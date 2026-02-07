แฮปปี้คูณสอง กับ 2 เทศกาลแห่งความสุข โปรโมชันพิเศษที่ คาเฟ่ แคนทารี

Happy Valentine’s Day & Happy Chinese New Year คาเฟ่ แคนทารี แฮปปี้คูณสอง กับ 2 เทศกาลแห่งความสุข พร้อมเสิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษเอาใจแฟนๆ คาเฟ่ แคนทารี
คาเฟ่ แคนทารี จัดเต็มกับ 2 เทศกาลแห่งความสุข ควงกันมาหวานรับวันวาเลนไทน์ หรือจะควงกันมาเสริมโชคลาภ กับเมนูมงคลฉลองตรุษจีน พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมเสิร์ฟแค่ปีละครั้ง
1-28 กุมภาพันธ์ 2569 คาเฟ่ แคนทารี พร้อมเสิร์ฟ 2 เมนูเครื่องดื่มและของหวาน ในธีมวาเลนไทน์สุดพิเศษ ตลอดเดือนแห่งความรัก พลาดไม่ได้กับ “Strawberry Pink Valentine’s Latte” ราคา 120 บาท (สุทธิ) กาแฟลาเต้ จากเมล็ดกาแฟพรีเมียมรสเข้มข้นผสานความหอมหวานละมุนจากซอสสตรอว์เบอร์รีสูตรพิเศษสไตล์คาเฟ่ แคนทารี ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขาเชียงใหม่ เกาะยาวน้อย โคราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี ศรีราชา ระยอง ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์) อยุธยา และ คาเฟ่ แคนทารี คอนเนอร์ สาขาคลาสสิค คามิโอ อยุธยา และ “Valentine’s Raspberry Pancake” ราคา 180 บาท (สุทธิ) เมนูใจฟูกับแพนเค้กสุดคิ้วท์รูปหัวใจเนื้อนุ่มฟู น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนคนที่ควงคู่ไปด้วย เสิร์ฟพร้อมราสป์เบอร์รีสดและซอสราสป์เบอร์รีเข้มข้นรสเปรี้ยวอมหวานเข้ากันอย่างลงตัว ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขาอยุธยา เชียงใหม่ เกาะยาวน้อย โคราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี ศรีราชา ระยอง และระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์)
14 กุมภาพันธ์ 2569 คาเฟ่ แคนทารี ฉลองวันวาเลนไทน์ หวานสุดใจในราคาสุดคุ้มกับเครื่องดื่มหลากหลายเมนูแสนอร่อย พร้อมเสิร์ฟทั้งคนโสดและคนมีคู่หรือมายกแก๊ง กับโปรโมชั่นซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว แถมฟรี 1 แก้ว (ในราคาที่เท่ากันหรือน้อยกว่าแก้วแรกที่ซื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขาเชียงใหม่ เกาะยาวน้อย โคราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี ศรีราชา ระยอง ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์) อยุธยา และ คาเฟ่ แคนทารี คอนเนอร์ สาขาคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
1-17 กุมภาพันธ์ 2569 คาเฟ่ แคนทารี ฉลองเทศกาลตรุษจีน เสริมโชคลาภ เฮงๆ ปังๆ กับเมนู “ทาร์ตไข่” รสหวานละมุนกลมกล่อม ฉลองเทศกาลตรุษจีน ในราคาเพียง 45 บาท (สุทธิ) ต่อชิ้น อร่อยสุดฟินกับทาร์ตไข่สีเหลืองทอง ไส้คัสตาร์ดไข่หอมกรุ่น เนื้อบางเบากรอบนอกนุ่มใน ณ คาเฟ่ แคนทารี สาขา อยุธยา เชียงใหม่ โคราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี ศรีราชา ระยอง และ ระยองบายเดอะซี (หาดแสงจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line: @cafekantary หรือติดต่อโรงแรมที่ตั้งสาขา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cafekantary.com
