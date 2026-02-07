“ความรักของนกเงือก” ผลงานทีมแกะสลักหิมะไทย คว้าที่ 5 งานเทศกาลหิมะซัปโปโร

ทีมแกะสลักหิมะไทย ส่งผลงาน “ความรักของนกเงือก” คว้าที่ 5 การแข่งขันแกะสลักประติมากรรมหิมะนานาชาติ ณ เมืองซัปโปโร
ความภาคภูมิใจที่ส่งต่อเรื่องราวความรักและความสมบูรณ์ของป่าไทยผ่านหิมะขาวโพลนได้อย่างงดงาม จากผืนป่าเขาใหญ่ สู่ประติมากรรมหิมะระดับโลก! ทีมตัวแทนประเทศไทยสร้างชื่อเสียงอีกครั้งในงาน The 76th Sapporo Snow Festival ณ สวนสาธารณะโอโดริ เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ด้วยผลงาน "The Heart of Nature" (ความรักของนกเงือก) ที่ชนะใจคณะกรรมการและนักท่องเที่ยวทั่วโลก
Symbol of True Love: สะท้อนรักแท้ผ่านนกเงือก สัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์
The Breath of Forest: ประกาศความอุดมสมบูรณ์ของมรดกโลก "อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่"
สำหรับ ผลการแข่งขัน ได้แก่
ชนะเลิศ: ทีม Finland
รองชนะเลิศอันดับ 1: Indonesia
รองชนะเลิศอันดับ 2: Mongolia
รองชนะเลิศอันดับ 3: Hawaii
รองชนะเลิศอันดับ 4: Thailand
สำหรับ งาน “การแข่งขันแกะสลักประติมากรรมหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 50” (The 50th International Snow Sculpture Contest) ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานเทศกาลหิมะซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) ครั้งที่ 76 ณ สวนสาธารณะโอโดริ เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
ททท. นำแนวคิดการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าไทย สู่เวทีโลก ด้วยการส่งผลงานประติมากรรมหิมะ “ความรักของนกเงือก” ภายใต้แนวคิด “From the Beak of a Bird to the Heart of Nature” ถ่ายทอดภาพความอบอุ่นของ “นกเงือกป้อนอาหารให้ลูกน้อย” สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในประเทศไทย และรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอ “นกเงือก” ในฐานะสัญลักษณ์ของรักแท้และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับการเฉลิมฉลอง “วันรักนกเงือก” (Thailand Love Hornbills Day) ของประเทศไทย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมกันนี้ยังเป็นการนำเสนอ “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” มรดกโลกทางธรรมชาติบ้านหลังใหญ่ของนกเงือกและสิ่งมีชีวิตหายาก ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วย
โดยทีมช่างแกะสลักหิมะทีมชาติไทย ประกอบไปด้วย กุศล บุญกอบส่งเสริม อำนวยศักดิ์ ศรีสุข และกฤษณะ วงศ์เทศ
