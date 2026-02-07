รับพลังปีม้าไฟ เช็คอินไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัล" ทั่วไทย

ตรุษจีนปีนี้ เตรียม Activate ชีวิตให้ปัง รับพลังปีม้าไฟ เช็คอินไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย
เซ็นทรัลพัฒนา ยกระดับตรุษจีนสู่ปรากฏการณ์ระดับประเทศ ชวนทุกคนเปิดรับพลังปีมะเมียมหามงคล กับ 3 แลนด์มาร์กไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
เริ่มที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต ต่อยอดความสำเร็จ อัญเชิญ “องค์แชกง” และกังหันนำโชค จากวัดโฮชง ฮ่องกง วัดดั้งเดิมมากกว่า 460 ปี วันที่ 10 ก.พ. 69 พิธีแห่เกี้ยวอัญเชิญองค์แชกงเป็นครั้งแรกในไทย! และวันที่ 16 ก.พ. 69 พิธีไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี้ยและองค์แชกง เสริมความเฮง โชคลาภและความสำเร็จ
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า วันที่ 13 ก.พ. 69 ร่วมสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู อัญเชิญจากวัดที่ขึ้นเป็นมรดกโลกของเมืองมาเก๊า นำพิธีโดยนักโหราศาสตร์ชื่อดังระดับประเทศ ‘หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา’ ทั้ง 2 สาขา
และไฮไลต์ระดับโลกที่เซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กที่รวมพลังงานที่ดีที่สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง พร้อมทะยานสู่ความสำเร็จกับ “ม้าเทียนหม่า - ม้าแห่งสวรรค์ผู้สง่างาม” สูง 10 เมตร และ 12-17 ก.พ. 69 พบโชว์สุดพิเศษจากศิลปินตัวท็อป อาทิ ต้าห์อู๋ พิทยา, เชลลี่และพันดาว, แจ็กกี้ จักริน, เบนซ์ ข้าวขวัญ, SHINE BOYS และโอบ นิธิ ร่วมกับวงออเคสตร้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กว่า 50 ชีวิต และวันที่ 12 ก.พ. 69 อลังการ! โดรนกว่า 500 ลำ บูสต์พลังความโชคดี เสริมชะตาฟ้าจาก “ม้าสวรรค์” สู่ผู้ครองฟ้า "มังกรสวรรค์" ที่จะนำพาความเฮงตลอดปี ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์, พร้อมเปิดให้สักการะไหว้องค์เทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย และพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันกร (พันมือ) บริเวณชั้น 2 โซน Groove
ห้ามพลาด! เซ็นทรัลพัฒนา อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์กว่า 10 องค์ และเปิดให้สักการะองค์เทพเจ้ากวนอูมากสุดในไทยกว่า 20 สาขาที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค ที่เซ็นทรัล นครสวรรค์, โคราช และหาดใหญ่ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เสริมโชคลาภ การเงิน ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว, พระราม2, อยุธยา, อุบล, ลำปาง, นครสวรรค์, หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี พระโพธิสัตว์กวนอิม เสริมความเมตตา สุขภาพ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ศรีราชา, พิษณุโลก และหาดใหญ่ และไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย แก้ปีชง (ชวด มะเมีย เถาะ ระกา) ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว, พิษณุโลก และนครสวรรค์ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะเมียกับแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2026” ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และเอสพละนาด รัชดา
