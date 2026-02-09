“โบทานิคอล ฮาร์โมนี” ชุดน้ำชายามบ่ายจากเสน่ห์สมุนไพรไทย ที่ ทักซิโด้ เอสเปรสโซ่ บาร์

สัมผัสการผสมผสานอย่างลงตัวของธรรมชาติกับชุดน้ำชายามบ่าย “โบทานิคอล ฮาร์โมนี” ณ ห้องอาหารทักซิโด้ เอสเปรสโซ่ บาร์ ด้วยแรงบันดาลใจจากสมุนไพรหอมๆ ผลไม้เมืองร้อน และกลิ่นอายของดอกไม้ ถ่ายทอดออกมาเป็นชุดน้ำชายามบ่ายที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดย เชฟปวิตรา บางเชย หรือที่รู้จักกันในชื่อเชฟป้อม ชูรสชาติไทยในมุมมองร่วมสมัยที่สง่างาม
เริ่มต้นด้วยเมนูของคาวที่คัดสรรมาอย่างประณีต Spicy Tuna Brioche บริยอชเนื้อนุ่มท็อปด้วยทูน่าสลัด เพิ่มความสดชื่นด้วยผักชีสด ตามด้วย Miang Kham Kleeb Bua เมี่ยงคำกลีบบัวราดซอสสมุนไพรแบบครบรส ต่อด้วย Mint Herb Pouch ของว่างเบา ๆ ที่ผสมผสานผสานเห็ดหูหนูขาว ห่อด้วยแผ่นแป้งบางเหนียวนุ่ม เสิร์ฟคู่ซอสรสจัดจ้าน ปิดท้ายด้วย Ginger Cheddar Scone สโคนโฮมเมดผสมขิงหอมละมุนและชีสเชดดาร์ เสิร์ฟพร้อมแยมและคลอตเต็ดครีม
ลิ้มรสเสน่ห์พฤกษชาติ กับเมนูขนมหวาน เริ่มด้วย Coconut Pandan Delight เค้กสปันจ์ใบเตยเนื้อนุ่ม สอดไส้ครีมมะพร้าวและเจลลี่ตะไคร้ Bael Fruit Panna Cotta พานาคอตต้าเนื้อเนียน เสิร์ฟพร้อมซอสมะตูมและเนื้อมะตูมเชื่อม Rosella Lychee Mousse มูสละมุนลิ้นที่ผสานรสชาติของดอกกระเจี๊ยบและลิ้นจี่ได้อย่างลงตัว และ Honey Lemon Madeleine มาเดอลีนเคลือบไวท์ช็อกโกแลตรสน้ำผึ้งเลมอน เปรี้ยวหวานกลมกล่อม
ไฮไลต์ของชุดน้ำชานี้คือ Kaffir Lime Cheesecake สปันจ์เค้กเนื้อนุ่มรูปผลมะกรูด สอดไส้ครีมชีสรสละมุน มอบกลิ่นหอมสดชื่นของซิตรัส
ราคาชุดน้ำชายามบ่ายนี้ราคา 1,380 บาท++ สำหรับ 2 ท่าน และ 880 บาท++ สำหรับ 1 ท่าน เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่ม TWG Tea หรือกาแฟสด หรือเพิ่มความพิเศษด้วยเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งไวน์ ในแก้วละ 200 บาท++
หรือ เลือกเพลิดเพลินกับขนมหวานแสนอร่อยจากชุดน้ำชายามบ่าย ที่สามารถสั่งแยกได้แบบเมนู à la carte เหมาะสำหรับการพักผ่อนเบา ๆ ในทุกช่วงเวลา
- Kaffir Lime Cheesecake (240 บาท++)
- Coconut Pandan Delight (250 บาท++)
- Bael Fruit Panna Cotta (240 บาท++)
- Rosella Lychee Mousse (240 บาท++)
พร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เชิญคุณมาดื่มด่ำกับรสชาติ กลิ่นหอม และ ศิลปะแห่งพฤกษชาติไทย ในบรรยากาศยามบ่ายแสนผ่อนคลาย ที่ห้องอาหารทักซิโด้ เอสเปรสโซ่ บาร์ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2090-7888 หรือ อีเมล์ Fbreservations@carltonhotel.co.th
