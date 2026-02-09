ดอกไม้บานสะพรั่งที่วังน้ำเขียว ชวนเที่ยวงาน “เบญจมาศบานในม่านหมอก”

วังน้ำเขียว เตรียมความพร้อม จัดงานเบญจมาศบาน ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 14 กพ.- 1 มีค.2569 ปรับแปลงปลูกเป็นรูปหัวใจ ความรัก และถวายความอาลัยพระพันปีหลวง
ททท.สำนักงานนครราชสีมา ชวนไปส่งท้ายฤดูหนาวกับความงามของมวลหมู่ดอกไม้ที่วังน้ำเขียวใน “งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 24” ประจำปี พ.ศ.2569
สำหรับปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ก.พ.- 1 มี.ค.2569 ในรูปแบบแห่งความรัก และถวายความอาลัยพระพันปีหลวง จำนวน 60 โครง 120 แปลงปลูกเบญจมาศ ในเนื้อที่ 15 ไร่ โดยปีที่แล้ว มียอดนักท่องเที่ยวกว่า 2 แสนคน เข้าร่วมชมงาน ก่อให้เกิดรายได้กับพื้นที่กว่า 30 ล้านบาท มีการปรับเปลี่ยนแปลงปลูกดอกเบญจมาศเป็นรูปหัวใจ และสุ่มรูปหัวใจ ต้อนรับวันแห่งความรัก วาเลนไทน์ 2026 อีกด้วย
มาสัมผัสความงดงามของทุ่งดอกเบญจมาศท่ามกลางสายหมอกพร้อมกิจกรรมสุดประทับใจตลอดงาน ได้แก่
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรยามเช้า
- กิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางแปลงดอกไม้
- กิจกรรมมวยไทยพื้นบ้าน
- กิจกรรมประกวดธิดาเบญมาศ
- ชมและถ่ายภาพดอกเบญจมาศหลากสีบานสะพรั่ง
- ชมการแสดงดนตรีและเลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตรของวังน้ำเขียว
- ชิมอาหารพื้นถิ่นของดีอำเภอวังน้ำเขียว
14 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 บริเวณข้าง อบต.ไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
