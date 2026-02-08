เปิดแล้ว “สวนสุนัขลุมพินี” พื้นที่ปล่อยพลังของแก๊งสี่ขาแห่งใหม่ใจกลางกรุง

เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับ “สวนสุนัขลุมพินี” จากลานจอดรถสู่สวรรค์ของน้องหมา กทม. จับมือหอการค้าญี่ปุ่นฯ เปิดให้เป็นพื้นที่ปล่อยพลังของแก๊งสี่ขาแห่งใหม่ใจกลางกรุง
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายมาซาโตะ โอตากะ (Otaka Masato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกันเปิด “สวนสุนัขลุมพินี” (Lumpini Dog Park) อย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งหอการค้าญี่ปุ่นฯ โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เปิดสวนสุนัขแห่งที่ 9 ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองและสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน ณ สวนลุมพินี (ฝั่งถนนวิทยุ) เขตปทุมวัน
นายชัชชาติ กล่าวว่า ขอบคุณหอการค้าญี่ปุ่นในการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริง สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันมายาวนาน การเพิ่มสวนสุนัขแห่งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการทำให้พื้นที่ส่วนรวมของเราครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครยังคงพัฒนาเมืองให้น่าอยู่สำหรับทุกคน หลายครอบครัวที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การจัดหาสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมสำหรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ และสวนสุนัขแห่งนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สุนัขสามารถอออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ให้เจ้าของได้พักผ่อน พูดคุย และเพลิดเพลิน
“นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว หวังว่าสวนแห่งนี้ จะกลายเป็นสถานที่แห่งการเชื่อมต่อผู้คนทั้งในด้านวัฒนธรรม และชุมชนผ่านธรรมชาติและความสนใจร่วมกัน” นายชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย
กรุงเทพมหานคร พลิกโฉมลานจอดรถ สู่พื้นที่แห่งความสุข 2 ไร่ สไตล์ญี่ปุ่นสำหรับเจ้าของและสัตว์เลี้ยง โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการก่อสร้างจากหอการค้าญี่ปุ่นฯ โดยมีบริษัท ไทเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกแบบให้สอดคล้องกับทัศนียภาพของสวนลุมพินี ในพื้นที่กว่า 2 ไร่ บริเวณลานจอดรถฝั่งถนนวิทยุ ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ทั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรดน้ำต้นไม้ และการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรุกขกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม สวนนี้ทาสแมวก็พาแมวมาเดินเล่นได้
