก่ในเครือบริษัท Shanghai Sugar, Cigarettes and Wine (Group) นำเสนอรสชาติดั้งเดิมของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง ด้านบรรดาร้านอาหารชื่อดัง เช่น หวังเจียชา (Wangjiasha) ได้นำเสนอเมนูอาหารประจำเทศกาลตรุษจีนอย่างครึกครื้น ขณะที่เมืองโบราณหนานเซียง (Nanxiang Ancient Town) และถนนมู่ถงหยางโร่ว (Mutong Yangrou Street) ในย่านซงเจียง ที่มีชื่อเสียงในการปรุงอาหารจากแกะ ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์อาหารที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นเข้ากับฝีมือการปรุงอาหารแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงโคมไฟขนาดใหญ่ในสวนอวี้หยวน และย่านหงโข่วจินเฉา 8 (Hongkou Jinchao 8 Alley) พร้อมด้วยการประกวดภาพถ่ายตามหัวข้อที่กำหนด และยังมีเส้นทางท่องเที่ยวที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ล้วนมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่น่าประทับใจ
การจัดเวิร์กช็อปในชุมชนได้นำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืน โดยในเขตหวงผู่ มีการสอนผูกปมกระดุมจีน การผสมกำยาน และการเย็บถุงเครื่องหอม เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้โดยตรงจากช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดทักษะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสู่ผลงานสร้างสรรค์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ไม้ เวิร์กช็อปดูแลสุขภาพสำหรับเยาวชน และการเขียนพู่กันจีนเพื่อมอบคำอวยพรเทศกาลตรุษจีน ช่วยให้ประชาชนได้มีส่วมร่วมมากขึ้น พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในวงกว้าง
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงประสบการณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง นครเซี่ยงไฮ้ได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 60 แห่งพร้อมมอบส่วนลดค่าเข้าชมครึ่งราคา ขณะที่แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ "Hu Xiaoyou" ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหลายร้อยรายการ ครอบคลุมทั้งกิจกรรมการสัมผัสมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการล่องเรือเพื่อพักผ่อน นอกจากนี้ ยังมีการจัดเส้นทางเดินชมมรดกทางวัฒนธรรมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี เชื่อมโยงแหล่งวัฒนธรรมสำคัญ สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และเวิร์กช็อปต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเปิดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ ในฐานะเมืองที่ผสานรากเหง้าดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยได้อย่างกลมกลืน
เซี่ยงไฮ้ มหานครเปี่ยมชีวิตชีวา รุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ จะใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเพณีดั้งเดิมกับวิถีชีวิตร่วมสมัย พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาร่วมสัมผัสบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนในแบบฉบับเซี่ยงไฮ้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่มา: สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้
